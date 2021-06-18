Как нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК минимизирует экологические риски

Фото: АО «ТАИФ-НК»

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, свой профессиональный праздник отметили российские экологи. Для АО «ТАИФ-НК» этот день имеет особое значение. Экологическая безопасность и снижение негативного воздействия на окружающую среду являются приоритетными направлениями в работе компании. Предприятие объективно оценивает и минимизирует экологические риски, вкладывая значительные средства в улучшение экологической обстановки в регионе. Только за последние семь лет на охрану окружающей среды АО «ТАИФ-НК» направило более 6 млрд рублей, выполнило более 150 природоохранных мероприятий. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Новые технологии и эффективная экологическая политика

АО «ТАИФ-НК» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий в России. Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает 49 наименований. Основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы.

Стабильно высокое качество продукции, конкурентный и инновационный потенциал компании обеспечивают новые технологии и эффективная экологическая политика. Для минимизации негативного влияния на окружающую среду АО «ТАИФ-НК» разработало комплекс экологических программ, на реализацию которых ежегодно выделяется внушительные финансовые средства.

Так, в рамках экологической программы «Чистая вода» в 2017 году на АО «ТАИФ-НК» были завершены все пусконаладочные работы реконструкции цеха локальной очистки промышленных сточных вод. Общая стоимость работ составила 3,7 млрд рублей.

В 2017 году на АО «ТАИФ-НК» были завершены все пусконаладочные работы реконструкции цеха локальной очистки промышленных сточных вод

Вместо морально и физически устаревшего оборудования были заново построены и введены в эксплуатацию современные, отвечающие самым высоким требованиям локальные очистные сооружения. Природоохранный объект заработал по принципу замкнутого водооборотного цикла.



— Уникальная для России технология многоступенчатой системы очистки промышленных сточных вод с применением активного ила в сочетании с механической фильтрацией в мембранном биореакторе, в конечном результате, позволяет удалять из сточных вод до 99,99 % нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. Все выловленные нефтепродукты без предварительной подготовки возвращаются на вторичную переработку. Также благодаря современным технологиям, внедренным в цехе локальной очистки промышленных сточных вод, у нас произошло снижение выбросов в атмосферный воздух на 200 тонн в год, — отметил начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.

Вместо морально и физически устаревшего оборудования были заново построены и введены в эксплуатацию современные, отвечающие самым высоким требованиям, локальные очистные сооружения, — отмечает Шафиков

Символично, что знаковый инновационный проект очистки промышленных сточных вод АО «ТАИФ-НК», основанный на передовых мировых технологиях, запущен в Год экологии. Такой подход — прежде всего следствие политики руководства Группы компаний ТАИФ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и отражение социальной ответственности АО «ТАИФ-НК» в призме решения экологических проблем региона в целом.



Сравнительный анализ качества очищенной воды до и после реконструкции показал: содержание нефтепродуктов снизилось на 95%, хлоридов — на 90%, сульфатов — на 84%, взвешенных веществ — на 99%, химическое потребление кислорода — на 77%.

Символично, что знаковый инновационный проект очистки промышленных сточных вод АО «ТАИФ-НК», основанный на передовых мировых технологиях, запущен в Год экологии

За пять лет работы цех локальной очистки промышленных сточных вод доказал свою эффективность, сэкономив порядка 10 млн кубометров речной воды.



— Для целей оборотного водоснабжения мы не используем речную воду из Камы, а собираем свои промливневые и производственные стоки, очищаем их и снова отправляем в производство. Излишки очищенной воды сливаем в общий химический загрязненный коллектор, принадлежащий ПАО «Нижнекамскнефтехим». Очищенная вода разбавляет загрязненный сток, тем самым снижаем нагрузку на БОС ПАО «НКНХ», — подчеркивает начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.



Уникальная пятиступенчатая степень очистки сточных вод



Цех локальной биологической очистки АО «ТАИФ-НК» работает в автоматизированном режиме и способен перерабатывать 500 м3/ч различных стоков. Производственно-ливневые стоки поступают сюда по двум веткам. Одна тянется с завода КГПТО, другая — с НПЗ АО «ТАИФ-НК» и части предприятий, находящихся на территории второй промышленной зоны.

Цех локальной биологической очистки АО «ТАИФ-НК» работает в автоматизированном режиме и способен перерабатывать 500 м3/ч различных стоков

В первую очередь стоки попадают в блок предварительной очистки. Здесь они очищаются от крупного мусора, части нефтепродуктов и механических примесей. На выходе из этого блока содержание нефтепродуктов в воде составляет не более 25 мг/ куб. дм. К примеру, на старых очистных сооружениях такие показатели достигались лишь на последней стадии очистки.



