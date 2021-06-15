Дневник Евро-2020: скандал с BLM в Петербурге, трагедия в Копенгагене и огненная Украина в Амстердаме

Как прошли стартовые дни чемпионата Европы

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Стартовый отрезок чемпионата Европы позади — прошло три дня, а событий и острых сюжетов на полях Старого Света набралось предостаточно. Как Украина показала России мастер-класс, как играть с топ-командами, но все-равно проиграла, почему западная пресса вновь недовольна Россией и как Кристиан Эриксен одержал главную победу в карьере — в борьбе за свою жизнь. Эти и другие сюжеты Евро-2020 в подборке «Реального времени».

Первая трагедия на Евро-2020: Эриксен едва избежал судьбы Пуэрта

Уже второй день футбольного праздника омрачило событие, которое едва не обернулось трагедией. Страшный эпизод произошел во время матча соседней сборной России по группе B между командами Дании и Финляндии. К концу первого тайма датский полузащитник Кристиан Эриксен упал на газон вдалеке от развития событий и без контакта с соперником.

У футболиста остановилось сердце прямо на поле, подоспевший врач сборной Дании Мортен Боэсен принялся делать массаж сердца футболисту, в то время как его партнеры по команде окружили Эриксена, чтобы никто не видел происходящего на поле. Кто-то из футболистов не мог сдержать слез. Около 15 минут потребовалось Боэсену, чтобы по сути вытащить футболиста с того света. Даже когда Кристиана уносили в подтрибунное помещение, игроки сборной Дании по-прежнему закрывали своего товарища от лишних глаз и не отходили от него.

Кристиан пришел в себя, матч было решено доиграть. Минимальную победу (1:0) одержали финны, что довольно странно. Датчане головой уже явно были не на поле — можно было бы разрешить доиграть и в другой день.

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что произошло. Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня», — сказал Эриксен накануне журналисту La Gazzetta dello Sport.

Следует сказать, что Эриксену сильно повезло. Еще свежи в памяти футбольных болельщиков более трагичные примеры. Например, испанского защитника «Севильи» 22-летнего Антонио Пуэрта, у которого в 2007 году также отказало сердце прямо на поле, спасти не удалось. Три года назад сердце подвело футболиста сборной Италии и «Фиорентины» Давиде Астори — он умер в собственном номере во время выезда в Удину.

Футбол — требовательный и опасный вид спорта, в котором всегда имели место трагедии. Слава Богу, на этот раз все обошлось шоком, а могло бы и катастрофой. Кристиан Эриксен получил приз лучшему игроку матча — так УЕФА решила символически наградить футболиста в главной борьбе — в борьбе за жизнь.

Россияне опять виноваты — на этот раз в нежелании преклонять колено

Катастрофический по содержанию и итогу матч сборной России с Бельгией мы вновь обсуждать не станем — как пилить опилки. Однако одно событие околоспортивного, а точнее — совсем не спортивного, характера в этом поединке наделало еще больше шума, чем безобразная оборона Андрея Семенова, пешеходные «спринты» Артема Дзюбы и неуверенная игра Антона Шунина.

Перед началом игры уже по сложившейся за последний год традиции, но скорее даже — формальному ритуалу, футболисты сборной Бельгии в полном составе опустились на колено в поддержку движения BLM («Жизни темнокожих важны»). Игроки сборной России остались в исходном положении, что кажется вполне логичным — россияне никогда никакого отношения к притеснению темнокожего меньшинства не имели, ввиду его отсутствия в стране.

Однако с трибун стадиона в Санкт-Петербурге тут же стал доноситься свист. Можно было бы по-разному расценить ситуацию — то ли своих освистывают за отказ принять участие в акции, то ли игроков «Красных дьяволов».

Фото: zzackon.ru

Впрочем, западные СМИ и УЕФА тут же решили, что российские болельщики, конечно же, поддержали своих и осудили бельгийцев. Реакция в бельгийской прессе оказалась жесткой и даже оскорбительной.

Портал nieuwsblad.be написал: «25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено в знак солидарности с движением BLM бельгийцев». Издание La libre написало не так злобно, но все же осуждающе: «Российская публика не нашла лучшего выхода, чем свист в адрес «Красных дьяволов». Не лучшее их решение».

Но самое интересное, даже со стороны бельгийских болельщиков было много слов с осуждением собственной сборной за решение мешать политику и футбол и преклонять колени за то, в чем не виноваты.

Само собой последовала реакция и от английской прессы, ведь здесь движение BLM продвигается с особым упорством, хотя любители английского футбола прекрасно знают, как местные фанаты и сами освистывали футболистов, преклонявших колено перед играми.

