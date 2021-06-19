Трансферная кампания «Рубина»-2021: черногорец на замену Хвиче и возможный конкурент Деспотовича

Кто уже пришел в казанский клуб, кого с нетерпением ждут и почему Степанов все еще не нужен Слуцкому?

Евро-2020 — бесспорно, главный турнир этого лета, но и предсезонку в РПЛ никто не отменял. Практически все клубы вышли из отпуска и начинают подготовку к старту. Казанский «Рубин» приступил к тренировкам на базе клуба. Уже сейчас в распоряжении тренерского штаба находится 90% состава команды — можно начинать планомерную подготовку к сезону, в котором казанцы впервые за долгое время будут выступать на три фронта: чемпионат, кубок и новый еврокубковый турнир — Лига конференций. Помимо предсезонной подготовки, задачи стоят, как и у любого клуба, качественно усилить состав. А трансферная политика «Рубина» в последние пару лет весьма интересна и нестандартна для российского чемпионата. В сезоне 2021/22 «Рубин», в отличие от предыдущего межсезонья, делает ставку на европейский рынок — и уже есть первые плоды работы селекционного отдела. Кто уже пополнил состав «Рубина» и кого стоит ждать — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Сеад Хакшабанович. Дебют в 15 лет, неудачный переезд в АПЛ и перезагрузка карьеры на родине

«Рубин» к середине июня оформил уже два трансфера. Первым команду пополнил футболист сборной Черногории Сеад Хакшабанович, перешедший из шведского «Норрчепинга». Сеаду 22 года, он родился в шведском Хюльтебруке и начинал карьеру в клубе «Хальмстад». Дебютировал во взрослом футболе Сеад в 15-летнем возрасте.

Сыграв за «Хальмстад» 58 матчей за два полноценных сезона, футболист перешел в английский «Вэст Хэм», но в АПЛ так и не сыграл, ограничившись выступлениями в кубковых матчах. Любому молодому игроку нужна игровая практика — за ней Хакшабанович и отправился в Испанию, перейдя на правах аренды в «Малагу».

Но и там особо поиграть не удалось — за андалусийскую команду Сеад сыграл лишь два матча и по завершении арендного соглашения вернулся в «Вэст Хэм». Место в составе клуба АПЛ заполучить не так просто, а дела в больших европейских чемпионатах у Хакшабановича шли не очень, поэтому лондонцы отправили его на родину, отдав в аренду клубу «Норрчепинг». И здесь Сеад раскрылся, забив шесть мячей в 29 матчах. После этого «Норрчепинг» выкупил Хакшабановича у «Вэст Хэма», и черногорец продолжил здорово выступать за свою команду. В сезоне 2020 года Сеад вновь сыграл в 29 встречах чемпионата и отличился семь раз.

Хакшабанович (справа) играет на левом фланге полузащиты, и его уже называют заменой Хвиче Кварацхелии. Фото: vk.com/fcrk

Чемпионат Швеции проходит по системе весна — осень, поэтому переход в казанский «Рубин» состоялся в середине сезона. Хакшабанович провел за «Норрчепинг» семь матчей и отправился в расположение своей новой команды, где уже вовсю готовится к старту сезона в РПЛ. Леонид Слуцкий уже высказал свое мнение о новичке:

— Сеад Хакшабанович — это большой игрок, у нас связаны большие ожидания с его появлением. Этот игрок, который, уже так скажем, пытался заиграть на самом высоком уровне — в чемпионате Англии. Не всем удается в раннем возрасте это сделать. Он по-прежнему еще в хорошем возрасте, думаю, что это может быть одно из открытий чемпионата.

Хакшабанович играет на левом фланге полузащиты, и его уже называют заменой Хвиче Кварацхелии, переход которого в чемпионат из топ-5 ждут все болельщики. Как отмечали в «Рубине», удерживать грузинского игрока насильно никто не хочет, и если ему поступит выгодное предложение — клуб отпустит. Кстати, пока он остается единственным представителем РПЛ в топ-100 номинантов премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку Европы.

В «Рубине» прекрасно понимают, что уход Хвичи — вопрос времени, а значит надо было искать замену. Клуб сработал оперативно, заполучив перспективного вингера, который уже был на виду у топ-клубов Европы и явно хочет вновь оказаться, как сказал Леонид Слуцкий, на самом высоком уровне. Хакшабанович выступал за юношескую и молодежную сборные Швеции, но в 19 лет решил играть за сборную своей исторической родины — Черногории.