— Ежедневно, два раза в сутки мы отбираем пробы поступивших в цех сточных вод. Изучаем состав стоков в лаборатории. Если вдруг результаты анализов показывают превышение нормативных показателей, то сразу же выезжаем на место, где происходит сброс воды. Самостоятельно еще раз отбираем пробы, если результаты превышения подтверждаются, выходим на руководство установки, для корректировки производственного процесса, — отмечает начальник цеха локальной очистки промышленных сточных вод Руслан Валеев.



После блока предварительной очистки стоки направляются в блок физико-химической очистки. На этом этапе происходит доочистка стоков от нефтепродуктов с помощью флокулянтов. На втором этапе очистки содержание нефтепродуктов в воде составляет уже не более 10 мг/куб. дм. Далее стоки попадают в блок биологической очистки. Здесь за дело берутся специальные бактерии, которые съедают оставшиеся в воде нефтепродукты.



— В блок биологической очистки стоки попадают с содержанием нефтепродуктов порядка 10 мг/ куб. дм. На выходе мы уже имеем практически нулевые показатели. Технологический процесс полностью автоматизирован. Поставщиком основного объема оборудования блока биологической очистки был выбран ведущий производитель мирового масштаба — компания General Electric, — не без гордости говорит начальник цеха локальной очистки промышленных сточных вод Руслан Валеев.

В блок биологической очистки стоки попадают с содержанием нефтепродуктов порядка 10 мг/ куб. дм. На выходе мы уже имеем практически нулевые показатели

На этом метаморфозы промышленных стоков не заканчиваются. Далее в блоке обессоливания происходит очистка воды от растворенных веществ.



В блоке обезвоживания нефтепродуктов и осадков происходит процесс обезвоживания обводненных нефтепродуктов, осадков и избыточного ила, образующихся в процессе очистки вод. Это позволяет уменьшить объем образующегося осадка в десятки раз, а также уменьшить содержание в нем нефтепродуктов, что значительно упрощает процесс его утилизации. Качество обезвоженного нефтепродукта позволяет напрямую направить его в процесс нефтепереработки без дополнительных стадий обработки.

Качество обезвоженного нефтепродукта позволяет напрямую направить его в процесс нефтепереработки без дополнительных стадий обработки

Пройдя все стадии очистки, кристально чистая обессоленная вода возвращается в повторное использование.



Снижение выбросов в атмосферу на 5 тысяч тонн в год



Еще одно ключевое направление в работе АО «ТАИФ-НК» — охрана атмосферного воздуха. Для сокращения выбросов в атмосферу компания реализует масштабную экологическую программу «Чистый воздух».



— Программа «Чистый воздух» была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2018 году. Но мы этим вопросом начали заниматься задолго до этого распоряжения. В 2006 году в Татарстане вышло постановление №569-Р от 2006 года, в котором было предложено крупным промышленным предприятиям Нижнекамского промышленного узла сократить валовые выбросы на 20 тысяч тонн, в списке компаний был и ТАИФ-НК, — говорит начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.



С 2006 года АО «ТАИФ-НК» сократило выбросы в атмосферу на 33%, или на 5,8 тысяч тонн в год. Это стало возможным благодаря модернизации производственных мощностей, внедрению современного экологичного оборудования. Немалую роль в улучшении экологического фона в регионе играет система рекуперации паров. Она улавливает углеводороды и возвращает их в производство.

С 2006 года АО «ТАИФ-НК» сократило выбросы в атмосферу на 33%, или на 5,8 тысяч тонн в год

Помимо этого, с 2013 года в АО «ТАИФ-НК» в рамках национального проекта «Экология» выполнены следующие мероприятия:



произведена замена горелок технологических печей на современные с низкой эмиссией загрязняющих веществ;

отказ от использования жидкого топлива на всех печах технологических установок;

замена высокосернистого сырья завода бензинов на низкосернистое сырье с КГПТО;

снижение факельных сбросов на НПЗ (КГСД) путем использования газа собственной выработки вместо природного газа;

перевод резервуарного парка на азотную подушку.

Также в 2019 году на КГПТО была запущена установка конденсатоочистки мощностью 1,62 млн куб. м/год, которая позволила сократить закупку химически обессоленной воды со стороны за счет использования собственного очищенного конденсата.



Высоких результатов АО «ТАИФ-НК» добилось и в области снижения образования отходов. Лишь около 1% отходов предприятия захоранивается на полигоне, 99% утилизируется либо направляется на вторичную переработку.



Мониторинг окружающей среды



За состоянием окружающей среды круглосуточно следит санитарно-промышленная лаборатория АО «ТАИФ-НК». Высококлассные специалисты ведут оперативный и систематический мониторинг атмосферного воздуха, также под контроль попадает очищенная, промышленная, ливневая, хозяйственно-бытовая вода.



— Санитарно-промышленная лаборатория как структурное подразделение АО «ТАИФ-НК» начала свою работу в 2014 году. Благодаря этому пропала необходимость привлекать сторонние организации для мониторинга объектов окружающей среды и ведения производственного контроля. Теперь специалисты ТАИФ-НК могут оперативно реагировать и постоянно контролировать возникающие спорные ситуации, а также оперативно и достоверно предоставлять информацию контролирующим органам, — отмечает начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Ильмир Шафиков.

