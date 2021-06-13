Сборная России уступает в первом матче на чемпионате Европы

3:0 от команды Бельгии

Сборная России провела первый матч на чемпионате Европы по футболу. Команда Станислава Черчесова уступила соперникам из Бельгии со счетом 0:3. Дубль на счету нападающего миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Главный тренер российской сборной продолжает эксперимент с линией обороны команды и выпустил с первых минут номинального опорника Дмитрия Баринова в центр обороны. Как действовали Джикия и Семенов в новой тройке защитников? Как проявил себя Дзюба в родных стенах? Ответы на эти и другие вопросы в материале «Реального времени».

Бельгийцы потеряли Де Брюйне, россияне — Мостового

Еще за пару дней до матча стало известно, что против России не сыграют два ключевых футболиста сборной Бельгии — бывший игрок «Зенита» Аксель Витсель и, возможно, лучший полузащитник мира на данный момент Кевин Де Брюйне.

Потеря игроков такого калибра не может пройти бесследно для любой команды, и здесь было важно, как тренерский штаб отреагирует на это и сумеет найти новые связки футболистов. А с учетом того, что Бельгия — одна из сильнейших сборных мира, то на скамейке запасных достаточно исполнителей, способных заменить пару Де Брюйне — Витсель. В матче против российской команды в середине поля вышли Юри Тилеманс из «Лестера» и Леандер Дендонкер, представляющий другой клуб АПЛ — «Вулверхэмптон».

Команда Станислава Черчесова перед самым стартом турнира лишилась Андрея Мостового, который сдал положительный тест на коронавирус. Вместо Андрея в сборную вызвали защитника «Динамо» Романа Евгеньева.

Такое решение главного тренера не совсем понятно — вместо флангового полузащитника с очевидным креном на атаку к команде присоединяется центральный защитник. Но с другой стороны, игроков, способных сыграть на фланге атаки, в распоряжении сборной достаточно. И Ионов, и Жемалетдинов — игроки именно фланга, поэтому решение укрепить линию обороны тоже объяснимо.

Самый главный вопрос по составу сборной России — это линия нападения. Трио Дзюба, Соболев и Заболотный слишком однотипно. Не совсем понятно, как команда будет подстраиваться под соперников по группе, ведь в квартете В собраны разные по стилю коллективы.

Первый тайм. Ошибки в обороне и неуверенная игра Шунина

Начало матча для сборной России вышло смазанным. Подопечные Станислава Черчесова неплохо доставляли мяч до группы атаки, но при этом пропустили уже на 10-й минуте. Ромелу Лукаку воспользовался ошибкой защитников россиян и открыл свой бомбардирский счет на этом Евро. Джикия и Семенов не разобрались с тем, кто должен играть по мячу, и форвард «Интера» наказал российскую команду за это.

Станислав Черчесов попытался удивить своего коллегу Роберто Мартинеса и выставил на матч схему с четырьмя защитниками. Пара Джикия — Семенов уже не первый день играет вместе, но в матче с бельгийцами они слишком часто терялись и ошибались в передачах, да и при игре непосредственно в обороне было много огрехов. Первый гол бельгийцев — на совести обоих: и Джикии, и Семенова. Да и во вратарской линии у российской команды не было видно уверенности. Антон Шунин, защищавший ворота команды, несколько раз неуверенно действовал на выходах. Второй мяч от бельгийцев можно отметить как ошибку вратаря московского «Динамо». Антон вынес мяч ровно на ногу Тома Менье, и игрок дортмундской «Боруссии» увеличил преимущество своей команды.

Баринов на поле не сказать чтобы пригодился. Так что играть во втором тайме вместо него на поле вышел Игорь Дивеев. Игра прибавила в обороне, но главная проблема была в отсутствии осмысленных атакующих действий. Переход на схему тремя защитниками позволил немного выровнять игру, но глобально ничего не изменил.

Такой сценарий был достаточно очевиден. Команды дважды встречались на отборе к Евро, и тогда обе встречи остались за бельгийцами. Сборная России могла рассчитывать на положительный исход этой игры только в случае безупречной игры у собственных ворот. Линия защиты бельгийцев тоже не безупречна, там играют возрастные Алдервейрелд и Вертонген, плюс Бойата, представляющий берлинскую «Герту», далеко не самый статусный клуб в футбольной Европе. Но даже с таким подбором игроков Бельгии не пришлось концентрироваться на оборонительных действиях. Первые 45 минут они уверенно контролировали игру, воспользовались ошибками соперника и забили два мяча.

