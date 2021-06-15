Бизнес-аккаунт дня: казанский дизайнер «одежды» для документов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 88-я

Получать нетривиальные подарки — всегда приятно, а уникальные — тем более. Четыре года назад жительница Казани Ольга создала небольшую творческую мастерскую по изготовлению обложек для паспортов, холдеров для автодокументов и прочих изделий, которые помогают сохранить внешний вид различных бумаг и справок. В бизнес-аккаунте Ольги 2,5 тысячи подписчиков. Как развиваться дальше и на что обратить внимание — свои советы в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

Уже не просто хобби

— Это уже не просто мое хобби, но моя любимая работа, которой можно посвящать гораздо больше времени, чем раньше, создавая неповторимые изделия, — делится дизайнер «одежды» для документов.

Выйдя в декретный отпуск, Ольга, чтобы занять свободное время, начала своими руками шить обложки для паспортов. Дарила их друзьям, знакомым, позднее сработал принцип «сарафанного радио», и хобби начало приносить доход. Вскоре возникла идея открыть небольшую мастерскую, а заказы принимать не только от жителей Казани, но и из других городов.

Индивидуальные холдеры, паспортные обложки, а также папки для документов, которые помогают систематизировать все нужные и важные бумаги, мастер шьет вручную из различных материалов: это натуральная кожа, велюр и всевозможной расцветки экокожа. Изделие на свой вкус и кошелек сможет заказать каждый, кто любит дарить необычные, уникальные и запоминающиеся подарки, считает дизайнер.

Аналитический разбор ее бизнес-аккаунта сегодня провела проектный директор коммуникационного агентства «Без воды» Полина Романова.

Видя лицо бренда, подписчики более лояльны

Описание профиля. Аккаунт профессиональный, но с элементами личного. В принципе это хорошо, потому что так я понимаю, кто занимается данными изделиями. Видя лицо бренда, подписчики более лояльны.

Ставлю аккаунту плюс за:

наличие аватарки;

количество подписок — их меньше количества подписчиков, как и должно быть.

В шапке профиля описание есть. Обратите внимание:

не нужно сокращать так — «док-ах», лучше писать полностью;

«создадим дизайн твоей мечты» — стоит переформулировать, потому что это клише. Попробуйте другие варианты, например «индивидуальные эскизы/индивидуальный подход»;

«удивим близких» — этот пункт можно убрать, так как не несет в себе какую-либо уникальность товарного продукта (УТП);

можно добавить срок изготовления изделия, если это действительно происходит достаточно быстро. Так вы дадите понять, что за небольшое количество времени клиенты получат свое изделие.



Что нужно подправить?

Добавить место: Казань.

Для удобства клиентов можно еще добавить номер телефона в контакты, поскольку кому-то быстрее позвонить.

Ленте — разноплановые фото

Визуальное оформление. По оформлению верхней части аккаунта (без учета постов) — есть аватарка и обложки хайлайтс, выполнены в одной стилистике. Единственное — аватарка цветная, а обложки нет. Из-за этого создается ощущение, что чего-то не хватает.

Имеется система оформления ленты: только в левом столбце публикации с графикой. Графика выполнена в стиле аватарки — это здорово.

У сториз нет стиля. Для более эстетичного оформления:

Сделайте шаблоны для сториз в стиле графики. Выберите только один шрифт, которым будете писать тексты. Самый беспроигрышный вариант — классический. Репосты делайте с шаблонами сториз. Используйте один восклицательный знак. Такой формат !!! лучше не использовать, иначе у кого-то будет впечатление, будто на него кричат.

Видео в разделе IGTV немного — всего два. Их обложки — фото или стоп-кадры. В ленте смотрятся неплохо. Важно: всегда подбирайте обложки на видео IGTV, помня об их кадрировании в ленте.