Игроки из Скандинавии всегда хорошо приживались в РПЛ — будем считать, что это еще один плюс в копилку трансфера Хакшабановича в «Рубин».

Итог: молодой футболист со скандинавским менталитетом, который уже выступает за свою сборную и имеет опыт игры в клубе из АПЛ. Пока что звучит крайне перспективно.

Константин пошел по стопам своего отца и выступает на позиции защитника. Фото: vk.com/fcrk

Константин Нижегородов. Племянник Ильи Цымбаларя, поигравший в молодежке «Шальке»

Вторым летним приобретением «Рубина» стал 18-летний Константин Нижегородов, сын бывшего футболиста сборной России и московского «Локомотива» Геннадия Нижегородова и племянник легендарного футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя. Константин пошел по стопам своего отца и выступает на позиции защитника. Правда, его папе принадлежит уникальное и забавное достижение — рекорд чемпионата России по количеству матчей без забитых мячей — 199 игр.

Константин Нижегородов — воспитанник одесского «Черноморца». Оттуда он перебрался в молодежную команду «Шальке», потом был переход в молодежку «Ганзы» (это третья Бундеслига), где Константин успел провести два матча и забил один гол. Столько же голов забил и его отец за все 17 лет своей игровой карьеры, так что у Нижегородова-младшего результативность явно получше.

С Леонидом Слуцким Константин познакомился, когда тренер работал в «Витессе» — туда Нижегородов приезжал на просмотр. Правда, в первом же матче он получил травму, и переход не состоялся. Но главный тренер явно обратил внимание на молодого защитника, и в итоге их пути пересеклись, но уже в России.

Слуцкий уже отметил качества Нижегородова:

«Очень дефицитная позиция центрального защитника, тем более, левого центрального защитника, с левой ногой. Поэтому надеемся, что он сможет ярко себя проявить на сборах и уже быть игроком непосредственно обоймы».

Слуцкий уже отметил качества Нижегородова. Фото: vk.com/fcrk

Действительно, сильных центральных защитников в чемпионате России не так много, и поэтому появление молодого футболиста, да еще и с опытом игры в системе молодежного немецкого футбола может в перспективе подарить национальной сборной надежного игрока обороны. Единственный вопрос — какой национальной сборной будет этот подарок? Ведь у Нижегородова два гражданства — российское и украинское. Но пока об этом говорить рано, как и о большом количестве матчей за «Рубин». Оборона казанцев укомплектована неплохо, и молодой игрок пока рассматривается как возможная подмена основным игрокам в случае ротации или травм. Вряд ли в ближайший сезон Нижегородов сможет претендовать на большее.

Эрик Рамирес — ожидаемый трансфер. На карандаше лучший бомбардир чемпионата Словакии

Помимо двух уже состоявшихся переходов, по некоторой информации, «Рубин» намерен укрепить и линию нападения. Уже давно идут разговоры об интересе казанцев к нападающему сборной Венесуэлы Эрику Рамиресу, выступающему за команду «ДАК 1904» из чемпионата Словакии. В минувшем сезоне 22-летний форвард забил 16 голов в 31 матче и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Официально о переходе Рамиреса объявлено не было, но агент игрока уже подтвердил факт переговоров между клубом и игроком. Если удастся договориться, то «Рубин» получит третьего нападающего в свою обойму — в компанию к Ивану Игнатьеву и Джордже Деспотовичу (который стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне).

Встает вопрос — будут использовать всех или кому-то придется покинуть команду? Если рассматривать первый вариант, то возможны изменения в схеме. Сезон 2020/21 «Рубин» играл в одного чистого нападающего, и приход нового форварда может подразумевать переход на игру в два нападающих. Но это маловероятно — главный тренер вряд ли будет менять стиль ради одного игрока.

Официально о переходе Рамиреса объявлено не было, но агент игрока уже подтвердил факт переговоров между клубом и игроком. Фото: instagram.com/fcdac1904

А если рассуждать о возможном уходе, то первым на ум приходит Иван Игнатьев — игрок, проигравший конкуренцию Деспотовичу и прочно осевший на лавке. Игнатьев приходил в «Рубин» в качестве одного из самых перспективных нападающих страны, но так и не смог показать и половины того, на что способен. В этой связи есть вариант отдать Игнатьева в аренду в клуб статусом пониже, где Иван сможет перезагрузиться, как когда-то это смог сделать в «Урале» еще один многострадальный российский нападающий — Федор Смолов.

