ACA в Казани: турнир российской лиги смешанных единоборств в «Татнефть Арене»
11 июня в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» прошел турнир крупнейшей российской лиги смешанных единоборств ACA. В главном бою вечера бразилец Хердесон Батиста победил техническим нокаутом в третьем раунде россиянина Венера Галиева. В другом поединке в легчайшем весе российский боец Мурат Каламов победил единогласным решением судей бразильца Вальтера Перрейру. В легком весе представитель Татарстана Сергей Яковлев победил Арсения Яцынова единогласным решением судей. Этот поединок — в репортаже «Реального времени».
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