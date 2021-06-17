Бизнес-аккаунт дня: итальянская кондитерская в Нижнекамске

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 90-я

Три года назад в Нижнекамске открылась кондитерская «Маленькая Италия», где на завтрак можно выпить кофе или чай с вкусным десертом, а на обед или ужин заказать настоящую итальянскую пасту. С 2018 года у кондитерской свой бизнес-аккаунт в Instagram, на который подписаны почти 6 тысяч пользователей. Советы по его развитию и продвижению в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От заказных тортов до кафе

Бизнес создателей кондитерской начинался с тортов и капкейков на заказ. Сегодня под их управлением небольшое кафе, где нижнекамцев стараются побаловать национальными блюдами солнечного полуострова и другими кулинарными изысками шеф-повар из Италии и его ученики.



Здесь предлагают сладости от профессионального кондитера, а также пиццу, лазанью, суп с мидиями, ризотто или другие итальянские блюда. Любителей деликатесов угостят прошутто или салями с трюфелем.

Сегодня аналитический разбор аккаунта нижнекамской кондитерской выполнил интернет-маркетолог мультисервисного агентства R52 Никита Захаров. Агентство из Нижнего Новгорода уже 20 лет на рынке digital-услуг и имеет в портфолио более 1 000 клиентов, в числе которых такие известные компании, как «Росатом», «СИБУР», Bosh, «НБД банк» и другие.

Смена логина сохранит трафик

Начнем с аватара аккаунта. Он выглядит красиво, привлекает внимание. Но возникает вопрос: для чего здесь совенок? С Италией этот персонаж никак не ассоциируется, с кондитерской тоже. Вот если бы вы его использовали в постах, рассказали, как он у вас появился, или, может быть, завели такого питомца в кондитерской и он бы стал лицом компании, то это другое дело. Пока что увидел его только на картинах в самой кондитерской, но опять же не понимаю, откуда он появился и для чего. Можно про этого совенка сделать пост или несколько сторис и добавить их в хайлайтс.



В логине неудачно подобрано слово «italy». В поиске Instagram по этому слову выводятся аккаунты компаний совершенно разных сфер, и найти именно этот аккаунт невозможно. Соответственно, вы теряете часть трафика. Также, изучив поисковую выдачу, я увидел, что большинство компаний в Нижнекамске добавляют в логин «nizhnekamsk», а не «nk». Какие варианты логинов я могу предложить:

— little.italy.nizhnekamsk

— little.italy.16

— malenkaya.italia.16

— little.italy.nk

— konditerskaya.nk



Описание аккаунта. Сразу в глаза бросаются лишние пробелы и пунктуационные ошибки. Все строки должны начинаться или с большой, или с маленькой буквы, но не в разнобой, как сейчас. Выбиваются из стилистики эмодзи пиццы и часов — нужно поменять, если возможно. По содержанию текста все отлично, отражены, пожалуй, все необходимые моменты. Но в строке «Сыр, мясо, паста из Италии» убрал бы «из Италии», так как дублируется с текстом из второй строки.



Хайлайтсы. Нет единого дизайна: где-то оформлена обложка, где-то нет. Нужно привести к единому концепту. Например, взять из лого фон с круговым обрамлением и в центр добавить соответствующие разделам иконки.



Нет раздела меню. Нужно его добавить. Или, например, добавить меню в каждый раздел, соответствующий категории продукции. Отзывы давно не обновлялись. Также есть хайлайтсы, в которых всего по одной истории. Этого мало. Лучше добавить больше или убрать совсем.

Вот примеры хорошо оформленных шапок профиля в плане целостного стиля аватара и хайлайтсов:





В сторис лучше не использовать большое количество шрифтов. Размещение текста на плашке — самое подходящее решение.

Хэштеги помогут повысить охват аудитории

Визуал постов. Фото очень красивые, аппетитные и сочные. Здесь владельцы аккаунта молодцы! Но нет какого-то единого стиля, не прослеживается композиция. Что же можно сделать? После изучения большого количества аккаунтов кондитерских, пекарен и кафе появились следующие идеи:

делать все фотографии в единой цветовой гамме (например, светлой),

чередовать фото ближнего и дальнего плана,

чередовать фото блюд. Например, торт с ягодами — брауни — торт с ягодами, эклер— каша — эклер,

чередовать фото блюд и людей. Фотографируйте персонал, гостей или размещайте отзывы.

Пример единого стиля ленты:





В аккаунте контент на 95% состоит из продуктового. Тексты написаны максимально просто, зачастую очень коротко и без эмодзи, а ведь они позволяют сделать его более эмоциональным. В постах встречаются грамматические и пунктуационные ошибки. Верстка текста также хромает: слишком много пластов текста, которые следовало бы разделить на абзацы. Отдельно отмечу часто встречающиеся «….»: эти точки вообще не к месту, непонятно, для чего используются. Нужно обязательно убрать.

Хэштеги отсутствуют. Я рекомендую их добавить, потому что благодаря им можно повысить охваты, аудитории будет проще найти посты и аккаунт кондитерской. Важно, чтобы хэштеги были релевантными и подходили по теме и гео. Если не хочется вставлять их в текст поста, то можно добавить в комментарии.



Контент нужно разнообразить. О чем писать:

добавить контент про персонал,

делиться историей итальянской кухни,

рассказывать про итальянские десерты,

снимать видео процесса приготовления блюд.

Кроме того, я увидел, что иногда прослеживается личный контент, а также обращение пользователей к кафе на «ты». Предполагаю, что они знакомы с владельцем. В такой сфере можно пробовать использовать и личный бренд.

Метки геолокации помогут быстрее найти кондитерскую

Вовлеченность. Для такого количества подписчиков слишком низкая активность. Лайкают и комментируют мало. Вижу, что сотрудники стараются повышать активность за счет вопросов к аудитории, но этого недостаточно.



Как можно повысить вовлеченность:

отвечать на все комментарии и развивать общение,

разнообразить контент,

грамотно оформлять посты.

Как только компания разнообразит контент, в статистике можно будет увидеть, какие темы получают больше отклика от аудитории. И далее развивать эти темы.



Модерация. Сотрудники отвечают на комментарии редко. Между тем работа с аудиторией — очень важный момент для каждого аккаунта. Нужно отвечать на все комментарии, даже если пользователь просто поставил смайлик. Это побуждает вашу аудиторию чаще оставлять комментарии, а также сообщает гостям о том, что вам их комментарии не безразличны.



Дополнительно:

При публикации постов ставьте метки геолокации. Так пользователям будет проще вас найти, а они будут чаще видеть ваши посты.

Количество подписок слишком большое. Лучше их сократить до 10—20% от количества подписчиков. Если соберетесь чистить аккаунт, делайте это очень аккуратно. В день отписывайтесь не более чем от 50 пользователей, иначе Instagram может посчитать эти действия подозрительными.

Желаем успехов!