Казанский «Мебельный базар» поссорился с конкурентом из-за вывески

При этом владелец торгового центра уже три года в СИЗО по делу ОПС «Тукаевские»

Как стало известно «Реальному времени», менеджмент одного из старейших казанских профильных торговых центров «Мебельный базар» пожаловался татарстанским антимонопольщикам на конкурента УК «Санхауз». Суть претензии свелась к тому, что у него скопировали вывеску, и теперь схожий бизнес в одном из прежде арендуемых зданий «ассоциируется у потребителя с деятельностью заявителя». В Татарстанском УФАС России изучили материалы и завели дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Между тем сам владелец «Мебельного базара» Наиль Шайхутдинов в настоящее время в СИЗО — его считают главарем группировки «Тукаевские» по кличке «Нельсон».

Закрытие корпуса на Нариманова,40



Администрация казанского торгового центра «Мебельный базар» сообщила в антимонопольную службу, что конкурент — компания «УК «Санхауз» — использовала «графическое изображение вывески торгового объекта», которое «схоже с фирменным наименованием заявителя», а потому «ассоциируется у потребителя с его деятельностью». В УФАС назначили рассмотрение дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» на конец месяца.



Судя по материалам дела, проблема возникла вскоре после закрытия одного из корпусов ТЦ «Мебельный базар» на ул. Нариманова,40, где компания арендовала первый этаж площадью 2,37 тыс. кв. м с 2017 года. В июне 2020 года договор аренды с ООО «Мебельный базар» был расторгнут, фирма открыла точку по новому адресу, а на старые площади в июле въехал другой мебельный салон — ООО «УК «Санхауз».

В декабре 2020 года «неустановленные лица монтировали аналогичную вывеску с текстом «Мебельный базар» на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Нариманова д. 40», утверждал заявитель. При этом «информационная конструкция в виде настенной с текстовой информацией «Мебельный базар» была согласована Управлением архитектуры и градостроительства ИКМО г. Казани в базе данных в ноябре 2018 года, в январе 2021 конструкция была аннулирована и на данный момент нелегитимна». Зато вместо нее по тому же адресу была согласована новая информационная конструкция, похожая на прежнюю, под названием «Мебельный Базар, Мебель, Кухни, Шкафы, Диваны», которая принадлежит ООО «УК «Санхауз». Конструкция была утверждена и попала в Реестр проектов средств наружной информации Казани 25 февраля 2021 года.

«По мнению заявителя, ООО «УК «Санхауз» неправомерно использует графические изображения, ассоциирующиеся у потребителя с деятельностью ООО «Мебельный Базар». Все надписи выполнены одинаковым шрифтом, являющимся фирменным для ООО «Мебельный базар» — говорится в определении УФАС.

Все надписи выполнены одинаковым шрифтом, являющимся фирменным для ООО «Мебельный базар» — говорится в определении УФАС

Знаком казанцам с начала «нулевых»

«Мебельный базар» работает на рынке без малого 20 лет. Как рассказывают в самой компании, открывшийся в 2002 году профильный мебельный ТЦ в центральной части Казани пользуется популярностью у горожан. В настоящий момент работают три корпуса центра.



«При намерении приобрести качественную мебель, потребители, доверяя компании, обращаются именно в данный торговый центр. Длительное время сотрудники компании осуществляли деятельность для создания и поддержки имиджа торгового центра. На всех рекламных продукциях заявителя имеется логотип, соответствующий вывеске по техническому паспорту. Данный логотип используется в наружной, телевизионной рекламе, расходы на которую по настоящее время несет заявитель. Таким образом, поскольку потребители, полагая, что обращаются за приобретением мебели к заявителю, обращаются к иной организации, что создает смешение» — приводят доводы «Мебельного базара» в УФАС.

В УФАС ссылаются на конвенцию по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, ратифицирована СССР 19.09.1968), которая содержит общий запрет недобросовестной конкуренции: в частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом «вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента». И согласно Гражданскому кодексу РФ, компания может потребовать признать недействительным патент на промышленный образец, или потребовать либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения, «если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты». Аналогичные запреты содержатся в законе «О защите конкуренции».



Проверяющие пришли к выводу, что действия ООО «УК «Санхауз» содержат признаки нарушения части 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ, выразившиеся в недобросовестной конкуренции путем создания смешения при использовании вывески с наименованием «Мебельный базар», копирующей фирменный стиль и фирменное наименование ООО «Мебельный Базар». В отношении УК «Санхауз» завели дело о нарушении антимонопольного законодательства.



«При намерении приобрести качественную мебель, потребители, доверяя компании, обращаются именно в данный торговый центр», — приводят доводы «Мебельного базара» в УФАС. Фото: yandex.ru

Обороты «Санхауза» выше выручки «Мебельного базара»

Казанское ООО «УК «Санхауз» существует с 2017 года. При этом его выручка за три года выросла почти в 200 раз: с 302 тысяч до 54,2 млн рублей. Впрочем чистая прибыль падает второй год подряд, в прошлом году она составила 1,8 млн рублей.

Оборот компании «Мебельный базар» существенно ниже, рекордным был 2018 и 2019 годы, когда ООО показало выручку в 16 и 15 млн рублей. Пандемийный год «Мебельный базар» закрыл с оборотом всего в 3,2 млн рублей и впервые показал убыток в размере 2 млн (чистая прибыль в последние годы тоже не превышала 500 тысяч рублей).



Владельцу «Мебельного базара» Наилю Шайхутдинову принадлежат доли и в других компаниях, правда, и их нельзя назвать особенно прибыльными: в ООО «Склад-сервис» прибыль в 2020 году составила 689 тысяч рублей, в ООО «Сити-Недвижимость» убыток в 1,1 млн рублей, в ООО «Стройтехника» прибыль в 2020 году составила 84 тысяч.

