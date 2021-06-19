Видеоопрос: «Считаете ли вы, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом?»
Несмотря на фантастичность идеи, замену депутатов искусственным интеллектом одобряют большинство россиян, говорится в результатах исследования портала SuperJob. По мнению респондентов, такая мера поможет снизить коррупцию и обеспечить реальный учет интересов разных слоев населения. 21% относится к этой идее отрицательно. Свою позицию опрошенные объясняют опасением «восстания машин», а также недостаточной прозрачностью механизмов принятия решений.
— Считаете ли вы, что депутатов Госдумы можно заменить искусственным интеллектом? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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