Бизнес-аккаунт дня: альметьевская студия красоты

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 87-я

Летом наиболее востребованы услуги салонов красоты — на маникюр, педикюр, шугаринг и лазерную эпиляцию больше записей. Поэтому в открывшейся полтора года назад альметьевской студии красоты Kak shelk в эти дни много посетителей. Это семейный бизнес, который основали Расима и Шамиль Бильдановы. Бизнес-аккаунт студии стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по его развитию и продвижению дают эксперты ведущих SMM-агентств Поволжья.

Быстро и без боли

Начало лазерной эпиляции было положено еще семидесятых годах XX века, когда физик Теодор Майман случайно подставил руку под лазерный свет, а через время заметил, что волосы на этом участке не отросли. Вскоре после этого был запатентован первый рубиновый лазер. Сегодня его заменили более современные и безболезненные модели.

В студии Kak shelk используют диодный лазер. Он считается универсальным и самым щадящим аппаратом. Но главное условие — процедуру лазерной эпиляции должен проводить специалист с медицинским образованием, имеющий соответствующий сертификат. Эти требования соблюдены в альметьевской студии. Один из ее основателей, Шамиль Бильданов, — врач, окончил Самарский медуниверситет. Его жена Расима — специалист по шугарингу, за плечами которой более пяти лет работы в этом направлении.



Аналитический разбор бизнес аккаунта сегодня провела сооснователь и коммерческий директор коммуникационного агентства «Без воды» Карина Беленова.

Красота в «Инстаграме» — в единой стилистике аккаунта

Студиям в бьюти-индустрии очень важно использовать все инструменты маркетинга, не только онлайн, но оффлайн. А также в первую очередь работать над удержанием действующих клиентов, а не привлечением новых. Потому что удержать старого клиента всегда дешевле, чем привлекать нового.

Описание профиля. В поисковой строке указана только лазерная эпиляция, а студия предоставляет также услуги маникюра и педикюра, что вводит нового пользователя в заблуждение. Описание «лесенкой» выглядит неаккуратно и съедает дополнительные символы в шапке профиля.

Контент. Всем, кто работает в индустрии красоты, важно соблюдать красоту и эстетику во всем: красивая студия, красивые мастера, красивый «Инстаграм». Под красотой понимается не субъективная красота, а в первую очередь ухоженность и аккуратность. В «Инстаграме» она проявляется в единой стилистике аккаунта: цветовая гамма, качественные фотографии, единые шрифты, одинаковые отступы, отсутствие чрезмерной обработки.

Рекомендую вам выбрать 1-2 шрифта и использовать только их, не берите шрифты с тенью и обводкой, а также курсив. Подготовьте несколько шаблонов для графических макетов, не используйте рамки разных размеров. Выберите 1-2 фирменных цвета и используйте только их, например, фиолетовый (как в вашем логотипе) и розовый. Все то же самое касается и историй — они тоже должны быть оформлены в едином стиле, чтобы пользователи уже визуально понимали, чьи истории они смотрят.

Хорошо, что вы используете разные форматы контента: фото, видео, IG TV. И здорово, что мастера раскрепощаются на съемках для «Тик-тока». Чувствуется, что в вашей студии царит веселье и жизнь — нужно лишь правильно это транслировать через свои соцсети.

Лучшие инструменты для продвижения

Продвижение. Не стоит использовать хештеги, не имеющих отношения к вашей студии, например, #likes и так далее. За использование таких хэштегов вы можете получить даже теневой бан. Оставьте варианты #эпиляцияальметьевск, #маникюральметьевск и им подобные.

Лучшие инструменты для продвижения в «Инстаграм» на сегодняшний день это:

Блогеры

Таргетированная реклама

Коллаборации со смежными брендами

Розыгрыши

Регулярно используйте комплекс этих инструментов, анализируйте результаты и оставляйте только самые эффективные. Желаю успехов!