В ленте очень много фотографий. Из-за того что большинство кадров крупного плана, есть перегруз. Для визуального облегчения:

Разбавляйте фотографиями других планов — общими, средними. Не публикуйте рядом одинаковые визуалы — например, один пост с фото и другой пост с видео с этим же изделием. Можно провести фотосессию с моделями, которые будут держать в руках ваши изделия.

Если вы выкладываете фотографии с собой, учитывайте, что они тоже должны быть высокого качества. Используйте меньше фильтров и больше работайте с цветокоррекцией. Сейчас в тренде естественность.

Хайлайтс довольно много. Есть информация по доставке и заказу — это хорошо. Есть репосты с отзывами — это плюс. Минус — их оформление. Много восклицательных знаков, разные размеры и виды шрифтов, разные цвета, много лишних отвлекающих элементов. Возьмите за правило: меньше мелких деталей и больше сути, выберите минималистичный стиль оформления.

Видео для сториз лучше снимать именно 9:16. Не публикуйте горизонтальные видео, которые потом были кадрированы под сториз. Сверху и снизу остаются пустоты, которые не заполнены. К сожалению, это выглядит не очень эстетично. Снимайте и выкладывайте в формате 9:16.

Контент в постах и сториз должен различаться

Контент. Я дошла до самого первого поста, пост-знакомство есть. Это отлично. Но не все будут листать до конца. И чем больше будет публикаций, тем ниже будет уходить пост. Сделайте хайлайтс с информацией о себе, так будет проще, удобнее и быстрее.



Посты. Есть посты продающие, с анонсами, отзывы. Имеются посты с хештегами в качестве рубрикатора: о папках, чехлах, открытках, холстах. За это плюсую.

Но самой логики — например, продающий пост, потом отзыв, затем полезный пост — нет. Кажется, что посты «раскиданы» сумбурно и хаотично. Для структуризации рекомендую составить контент-план и рубрикатор.

Отмечу, что контент публикуется регулярно, и это отлично. Таким образом интерес аудитории поддерживается, а вместе с ним лайки, комментарии и охваты.



Сториз. Не забываем про вышенаписанные комментарии. Контент-план по сториз тоже можно сделать. Важно — контент в постах и сториз должен различаться.

Копирайтинг. Тексты написаны простым языком, как и должно быть. Стоит обратить внимание на следующие пункты:

Сократите тексты, они выглядят как лонгриды.

Один пост = одна мысль. Тяжело читать, когда в посте с одной мысли скачем на другую.

Уменьшите количество восклицательных знаков в текстах.

Убирайте лишние пробелы.

Перепроверяйте тексты на ошибки по несколько раз: после написания и перед выкладкой.

Количество смайлов тоже стоит уменьшить — большое количество дешевит посты и аккаунт.

Постарайтесь не писать капслоком либо уменьшите количество слов для выделения, максимум — 3.

Хештеги. Теги есть, они вынесены в комментарии. Не забывайте: нужно ставить только релевантные хештеги. А оптимальное их количество — 5-7 шт.

Модерация. Ответы на комментарии есть, отлично! Везде милое общение, даже есть ответы со смайлами. Все-таки своевременная модерация делает свое дело. Напомню: всегда стараемся отвечать на комментарии вовремя, чтобы не упустить подписчика и его проявленный интерес.

Продвижение. Геометки и теги используются — супер. С помощью этих бесплатных методов продвижения целевая аудитория может найти аккаунт. Если необходимо привлечь еще больше клиентов, то используйте промоакции и таргетированную рекламу. Это платные методы продвижения.

Промо вы можете запустить в Instagram самостоятельно. Необходимо только связать аккаунт и страницу на Facebook, создать рекламный кабинет и ввести данные карточки. Таргетированная реклама посложнее — она запускается на Facebook. Здесь лучше привлечь компетентного таргетолога, хотя научиться такой рекламе можно и самому, например на наших курсах.

Желаю процветания и успеха. Не бойтесь экспериментов, пробуйте снимать интересные видео, делайте креативные фото, которых еще нет ни у кого. Дерзайте!