Сборная России пыталась играть в позиционные атаки, но проходить центр поля соперника удавалось далеко не всегда. 64 на 36 — вот процент владения мячом в первом тайме. Разумеется, в пользу Бельгии. Команда Роберто Мартинеса сумела предотвратить большинство позиционных атак сборной России и вынуждала действовать через длинные передачи на Артема Дзюбу. Тут и проявилась ограниченность в атакующей игре команды. Мяч доставлялся к воротам Тибо Куртуа, только когда Дзюба цеплялся за верховые мячи и отдавал их партнерам. А те, в свою очередь, не могли создать ничего опасного, поскольку единственный форвард в стартовом составе либо был далеко от штрафной, либо его перекрывали защитники соперника.

Первый тайм целиком и полностью остался за бельгийской командой. И тотальное преимущество складывалось не в огромном количестве атак, а в грамотной игре во всех линиях. У Бельгии было не так много опасных атак, сыграла реализация и ошибки сборной России.

Тайм второй. Давление России и уверенная игра вторым номером от бельгийцев

Вторые 45 минут прошли в равной борьбе. Но Бельгия и тут была на высоте. Конечно, у нас выправился процент владения мячом, но по-настоящему опасных моментов так и не возникло. Артем Дзюба продолжал цепляться за длинные передачи, а защитники бельгийцев продолжали уверенно противостоять капитану россиян.

Опасности у ворот Шунина было немного, и игра перешла в стадию контроля от Бельгии, но уже построенную от игры в обороне. Схема «красных дьяволов» (не путать с «Манчестер Юнайтед») с тремя центральными защитниками и двумя полузащитниками в центре поля помогла сдерживать атаки соперника на подходе к собственной штрафной площади, а наличие трех нападающих — создавать преимущество в атаке. Бельгийцы отличаются именно балансом в игре при наличии таких разноплановых игроков, как, например, Лукаку и Карраско, действовавших на фланге атаки. Бельгия могла атаковать и через подачи на высокого Лукаку, и комбинируя на флангах с открываниями Тилеманса и Дендонкера. Отличная работа Роберто Мартинеса, который сумел соединить мощь и комбинационный стиль в одной команде.

У сборной России почти не было возможностей забить — всего один удар в створ за 90 минут. Российским футболистам приходилось прилагать сверхусилия для того, чтобы просто выровнять игру. А бельгийцы в концовке матча сумели забить и третий мяч. Дубль оформил Ромелу Лукаку: открылся под передачу, легко ушел от Андрея Семенова и отправил мяч в ближний угол ворот Антона Шунина.

Бельгия слишком сильна, а России нужно больше креатива в атаке

Итог матча — 3:0 в пользу команды Бельгии. Игру бельгийцев можно считать эталоном баланса. Минимум проблем в обороне, максимум реализации в атаке — простой рецепт победы. Команда Роберто Мартинеса подходит к игре со сборной Дании в отличном состоянии, они не потратили слишком много сил и готовы забирать три очка в матче со скандинавами. Шансов у датчан остается еще меньше после сегодняшней трагедии, случившейся с лидером датчан Кристианом Эриксеном — он потерял сознание на поле, его пришлось даже реанимировать прямо на траве стадиона. К счастью, Эриксен пришел в себя, его удалось спасти, но вряд ли он продолжит выступление на Евро.

А вот у сборной России очевидна проблема с креативом в атаке. Казалось бы, есть Головин и Миранчук. Но возникает вопрос к линии нападения. Станислав Черчесов сделал команду зависимой от высокого форварда, и весь атакующий потенциал теряется на фоне постоянных забросов вперед и попыток сыграть на подборе. Матч с сильным соперником, каким, безусловно, является Бельгия, показал, что без вариативности далеко на этом турнире продвинуться будет тяжело.

Игра с Финляндией может стать репетицией иного стиля игры, атакующего и доминирующего, возможен вариант с игрой по схеме 4-3-3, ведь соперник позволит комбинировать у своих ворот. Потенциал у команды России определенно есть, вопрос лишь в том, сделают ли правильные выводы из матча с бельгийцами Станислав Черчесов и его тренерский штаб. Есть очевидные проблемы в обороне и опорной зоне — и все это связано с фигурой Дмитрия Баринова. Эксперимент неплохой, но есть резон вернуть игрока «Локомотива» на его место и использовать номинальных защитников — того же Дивеева, заменившего Баринова.

Следующий матч сборной России, против команды Финляндии, состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.