Но вернемся к ожидаемому трансферу Рамиреса. Венесуэлец — очень разноплановый нападающий. При росте в 187 сантиметров он хорошо играет головой, отлично действует на границе штрафной площади и обладает мощным дальним ударом. Среди его 16 мячей есть пара отличных дальних выстрелов. Важно сделать скидку на уровень чемпионата, ведь разница между первенствами Словакии и России велика, но даже так игра Рамиреса впечатляет, и в РПЛ не так много игроков подобного калибра.

Игнатьев — точно не конкурент Рамиресу, который приходит (если приходит) в команду с перспективой стать первым выбором для главного тренера, но конкуренция ему предстоит непростая. Деспотович точно не отдаст место в старте просто так, и венесуэльцу нужно будет проделать много работы, ведь на стороне серба — опыт игры в России и дикая самоуверенность, которую он не стесняется показывать в интервью. Но от здоровой конкуренции нападающих «Рубин» может только выиграть, поэтому болельщики и специалисты — в ожидании прихода Рамиреса в команду.

Степанов вновь отправляется в аренду, но «Рубин» показывает, что заинтересован в защитнике

Есть в составе «Рубина» и игроки, которые покидают команду. Помимо игроков молодежки, самым заметным стал переход Данила Степанова в тульский «Арсенал» на правах аренды. Прошлый сезон защитник провел в аренде в «Роторе», сыграл в 21 матче и даже отличился забитым мячом, но этого не хватило для того, чтобы убедить Леонида Слуцкого. И теперь Данил уезжает в Тулу, к Дмитрию Парфенову.

Основным левым защитником в новом сезоне, очевидно, будет Илья Самошников, который сейчас находится в расположении сборной России на Евро. Выиграть конкуренцию у Ильи сейчас очень сложно, и это одна из причин ухода Степанова. Но Данилу всего 21 год, у него уже за плечами 20 игр в составе «Рубина», и аренды должны помочь ему полностью окрепнуть во взрослом футболе. Казанцы не продают своего воспитанника, явно рассчитывая на него в будущем, да и уровень команд Степанова растет. «Арсенал» не так давно играл в Лиге Европы, пусть и недолго. По меркам РПЛ, это хороший клуб, и Степанову предоставляется хорошая возможность получать игровую практику в команде с качественными партнерами и одновременно оставаться на виду у «Рубина».

Помимо игроков молодежки, самым заметным стал переход Данила Степанова в тульский «Арсенал» на правах аренды. Фото rubin-kazan.ru

Еще один плюс Степанова — он цепляется за каждый шанс и доказывает свой уровень на поле. Данил входит в группу воспитанников казанцев, дебютировавших при Курбане Бердыеве. Кроме Степанова, надежды подавали Артур Сагитов и Раиль Абдуллин. Но из этой троицы только Данил остался на виду и играет в РПЛ. Сагитов и Абдуллин не отличались дисциплиной, и яркий дебют за основную команду, видимо, вскружил голову молодым игрокам, они быстро пропали с радаров. Раиль Абдуллин последний официальный матч провел в сезоне 2019/20, выступая за «Нефтехимик», а сейчас проходит просмотр в любительском проекте «Красава» — буквально до недавних дней эту команду тренировал Сергей Рыжиков, а продвигает — бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин, ныне популярный спортивный блогер. А Артур Сагитов и вовсе покинул Казань — и теперь выступает в чемпионате Беларуси за команду «Сморгонь». Это еще одна причина, по которой Степанов получает шанс поиграть в аренде. Тренеры видят его самоотдачу и готовы предоставить ему шанс показать себя на уровне Премьер-лиги, с чем Данил вполне успешно справляется.

Сезон РПЛ возобновляется в конце июля, и у «Рубина» есть еще время для полноценного завершения трансферной кампании, хотя по словам Леонида Слуцкого, состав укомплектован на 95%, больших приобретений ждать не стоит. В эти 5%, видимо, и входит Эрик Рамирес, плюс уход Хвичи все еще более чем реален. В любом случае, укрепление состава уже идет полным ходом, а болельщики в Казани ждут возвращения команды в футбольную Европу.