В сети можно найти старые фотографии «Мебельного базара», когда он размещался на Нариманова, 40, до того, как переехал в соседнее здание на Нариманова, 44. Прежнее здание сейчас стоит без больших вывесок.



Газета «Реальное время» направила запрос в ООО «УК «Санхауз» с просьбой прокомментировать спор с вывеской «Мебельного базара», но пока ответ не получила. Руководитель и владелец фирмы Александр Осипов, с которым корреспондент попытался связаться по указанному в открытых источниках телефону, на звонки не ответил.

«Мебельный базар», размещался на Нариманова, 40, до того, как переехал в соседнее здание на Нариманова, 44. Фото: yandex.ru

Владелец «Мебельного базара» в СИЗО

Примечательно, что владелец «Мебельного базара» находится в СИЗО почти три года. Наиль Шайхутдинов проходит по делу преступной группировки «Тукаевские», вместе с Геннадием Кирилловым, совладельцем шайхутдиновских компаний ООО «Фрегат», ООО «Стройтехника» (принимала участие в застройке казанского ЖК «Острова») и ООО «Еврофуд-Поволжье». Следствие считает, что Кирилов и Шайхутдинов были лидерами ОПС «Тукаевские» и совершали преступления с 2009 по 2017 год. Якобы, у Шайхутдинова была кличка «Нельсон».

Речь идет о процессе вокруг аферы под видом взятки 25 млн рублей над подполковником МВД Татарстана в отставке Ильнаром Заляловым и его братом-ресторатором. Как писала газета «Реальное время», по версии обвинения, летом в 2014 году Ильнар Залялов, на тот момент начальник межрайонного отдела по БОП угрозыска МВД Татарстана, попросил своего тестя Анатолия Агрбу устроить встречу с его приятелями — Наилем Шайхутдиновым и Геннадием Кириловым, учредителями успешной компании «Стройтехника». Встреча состоялась в начале июня в кафе «Ромбаут» на улице Дзержинского, и на ней, как полагают силовики, полицейский сообщил бизнесменам — в МВД есть материалы об их причастности к деятельности преступной группировки, но он готов закрыть на это глаза в случае передачи ему лично 500 тысяч рублей и строительных материалов, при этом предупредил — отказ обернется привлечением Шайхутдинова и Кирилова к уголовной ответственности и проблемами с их бизнесом.



Оба согласились. 300 тысяч рублей, по версии обвинения, Залялов получил в салоне «Мерседеса» Шайхутдинова у «Центрального стадиона» Казани в период с 19 по 20 июня. А 22 июля на 2-ю Аракчинскую по указанию Шайхутдинова и Кирилова подвезли 90 листов фанеры за 171 тысячу рублей и 300 телескопических стоек высотой в 3 метра, считают следователи и прокуроры. Фанера пошла в дело, а стойки были использованы для работ на строительстве дома Залялова-старшего и возвращены в сентябре того же года. Стоимость аренды стоек в Следкоме оценили в 37,3 тысячи рублей. А общий размер полученной взятки в виде денег и материалов — в 506 тысяч рублей. По версии следствия, взамен Залялов оказывал бизнесменам покровительство и не давал ход оперативным материалам против них. Но лишь до 2017 года.

В 2016-м Ильнар Залялов пошел на повышение, получив должность начальника подразделения БОП республиканского угрозыска. А 18 сентября 2017 года его коллеги из Главного следственного управления МВД по РТ возбудили дело в отношении девяти подозреваемых в вымогательстве и причастности к деятельности группировки «Тукаевские». 25 и 26 октября по этому же делу задержали, а затем арестовали учредителей «Стройтехники» Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова. По версии обвинения, не позднее 28 октября Залялов-старший решил обманом получить с этих бизнесменов 25 млн рублей — якобы «для решения вопроса со следователем и его руководством» об освобождении Кирилова и Шайхутдинова под подписку и непривлечении по дополнительным эпизодам. Однако уже в ноябре 2017 года сообщили — дело «Тукаевских» взял на контроль глава МВД республики Артем Хохорин, а потому выполнить достигнутую договоренность невозможно.

Владелец «Мебельного базара» Наиль Шайхутдинов находится в СИЗО почти три года по делу преступной группировки «Тукаевские». Фото: Ирина Плотникова

Сам бизнесмен считает дело заказным

Шайхутдинову и Кириллову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества — ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также по всем 67 эпизодам преступлений, инкриминируемых членам предполагаемого ОПС. Среди них — хулиганства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (без летального исхода) и повреждение чужого имущества, мошеннические хищения средств и аферы в сфере страхования, организация незаконной миграции, а также преступление по редкой статье 179 УК РФ — принуждение к совершению сделки или отказу от нее.

Вот, что сам Наиль Шайхутдинов говорил на суде несколько лет назад: «Ни одного факта, подтверждающего, что я являлся организатором преступного сообщества. Они говорят, что я организовал ОПГ „Тукаевские“. Мне сегодня 51 год, сколько я жил у Колхозного рынка, у меня два высших образования… Я никогда не относился к преступному сообществу и не находился внутри этого сообщества! Я всегда занимался работой, бизнесом. У меня своя строительная компания, у меня есть торговый центр. Зачем мне нужно ходить и говорить кому-то: „Громите киоски! Собирайте дань…“ Это нигилизм какой-то на самом деле! И ОБОП прекрасно понимает, для чего они это делают. Вся цель организации этой статьи была в том, чтобы утяжелить меня и заниматься своими вымогательскими делами. Это уже доказанный факт».