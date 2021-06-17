День в истории: открытие казанской оперы, первый полет «Ту-104» и Женевский протокол

Чем примечательна дата 17 июня

Сегодня, 17 июня, всемирный день борьбы с засухой. В России — знаковая дата в истории отечественного авиа-, вертолето- и машиностроения. В этот день поднялись в воздух один из первых в мире реактивный пассажирский самолет ТУ-104, самый большой лайнер своего времени АНТ-20 («Максим Горький»), опытный образец боевого вертолета Ка-50 — «Черная акула», а еще заработал Сталинградский тракторный завод, с которым неразрывно связана история советского танкостроения. В мире в разные годы тоже произошло много важных событий: был подписан знаменитый Женевский протокол, запрещающий применять на войне удушливые, ядовитые и другие подобные газы и бактериологические средства, Рудольф Нуриев попросил политического убежища во время гастролей во Франции, а в Китае испытали первую водородную бомбу. 17 июня родились итальянский художник и зодчий Джованни Паоло Панини, русский композитор, дирижер, пианист Игорь Стравинский, жена Пикассо — русская балерина Ольга Хохлова, советский поэт, драматург Михаил Светлов. Умерли композитор, хоровой дирижер Борис Александров, русский советский писатель, автор мемуаров Юрий Нагибин, певица, народная артистка СССР Клавдия Шульженко. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Открытие театра оперы, убежище для Нуриева и дни татарской молодежи



В 1939 году в Казани оперой Назиба Жиганова «Качкын» («Беглец») открылся Татарский государственный театр оперы и балета. Театровед Юрий Благов писал, что это «не было, по сути, созданием некоего нового театра, а скорее стало логическим завершением затянувшегося неофициального существования Казанской оперы, воссозданием того оперного театра, который существовал в Казани к этому времени уже шестьдесят пять лет...». Строить храм искусств постановили в 1934 году. Сначала спектакли шли на сценах других театров, поскольку своего здания у оперного не было. Строить новое здание начали в 1936-м, но процесс затянулся на 20 лет в связи с началом Великой Отечественной войны. Строительство завершили с использованием труда немецких военнопленных только к середине 1950-х годов. 28 сентября 1956 года новое здание театра на площади Свободы было торжественно открыто оперой Жиганова «Алтынчеч». В этом же году театру присвоили имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Фото iske-kazan.ru

В 1961 году во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский) советский танцовщик Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище. Очень скоро Нуриев начал работать в Королевском балете в Лондоне и быстро стал мировой знаменитостью и одним из самых известных «невозвращенцев». Также известен дуэтом с английской балериной Марго Фонтейн — дуэт длился 17 лет и был самым известным в 1960-х. В СССР решение Нуриева остаться за границей сочли предательством и осудили за измену родине. Лишь после распада Советского Союза в 1995 году постановлением Конституционного суда России его оправдали на основании закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

Фото wikipedia.org

В 1990 году с 17 по 18 июня в молодежном туристском лагере «Волга» стартовали первые Всемирные дни татарской молодежи (ДТМ). С тех пор они стали традиционными и проводятся в Казани каждое лето. Татарская молодежь из разных регионов и стран собирается на живописном берегу реки.

Волгоградский тракторный завод, полеты ТУ-104 и Ка-50



В 1930 году с конвейера Волгоградского тракторного завода (который до 1961 года именовался Сталинградским тракторным заводом имени Ф.Э. Дзержинского (СТЗ)) сошел первый колесный трактор СТЗ-1 мощностью 30 л.с. Решение о строительстве завода в Сталинграде приняли в 1926 году — это был первый тракторный завод в стране. В 1930-м СТЗ был введен в строй действующих предприятий. К апрелю 1932-го с конвейера сходило уже 144 трактора в сутки. К 17 июня 1940 года с конвейера СТЗ сошли 232 700 тракторов (в том числе 25 тысяч гусеничных). Это более половины тракторного парка страны. С этим тракторным заводом связана история советского танкостроения. Но сегодня предприятие не выпускает тракторы, работая лишь по оборонному заказу.



Фото techstory.ru

В 1934 году выполнил первый полет АНТ-20 «Максим Горький» — советский пассажирский восьмимоторный самолет, самый большой для своего времени лайнер с сухопутным шасси и его модификации. Судно построили на авиационном заводе в Воронеже. Идея построить такой самолет родилась в 1932 году у группы писателей и журналистов под руководством Михаила Кольцова в день 40-летнего юбилея литературной деятельности Максима Горького. Поэтому в его честь и назвали машину. В стране объявили сбор денег на постройку, удалось собрать около 6 млн рублей. Специально созданный Всесоюзный комитет по строительству самолета организовал Технический совет под председательством начальника ЦАГИ Н.М. Харламова, которому поручил определить облик будущего АНТ-20. В 1934 году летчики М.М. Громов и Н.С. Журов установили на этом самолете два мировых рекорда, подняв грузы массой 10 и 15 тонн на высоту 5 000 м. Кроме того, во время визита в СССР на нем летал Антуан де Сент-Экзюпери.

