Неудачная сельская экспансия «Кузляр» привела к реорганизации

Входившая в группу фирма «Созвездие» передала квоты по ОМС дружественной структуре

Как стало известно «Реальному времени», сеть офтальмологических клиник «Кузляр», которую связывают с экс-главврачом Республиканской клинической больницы Айдаром Амировым, провела реорганизацию группы после урегулирования судебного спора с властями Чистополя. От входившей в нее фирмы «Созвездие» требовали вернуть в муниципальную собственность помещения клиники, но дело закончилось миром. Тем не менее ответчик делегировал квоты по программе ОМС, судя по всему, дружественной компании, — ООО «КГБ» (Клиника глазных болезней) Жанны Амировой. Последняя — работает врачом-офтальмологом в клинике «Кузляр», и сама фирма «КГБ» зарегистрирована по тому же адресу, что и сеть клиник. Впрочем, в любой момент эти квоты может перехватить Чистопольская ЦРБ, успевшая за это время освоить современные технологии улучшения зрения.

Едва не съехали из Чистополя

Коммерческая клиника «Кузляр» переформатировала деятельность в Чистополе, где до ее прихода сложные офтальмологические операции по восстановлению зрения вообще не выполнялись. После семи лет частно-государственного партнерства с Минздравом РТ в рамках программы госгарантий «Кузляр» едва не закрыла в этом году свой первый филиал в Закамье.

Причиной тому послужил конфликт с местными властями, которые едва не выселили офтальмологическую клинику из центра города из-за разногласий по поводу приобретения здания. «Кузляр» урегулировала судебный спор и сменила «оператора» по квотам ОМС: вместо прежнего партнера Минздрава РТ в лице ООО «Созвездие», аффилированного с ООО «Кузляр», им стало другое, но судя по всему, тоже дружественное, ООО «КГБ» (Клиника глазных болезней), открытое год назад по тому же адресу, что и сеть клиник — Казань, ул. Чистопольская, д. 16/15.

К тому же, новая компания на 100% принадлежит Жанне Замилевне Амировой. Врач-офтальмолог с таким именем работает в клинике «Кузляр». Кроме того, основателем и негласным бенефициаром сети называют экс-главврача РКБ Айдара Амирова.

Основателем и негласным бенефициаром сети называют экс-главврача РКБ Айдара Амирова. Фото: Юлия Косолапкина

— Оказание медицинской помощи по программе ОМС в городе Чистополь не прекращалась и продолжается по прежнему адресу, — ответил на запрос «Реального времени» директор ООО «Кузляр» Ринат Рахимов. — В клинике созданы все условия для получения качественной медицинской помощи жителям РТ.



Таким образом, «Кузляр» продолжает деятельность в Чистополе.

ПИЗО Чистополя: здание изъять!

Угроза прекращения работы офтальмологической клиники возникла в прошлом году, когда местные власти потребовали освободить помещение и вернуть его в собственность муниципалитета. Как следует из картотеки арбитражного суда РТ, палата земельных и имущественных отношений Чистопольского района подала иск к «Созвездию» о взыскании упущенной выгоды за 4 года использования муниципального имущества.

Палата потребовала изъять из незаконного владения помещения по улице Ак.Королева, д.1, в надлежащем виде. Обе стороны не стали комментировать причину тяжбы, но судя по всему, разногласия возникли по вопросам аренды здания. Позже власти Чистополя уточнили, что муниципальным имуществом пользовались не четыре года, а только два — с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года.

Разбирательство сразу перешло в плоскость мирного урегулирования спора. В августе прошлого года арбитраж утвердил мировое соглашение между Палатой земельных и имущественных отношений Чистопольского района и «Созвездием». Согласно ему клиника обязалась в течение 20 дней выплатить сумму упущенной выгоды, а власти отказались от изъятия помещения клиники.



В августе прошлого года арбитраж утвердил мировое соглашение между Палатой земельных и имущественных отношений Чистопольского района и «Созвездием». Фото: Максим Платонов

«Реальное время» направило запрос в ПИЗО Чистополя, но ответ пока не поступил. Судя по тому, что клиника продолжает работать, хоть и под новым юрлицом, видимо стороны смогли договориться.

Госзаказ на двоих

Впрочем, в любой момент квоты по ОМС на оказание офтальмологических услуг может перехватить Чистопольская ЦРБ, успевшая за это время освоить современные технологии улучшения зрения. Как следует из программы ОМС, Чистопольская ЦРБ и ООО «Созвездие» значатся исполнителями госзаказа на 2020-2021 годы. Иначе говоря, делят его на двоих. Подобный расклад сложился и в Нижнекамске, и в Набережных Челнах, где квоты по ОМС получают частники наряду с государственными больницами.

Как сообщил «Реальному времени» главврач ЦРБ Раис Мустафин, в государственной клинике на высоком уровне выполняют операции по хирургии катаракты, замене хрусталика при помощи разреза ультразвуком, а также оказывают экстренную помощь. Отметим, что такие услуги не могут выполнять частные клиники. Правда, в штате ЦРБ работает два офтальмолога, что считается достаточным по современным нормативам. Для сравнения, на сайте «Кузляр» значится 5 офтальмологов, занятых в чистопольском филиале.

Тем не менее, в компании решили провести реорганизацию группы «Кузляр». Как сообщили в чистопольском филиале «Кузляр», теперь офтальмологические услуги по ОМС оказываются не от имени ООО «Созвездие», а от нового юридического лица — ООО «КГБ». Отметим, что с подобным названием («Клиника глазных болезней») на рынке действует известная башкирская офтальмологическая сеть.

Реорганизация «Кузляр» затронула другие компании: ООО «Кузляр» присоединило к себе ООО «Вита», которое является исполнителем квот по ОМС в Казани. А также стало владельцем 100% долей «ОФК», которая выступала поставщиком материалов для глазных операций.



— Реорганизация сети клиник «Кузляр» была проведена с целью оптимизации, для удобства оказания медицинской помощи гражданам РТ, — пояснил директор сети Ринат Рахимов, по его словам, речь о том, чтобы все структуры, работающие по ОМС, действовали под одним брендом, — В прошлом году ООО «Кузляр», ООО «Вита» и ООО «Созвездие» полностью выполнили госзаказ по программе ОМС.

Прошлый год, согласно данным«СПАРК-Интерфакс», ООО «Кузляр» завершило год с оборотом в 89,6 млн рублей и чистой прибылью — в 21,1 млн.