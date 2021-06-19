Слуцкий жжет на Евро-2020, хоккеисты «Ак Барса» и «Салавата» спорят, женятся и красиво отдыхают

Спортивный Instagram-обзор Татарстана и Башкортостана

Все внимание спортивного мира сегодня перетянуло на себя футбольное первенство Европы. Так или иначе все стараются вести свои социальные медиа с «футбольным акцентом». Слуцкий комментирует и участвует в футбольных шоу, а хоккеисты готовы бриться налысо, если российская сборная не выйдет из группы. Впрочем, остались и те, для кого дела семейные все-таки важнее. Как Слуцкий жжет напалмом в медиаполе на этом Евро, что происходит с хоккеистами «Ак Барса» и «Салавата» — смотрим в подборке постов в Instagram, составленной спортивной редакцией «Реального времени».

Загитова готова отчитаться о миротворческой поездке в Японию

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, окончательно принявшая на себя статус посла доброй воли и миротворца народов России и Японии, продолжает свое дело в Instagram. Два дня назад она опубликовала видеоанонс к предстоящей премьере небольшого фильма о ее поездке в Страну восходящего солнца. Напомним, Алина ездила в Японию на премьерный показ фильма «Пальма», в котором сыграла себя, а еще приняла участие в показательном шоу в Токио.

«Дорогие друзья, скоро на AU Smartpass выйдет мое видео, которое я готовила в Японии, в знак дружбы между нашими странами. Надеюсь, вам понравится», — подписала Загитова.

Слуцкий — одна из крупных медийных фигур Евро-2020

А наставник казанского «Рубина» и по совместительству второй комментатор матчей Евро-2020 на «Первом канале» Леонид Слуцкий за минувшую неделю отметился вырезками с YouTube-проекта «Коммент.шоу» в компании с ведущими футбольными комментаторами страны.

Шоу представляет собой пародию на известную передачу «Прожекторперисхилтон», выходившую в «десятых», только с футбольным уклоном.

Первое видео мы показать не можем: Леонид Викторович там позволяет себе не очень парламентские высказывания. Правда, его коллега по шоу Валерий Карпин тоже за словом в карман не лезет.

«Уважаемые зрители, сорри, но Генич все-таки будет аккредитован на Евро», — начал свое выступление с подколки Слуцкий, намекая на недавний инцидент, когда официальный Баку отозвал аккредитацию у комментатора. Наставник «Рубина» среди журналистов чувствует себя раскрепощенно и вполне подходит на роль фронтмена.

Артем Галимов готовится начать сезон обритым

Хоккеисты во время Евро-2020 проводят досуг по-разному. Кто-то ушел с головой (в прямом и переносном смысле) в футбольные баталии, а кто-то отвлекся от европейского футбола и устраивает личную жизнь.

Например, форвард «Ак Барса» и российской сборной по хоккею Артем Галимов решил сыграть на спор, на что он готов, если коллеги-футболисты все-таки выйдут из группы на чемпионате Европы. Судя по этому видео, кому-то придется начинать сезон с натирающим голову шлемом.

Красивая жизнь Кирилла Панюкова

А новичок «Ак Барса», защитник Кирилл Панюков, не так давно едва не ставший частью большой сенсации со сборной Казахстана на чемпионате мира в Риге, на прошедшей неделе женился. Обручилась пара, судя по аккаунту супруги хоккеиста, еще в феврале. А уже летом, в межсезонье, пара, видимо, решила подкрепить начатое красивой церемонией.

В комментариях болельщики «Ак Барса» вроде и поздравили новичка, но, как говорится, «не от всего сердца». «Счастья им, конечно, но эти лица пчеловодов уже смешат, не более», — подписала фото одна из поклонниц хоккея. Не совсем понятно, что она имела ввиду: возможно, черты лица юной жены, кажется, подвергшиеся косметологическому вмешательству.

Уже в своем личном аккаунте Кирилл накануне показал, где и как он проводит медовый месяц. Судя по всему, это люксовый отель на побережье Красного моря в Египте. Смотрим мастер-класс Кирилла о том, как красиво отдохнуть в пандемию.

А Юдин отдыхает патриотично

Куда более скромно проводит свой отпуск другой защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин. В его аккаунте нет фешенебельных отелей, красивой синей глади воды и пафосных погружений. Тут все патриотично и, мы бы даже сказали, по-православному. Простое семейное фото из сочинского кафе и подпись «У начальника на ДР». Этой подписью хоккеист намекает на то, что отец — всегда главный наставник в жизни 25-летнего спортсмена.

Панин продолжает качать свой Instagram

Коллега казанских защитников, капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин решил разыграть свою клюшку. Свои фристайловые скиллы он продемонстрировал на фоне какого-то отечественного пруда и предложил подписчикам отмечать друзей.

Григорий, кстати говоря, неделю назад взял приз, вручавшийся самому активному в социальных сетях хоккеисту от Континентальной лиги. Видимо, решил поддержать свой новый статус. Каких-то умопомрачительных приемов капитан «Салавата Юлаева» не показал, а вот умиротворяющий пейзаж под птичьи трели получился приятный.