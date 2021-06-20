Видео недели: давка журналистов, ссора Бузовой с Губерниевым, Роналду за здоровое питание

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Фото: скриншот

Журналистский штурм виллы «Ла-Гранж»

На переговорах Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве сняли не только протокольные видео рукопожатий двух президентов, но и кадры беспорядка у входа на виллу. Журналистов, освещавших мероприятие, похоже, забыли должным образом организовать, и они устроили натуральную свалку и давку у входа на виллу «Ла-Гранж», пытаясь штурмом взять его. Там, за заветными дверьми, журналисты должны были снимать протокольные первые 5 минут встречи глав двух государств. Кто-то даже просил о помощи, боясь оказаться под ногами коллег.

Сотрудники службы безопасности так и не смогли организовать дисциплинированный проход работников прессы, как ни пытались разделить журналистов на группы, отделив российский пул от зарубежного, пропустить вперед операторов с камерами. Толпа представителей СМИ меньше не становилась, организовать проход так, чтобы не было давки, не получилось. Свалка продолжалась около 15 минут, а за ней недоуменно наблюдали Путин и Байден. В итоге протокольное рукопожатие двух президентов прошло без президентского пула — в зал к президентам сквозь толпу смогли пробраться лишь два фотографа и два оператора. Как рассказала одна из американских журналисток, эта «давка была самой хаотичной, которую я видела на президентском мероприятии за десять лет».

Потоп в Крыму

Крым тонет в потоках проливного дождя. Сначала в Керчи за день выпало полторы месячных нормы осадков. Пришлось эвакуировать людей — например, из села Приозерного. В Керчь прилетел глава Крыма Сергей Аксенов. Воды на улицах города было столько, что передвигаться по ним ему пришлось на лодке. Резонанс в СМИ и соцсетях вызвали кадры, на которых его вплавь сопровождали трое человек.

Позже Аксенов прокомментировал, что «в районе подтопленной больницы всех сопровождают сотрудники МЧС, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был». Правда, его пресс-служба потом сообщала, что никакие это были не эмчеэсовцы — просто гражданские, которые «не придумали ничего лучше, чем поплыть за лодкой Аксенова».

А уже в пятницу стихия захватила Ялту. Тут масштаб бедствия был намного крупнее: погиб один человек, еще 18 пострадали, одна женщина пропала без вести. Автомобили буквально смывало водой с улиц города. За 6 часов выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов и затопили городские улицы. Был объявлен режим ЧС. После стихийного бедствия в Ялте были вынуждены закрыть на три дня все общественные места, достопримечательности, музеи. Затопленными оказались частные дома, подвалы многоэтажек, магазины... Ялта получила чудовищный ущерб, как свидетельствуют в руководстве города и региона.



Дудь добрался до Елабуги

В тренд под №1 русского YouTube на этой неделе вышло свежее интервью Юрия Дудя. На этот раз героиней его шоу стала журналистка Катерина Гордеева. Часть съемок нового выпуска прошли в Елабуге, где Гордеева рассказала о судьбе поэтессы Марины Цветаевой, творчество и судьба которой, по словам журналистки, оказали влияние на нее. Поэтому в выпуск вошло 8-минутное видео, отснятое в старинном купеческом городе Татарстана, где после эвакуации поэтесса прожила совсем недолго и покончила с собой.



Повезло так повезло

Российские футболисты одержали первую победу на чемпионате Европы по футболу — это первая победа сборной на Евро аж с 2012 года. Удача улыбнулась Алексею Миранчуку — он сумел забить единственный в матче гол в ворота сборной Финляндии. Правда, исход игры мог бы быть иным: игрок финской команды забил гол в ворота россиян уже на 3-й минуте матча, но, к счастью для наших футболистов, судьи посмотрели VAR и отменили гол из-за офсайда.

Вы перестали пить коньяк по утрам?

Скандал разгорелся на днях вокруг поп-певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. Бывшую участницу и экс-ведущую «Дома-2» позвали на прямой эфир канала «Матч» — подбодрить наших футболистов.

Ситуация вышла из-под контроля, когда на связь со студией, где находилась Бузова, вышел Губерниев и задал певице вопрос о том, какой футбол она предпочитает — тот, что был в советское время, или нынешний. Не получив внятного ответа, добавил цитату из книги про «Карлсона, который живет на крыше»: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». У Ольги Бузовой случилась истерика, она заплакала — и прямой эфир пришлось прервать рекламой. Тина Канделаки впоследствии говорила, что Губерниев будет отстранен от эфира, но ничего подобного не произошло — всю неделю он продолжает исправно появляться в студии «Мяч», из которой ведет свои репортажи с Евро «Матч ТВ».