В 1955 году во время заводских испытаний под управлением летчика-испытателя Юрия Алашеева совершил первый полет ТУ-104 (Туполев-104), который полностью ввели в эксплуатацию спустя год, 15 сентября, когда лайнер совершил первый регулярный рейс по маршруту Москва — Омск — Иркутск. ТУ-104 был первым советским самолетом на реактивной тяге. После прекращения полетов самолета De Havilland Comet в 1956-ом и до введения в коммерческую эксплуатацию американского Boeing 707 в 1958-ом ТУ-104 был единственным эксплуатирующимся пассажирским самолетом в мире. Когда лайнер в 1956 году прилетел в Великобританию, он произвел впечатление разорвавшейся бомбы. На следующий день прибыл еще один такой же самолет, но британцы решили, что русские перекрасили номера на своем единственном самолете. Эти заявления очень не понравились главному конструктору Андрею Туполеву, поэтому в Лондон он направил одновременно три самолета ТУ-104. Это был поистине триумф советских авиастроителей.

Фото wikipedia.org

В 1982 году в воздух поднялся опытный образец армейского боевого вертолета Ка-50 — «Черная акула» (бортовой №010) под управлением летчика-испытателя Николая Бездетнова. Вертолет был предназначен для летных испытаний, поэтому в нем не было многих систем и штатных двигателей. Ими был оборудован второй летный экземпляр (бортовой №011), который поднялся в воздух уже в августе следующего года. Постановление о разработке перспективного ударного вертолета для уничтожения бронетехники на поле боя был вынесено Советом Министров в 1976 году.

Женевский протокол, водородная бомба в Китае и камера Polaroid

В 1925 году представители 37 государств подписали Женевский протокол о запрете применения на войне удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств. Протокол вступил в силу 8 февраля 1928 года. В этом же году в апреле Советский Союз ратифицировал Женевский протокол с двумя оговорками: протокол обязывал правительство СССР лишь по отношению к подписавшим договор государствам, и он перестает быть действительным в случае, если неприятельское государство не будет считаться с воспрещением, составляющим предмет этого протокола. Однако конвенция не накладывает запрет на производство, хранение и транспортировку химического или биологического оружия. Эти моменты стали предметом более поздних договоров — Конвенции о биологическом оружии 1972 года и Конвенции о химическом оружии 1992 года.

В 1944 году в Исландии приняли конституцию, дату стали праздновать как День провозглашения республики. Конституция Королевства Исландия была написана в 1920 году после объявления ее независимым королевством в 1918, а в 1944 Исландия стала суверенной республикой. Тогда парламент ратифицировал новую конституцию. Поправки в нее вносились в 1984, 1991, 1995 и 1999 годах. С 2010 по 2013 годы Конституционное собрание разработало новый проект конституции, который парламент не утвердил, хотя получил одобрение на референдуме.

Фото wikipedia.org

В 1967 году на полигоне Лобнор (северо-восточная часть уезда Чарклык Синцзянь-Уйгурского автономного района) в Китае провели испытание первой водородной бомбы китайского производства с энерговыделением 3 Мт. Еще ранее, 16 октября 1964 года, на полигоне была испытана первая китайская атомная бомба мощностью 22 кт.

В 1970 году американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал автоматизированную карманную камеру Polaroid SX 70. Она появилась в продаже спустя два года. Фотограф теперь мог зарядить кассету и нажать, снимок был готов через минуту. Компанию Polaroid Corporation, производящую оптическую технику, Лэнд основал в 1937-ом. Во время Второй мировой войны компания изготавливала военную оптику: приборы ночного видения, перископы, бинокли. Лэнд получил заказ от правительства на разработку системы управления снарядов, самонаводящихся на инфракрасное излучение. В 1947-м Лэнд продемонстрировал фотоаппарат, в котором процесс съемки и обработка объединились и процесс занимал одну минуту. В ноябре 1948-го коммерческая модель Polaroid Land-95 поступила в продажу. Первую партию раскупили за день. В 1963 году у Polaroid появился «мгновенный» фотоаппарат для цветной съемки.