Издание The Observer решение российских футболистов остаться стоять назвали позором. А организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала свист наших болельщиков «расистским сигналом».

Интересен тот факт, что УЕФА решила не наказывать РФС за инцидент, и что-то подсказывает, что дело тут не в дружественном настрое к России, а в том, что в обратном случае подобные санкции придется вводить и в той же Британии, где коленопреклонения освистываются везде — от низших лиг до английской Премьер-лиги.

Украина показала команде Черчесова, как нужно биться с топ-командами

В Амстердаме сборная Украины выдала мощнейший дебютный поединок на турнире против местной сборной Нидерландов.

Наставник украинцев Андрей Шевченко на матч с одним из фаворитов избрал довольно смелую атакующую тактику 4-3-3, которая и сыграла с соседями злую шутку, и позволила им почти спастись в практически проигранном матче.

Казалось бы, все было решено, когда голландцы во втором тайме задушили соперника по всем фронтам, и это наконец-то вылилось в два отличных гола. Однако уже в каком-то приступе отчаяния сначала создал Андрей Ярмоленко, который получил свободное пространство недалеко от штрафной площади и решился на дальний удар — дуга получилась шикарной, прямо за шиворот Стекеленбурга.

Дальше больше — украинцы выдали мощный 15-минутный отрезок, в котором о превосходстве Нидерландов ничего слышно не было. Второй гол Украины пришел со стандарта — Роман Яремчук замкнул после навеса в штрафную. Но…

Голландцы не были бы голландцами, если бы упустили победу в такой игре, когда пусть и не тотальным, но точно мощным и «душащим» футболом давили соперника. За пять минут до конца Дензел Дюмфис вырвал-таки три очка для «оранжевых».

Этот матч пока самый остросюжетный и зрелищный на чемпионате Европы — 2020. Дерзкий план Шевченко против как всегда атакующих и интересных голландцев, спасение Украины с 0:2 и итоговая развязка, где фаворит все-таки вырывает победу.

Очень надеемся, что игроки сборной России смотрели этот поединок. Вот именно так нужно биться в играх с заведомо более мастеровитыми и мощными командами. Украинцы бежали вперед, даже получив два обескураживающих мяча, бились при 2:2 за победу и злились на себя, как Александр Зинченко, когда пропустили третий. Небо и земля в сравнении с тем, что мы увидели днем ранее в Санкт-Петербурге.

Азербайджан vs комментаторы «Матч ТВ»

Еще одна политическая история разворачивается на территории других соседей — в Азербайджане. Там устроили настоящую охоту на российских комментаторов, поочередно делая их персонами нон грата на Евро-2020.

Сначала аккредитацию на турнир не получил комментатор «Матч ТВ» армянского происхождения Нобель Арустамян. Дело дошло до МИДа, после чего Арустамяна все же аккредитовали на турнир. Дело якобы в том, что он участвовал в товарищеском турнире на территории Нагорного Карабаха.

Казалось, что вопрос решен, но уже в день открытия Евро-2020 Азербайджан выдал новое странное решение — на таможне развернули другого комментатора российского телеканала Михаила Моссаковского.

«Не пустили в Азербайджан. Должен был завтра комментировать Швейцарию с Уэльсом. На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву. Ни на один вопрос не ответили. Подтверждение аккредитации и бумагу от азербайджанской футбольной федерации смотреть не стали. Улетел тем же бортом, что и прилетал», — написал Моссаковский в своем телеграмм-канале.

Война с комментаторами «Матч ТВ» со стороны Баку продолжилась. Вскоре о своей истории рассказал и Константин Генич. В своем телеграм-канале он описал ситуацию:

«Мне аккредитацию подтвердили, пришло письмо от УЕФА, номер ID, все проверки прошел. Все отлично. Оставалось только ее получить. Но, видимо, история с Нобелем так их задела, что, посмотрев еще раз список аккредитованных журналистов от «Матч ТВ», они вспомнили, что в 2009 году я тоже приезжал в Карабах и участвовал там в футбольном турнире стран СНГ и Балтии. Последовал звонок из Баку.



Через 5 минут мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано. Это финальное решение, все вопросы… И адрес почты азербайджанской стороны «Баку-2020».



Я не очень понимаю, ЗАЧЕМ смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я все-таки смогу ее получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет... Баку, увы, я разочарован», — написал Генич.

Похоже, что спорт вне политики — это уже давно забытый миф, который если и был былью, то уже очень давно и это неправда.