Роналду против Coca-Cola, Черчесов — за

Еще один резонансный случай произошел на нынешнем чемпионате Европы. Перед началом пресс-конференции игрок португальской сборной Криштиану Роналду демонстративно убрал от себя две бутылки Coca-Cola, буркнув: «Пейте воду». В результате уже через 10 минут после того, как видео разлетелось по всему миру, котировки акций компании обвалились — потери составили 4 млрд долларов. Зато инстаграм-аккаунт Роналду установил новый мировой рекорд — теперь у него единственного в этой соцсети целых 300 млн подписчиков.

Жест Роналду подхватили игроки других сборных. Так, итальянец Мануэль Локателли тоже отставил в сторону спонсорскую «Кока-Колу», а француз Поль Погба — спрятал под стол бутылку безалкогольного пива Heineken — тоже спонсора ЧЕ-2020. Самым смешным стало вирусное видео с участием главного тренера российской сборной Вячеслава Черчесова — он «Колу» открыл «дедовским способом» — бутылка о бутылку.

Жертва людской безалаберности

На неделе на страницы соцсетей Нижнекамска попало видео, снятое жителями села Нижнее Афанасово Нижнекамского района. Они сняли, как корова провалилась в открытый люк бетонного колодца. Чтобы помочь животному, сельчане устроили спасательную операцию: подогнали трактор, обвязали корову тросами, чтобы вытянуть ее на поверхность. Корова осталась жива, но получила травмы.

Я — легенда, можно умирать

Кумир миллионов российских подростков Моргенштерн опубликовал на своем youtube–канале новый клип — он стал третьим по счету за июнь. Все видео связаны между собой не только альбомом «Миллион долларов», но и сюжетом — из истории одного клипа он попадает в другой. Видео на трек «Аристократ» за три дня набрало более 10 млн просмотров. В клипе рэпер предстает в образе Пушкина, лежит в медной ванне, сорит долларами перед владельцами особняка и тушит сигарету о тарелку премии МУЗ-ТВ. Песня стала своего рода вызовом и ответом на то, что рэп-исполнителя «прокатили» с наградами, которых он так ждал.

Им не нужен герой

Легенда русского рока, группа «Би-2», 15 июня опубликовала клип на песню «Нам не нужен герой». Этот трек войдет в новый альбом, который стал 11-м по счету и выйдет в следующем году. По режиссерской задумке Макса Шишкина, лидеры группы Шура и Лева выступают в клипе в образах черных властелинов, которые правят страной, своими руками расстреливая неугодных. Повстанцы с забинтованными лицами предпринимают попытку переворота, но терпят неудачу. По словам режиссера, снятое им видео — это антиутопия с плохим концом, но надеждой на светлое будущее.

Киллер, его жена и телохранитель спасают Европу

17 июня вышла в прокат экшен-комедия о приключениях Райана Рейнольдса в образе телохранителя бандита, которого он охраняет (Сэмюел Л. Джексон), и его жены (Сальма Хайек). Называется фильм «Телохранитель жены киллера». Его первая часть — «Телохранитель киллера», вышедшая в 2017 году, стала хитом и собрала в прокате около 180 миллионов долларов, превысив бюджет почти в 6 раз.

В этот раз герой Рейнольдса вновь приходит на помощь семье Кинкейдов, а потом они все вместе борются с коварным бизнесменом (Антонио Бандерас), который при посредничестве террористов собирается разрушить энергосистему Энергосоюза.

Чип и Дейл уже не спешат на помощь

Студия Disney выпустила на днях трейлер нового мультсериала «Чип и Дейл». Премьера первой серии намечена на 28 июля и пройдет на стрим-сервисе Disney+.



Если раньше два бурундука в содружестве Рокфора, Гаечки и Вжика спасали других зверушек и помогали людям, то теперь будут только вдвоем охотиться за желудями и противостоять хулиганам. На смену их прежним друзьям в первом эпизоде придут персонажи других мультфильмов Уолта Диснея — Плуто и бульдог Батч. «Нервный и беспокойный Чип и непринужденный мечтатель Дейл — идеальная пара: они лучшие друзья и сводят друг друга с ума», — говорится в описании к трейлеру.