За состоянием окружающей среды круглосуточно следит санитарно-промышленная лаборатория ТАИФ-НК

В 2015 году лабораторию включили в национальную часть Единого реестра аккредитованных испытательных лабораторий Таможенного союза. А в 2018 году она успешно прошла процедуру подтверждения компетентности и расширения области аккредитации по объектам контроля воды и воздуха.

Благодаря хорошей финансовой поддержке лаборатория оснащена оборудованием ведущих зарубежных производителей. Новейшее оборудование санитарно-промышленной лаборатории позволяет усилить контроль над режимом работы производственных цехов, своевременно осуществлять отладку технологического режима, а следовательно, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме этого, благодаря оснащению специалисты следят за качеством атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия и на границе санитарно-защитной зоны.

Результаты всех анализов вводятся в PI System, информационную систему производства в реальном времени, которая позволяет собирать в едином формате, хранить и анализировать данные обо всех технологических потоках, включая лабораторные анализы.



EURO-6 — новый экологический стандарт

АО «ТАИФ-НК» неизменно находится среди лидеров по внедрению природоохранных технологий и качеству производимого топлива высшего экологического класса. В 2021 году компания освоила производство дизельного топлива марки TAIF-NK EURO-6.

Это новый экологический стандарт со сверхнизким содержанием серы. Он определяет еще большее количество требований к выхлопным газам автомобилей с дизельными двигателями по сравнению со стандартом EURO 5. Прежде всего это касается содержания серы и оксидов азота, которые выбрасываются дизельными двигателями в атмосферу.

АО «ТАИФ-НК» неизменно находится среди лидеров по внедрению природоохранных технологий и качеству производимого топлива высшего экологического класса

К слову, в России не каждое предприятие может производить столь высокотехнологичные продукты. Чтобы делать это, необходимо современное оборудование, постоянное совершенствование технологических процессов и высококвалифицированный персонал — все это есть на АО «ТАИФ-НК».

Производство высококачественных нефтепродуктов и повышение качественных характеристик, в том числе жидких моторных топлив, позволяет компании АО «ТАИФ-НК» решать стратегическую задачу — значительно улучшить экологическую обстановку не только в Татарстане, но и в других регионах России.

На протяжении многих лет вся деятельность АО «ТАИФ-НК» направлена на совершенствование процессов переработки углеводородного сырья с выпуском высококачественных нефтепродуктов, — говорит Новиков

— На протяжении многих лет вся деятельность АО «ТАИФ-НК» направлена на совершенствование процессов переработки углеводородного сырья с выпуском высококачественных нефтепродуктов, что напрямую способствует реализации программ развития нефтегазохимического комплекса в рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года и решению задач по формированию основ региональной конкурентоспособности. А инвестиционные проекты компании способствуют решению большинства экономических, технологических и, что немаловажно, экологических задач нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей Республики Татарстан и Российской Федерации в целом, — говорит генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

105 тысяч саженцев на площади 39 гектаров

Работники АО «ТАИФ-НК» не только успешно осваивают новые виды продукции, реализуют экологические программы, но и сами принимают активное участие в городских, республиканских и общероссийских экологических акциях.

Только в рамках экологической акции «Зеленая волна» работники предприятия высадили на площади 39 гектаров порядка 105 тысяч саженцев дуба и ели. Через несколько лет на этой территории вырастет зеленый лес, который будет насыщать окружающую среду кислородом.

В рамках экологической акции «Зеленая волна» работники предприятия высадили на площади 39 гектаров порядка 105 тысяч саженцев дуба и ели

— Ежегодно работники АО «ТАИФ-НК» с удовольствием принимают участие во всероссийской акции «Чистый берег» по очистке береговой линии уникального в Татарстане озера Каракуль. Благодаря их стараниям, трепетному отношению к природе десятки мешков с мусором вывезены на полигон. А в период городских субботников работники предприятия наводят порядок на улицах родного города. Собирают прошлогоднюю листву, накопившийся мусор, белят бордюры и деревья, — говорит Ильмир Шафиков.

Планомерная работа предприятия по вопросам охраны окружающей среды не раз отмечалась победами в республиканском конкурсе «ЭКОлидер». Компания становилась лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», а продукция АО «ТАИФ-НК» лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

— На ближайшие 5 лет в АО «ТАИФ-НК» разработан план природоохранных мероприятий на 2020 — 2025 гг. в рамках которой запланирована реализация 20 крупных проектов. Один из них — проведение проектно-изыскательских работ и разработка рабочей документации по установке 4-х автоматических стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха. Также в планах у компании приобретение передвижной экологической лаборатории для усиления контроля по загрязнению атмосферного воздуха и оперативного выявления источников загрязнения на территории Нижнекамского и Тукаевского районов РТ — подытожил главный инженер АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.



Партнерский материал

