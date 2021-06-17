Это было неубедительно: Россия минимально обыграла финнов, но осталось много вопросов

Российская команда прервала серию поражений на Чемпионатах Европы

Матч «жизни и смерти» для россиян по старой традиции на крупных футбольных форумах проходил уже во втором туре группового этапа. Благо, соперником являлись дебютанты чемпионатов Европы — финны. Особых поводов для оптимизма у российских болельщиков не было — старт Евро вышел обескураживающим, но даже выигранная встреча с Финляндией позитива не добавила. Порадовали лишь персоналии, нежели общий уровень футбола. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча Россия — Финляндия. Как Дзюба и Оздоев выдали очередной бесполезный матч, а Миранчук и Головин порадовали. Что с Фернандесом, и зачем Черчесов так много говорил о травмах? Подробности — в материале.

Черчесов много рассказывал о травмах, но выпустил почти всех. Уловка века?

Настоящая катастрофа свалилась на головы тренерского штаба сборной России в оборонительной линии в преддверии второй игры на Евро-2020. И это плюс к тому шквалу критики, которой он подвергся после стартовой игры с Бельгией.

Андрей Семенов в стартовом матче сделал все, чтобы потерять доверие Черчесова и болельщиков, а «рубиновец» Илья Самошников уехал травмированным еще до турнира. Выбыл и «последний из могикан» Юрий Жирков — тот, что еще добывал «бронзу» на самом удачном чемпионате в истории российской сборной в 2008 году. У Юрия растяжение мышцы бедра и на этом турнире мы его уже не увидим.

— Турнир идет, а уже нескольких защитников недосчитались, — сетовал на предматчевой пресс-конференции Станислав Черчесов. — Мы заранее все просчитываем стратегически, но есть травмы, от которых никто не застрахован: Кудряшов до турнира, Самошников до турнира, Джикия, Дивеев на турнире, — сказал наставник российской сборной.

«Турнир идет, а уже нескольких защитников недосчитались», — сетовал Станислав Черчесов. Фото rfs.ru

Потеря Жиркова опасна даже не только тем, что левый защитник (и когда надо полузащитник) был единственным левшой в команде. Потеря почти 38-летнего футболиста лишила команду вариативности. В итоге вчера у нас в защитной линии играли… Дивеев, Баринов и Джикия.

— Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой, постепенно его готовим. Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в легкой форме, Головин тоже, — говорил Черчесов.

Была ли это тактическая уловка наставника или нет — неясно. Но и Александр Головин и Игорь Дивеев и Далер Кузяев и Георгий Джикия на игру с финнами таки вышли. А вот провалившего первый матч Шунина в воротах заменил молодой Матвей Сафонов.

Обескровленная оборона не впечатляет. Дивеев — светлое пятно

Картинка игры России и Финляндии ожидаемо отличалась от той, что мы видели в субботу. Но как говорится, чем дальше в лес…

Россияне быстро принялись навязывать свою игру и пошли вперед с претензией на доминирование. Однако в первой же своей атаке забили именно финны. Россияне элементарно ошиблись при выходе из обороны в атаку, получили перехват и навес во вратарскую зону. Благо судьи решили просмотреть эпизод по VAR — оказалось Похьянпало в момент передачи на полкорпуса был в офсайде.

Картинка игры России и Финляндии ожидаемо отличалась от той, что мы видели в субботу. Скрин 1tv.ru

Но уже здесь можно было делать выводы, что никакой особой работой над ошибками команда в Петербурге не занималась. Впрочем, это признавал перед игрой и сам Черчесов, отмечавший, что команда больше восстанавливалась, чем готовились ко второй игре.

Через 15 минут лишь в последний момент в подкате Дивеев спасал, когда все тот же Похьянпало вырывался на рандеву с Сафоновым. А Дмитрий Баринов то и дело опасно цеплял финских нападающих, напрашиваясь на предупреждение.

Провалы в нашей обороне в первом тайме не выглядели какой-то случайностью — вполне логичные и систематические попытки Финляндии угрожать на контратаках. Российская оборона не выглядела надежной даже на фоне таких не впечатляющих финнов, которые строили свои контратаки за счет элементарных забросов и длинных передач. С более мастеровитым и опытным соперником такое бы не «прокатило». Но в игре уровня российской премьер-лиги вполне сошло с рук.

Пожалуй, именно Игорь Дивеев стал тем светлым пятном в темном царстве провалов, передач поперек и странных решений в своей штрафной. Игорь часто «подчищал» там, где проваливались партнеры. Его несколько спасений сыграли ключевую роль в том, что Сафонову не пришлось доставать мяч из ворот вновь.

Игорь Дивеев стал тем светлым пятном в темном царстве провалов, передач поперек и странных решений в своей штрафной. Фото twitter.com/sportsru

Второй такой фигурой мог стать Марио Фрнандес, который в начале матча выглядел самым опасным в составе сборной России. Марио то и дело возникал в штрафной соперника при любом навесе, много угрожал воротам и едва не замкнул головой в двух эпизодах. План Черчесова понятен.

Но, похоже, какое-то проклятие висит над нашей командой на этом Евро. Уже на 25 минуте при очередной таком навесе и попытке дотянуться до мяча российский бразилец неудачно приземлился на газон, и продолжить игру не смог. Пожелаем Марио скорейшего восстановления и возвращения к игре с Данией.

Миранчук и Головин отрабатывают за четверых. Дзюба и Оздоев остались на матче с бельгийцами

Куда еще более удручающе обороны выглядели пара игроков, призванных созидать — «зенитовцы» Артем Дзюба с Магомедом Оздоевым. Если второй упускал момент за моментом, порой без сопротивления не попадая по воротам с нескольких метров, то первый и вовсе исчез с радаров, появляясь лишь в эпизодах, когда на него пытались передать, а Артем благополучно эти эпизоды транжирил даже не включаясь в борьбу за мяч. Его борьба на втором этаже настолько бесполезна, что ни одно выигранное единоборство не привело к обострению у чужих ворот.

Благо в этой сборной все еще есть игроки-технари, которые пока не забыли, что значит брать игру на себя, а не только выжидать бесчисленные навесы. Похоже, эти парни так и остались на матче с бельгийцами, где просто потерялись.

Пожалуй, это единственный футболист, кто играл на скоростях ведущих сборных. Фото rfs.ru

Прекрасно нащупал свою игру Александр Головин, от которого и исходила буквально вся опасность для ворот сборной Финляндии в первом тайме. Продолжал обострять и во втором Его отлично закладывал скорость при прорывах по флангу, старался бить, искал партнеров, чтоб развить атаки. Пожалуй, это единственный футболист, кто играл на скоростях ведущих сборных.

Отличный поединок провел и автор единственного мяча Алексей Миранчук. В моменте с голом Алексей технично разобрался в центре штрафной, переложил мяч под левую ногу и отправил мяч в дальнюю девятку, пробив из-под ноги защитника.

Другой показательный момент, характеризующий всю «картину маслом» перед игрой с Данией произошел во втором тайме. Миранчук перехватил мяч на своей половине поля, долго осматривался, кто убегает, чтобы развить быструю атаку, а когда понял, что партнеры идут пешком, просто пошел в обыгрыш своими силами. Так и играем — два футболиста, привыкшие пахать в Европе, и остальные. Россияне.

Эрик Добролюбов