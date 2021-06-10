Бизнес-аккаунт дня: инструктор по йоге из Бугульмы

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 86-ая

Бугульминка Таисья Маркелова работает преподавателем йога-клуба «Тадатами». В профессиональном спорте она с семи лет: занималась кикбоксингом и трижды завоевывала первые места на чемпионате России. Не так давно Таисья отказалась от активного спорта, заменив его йогой. Год назад спортсменка, пройдя обучение у профессиональных тренеров, сама стала инструктором и теперь проводит занятия по йоге. Советы по ведению ее бизнес-аккаунта в сети Instagram в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты крупных SММ-агентств Поволжья.

То, что помогает каждое утро просыпаться счастливым

— Когда меня спрашивают, что для меня йога, я обычно отвечаю — это мой образ жизни, — рассказывает о себе инструктор Таисья Маркелова.



По ее словам, когда она раньше профессионально занималась кикбоксингом, бегала, ходила в спортзал или в бассейн, чувствовала, что не получает удовлетворения от всего спортивного многообразия в полной мере. Уйдя в йогу, приняв ее философию, Таисья получила ту долгожданную глубину и ощущение внутреннего счастья:



— Йога — это то, что помогает мне каждое утро просыпаться счастливой.



Сначала она занималась для себя, но вот уже полгода работает тренером. Причем не только в бугульминском йога-клубе, но и ведет занятия в своем аккаунте в Instagram.

Аналитический разбор бизнес-аккаунта тренера по йоге сегодня выполнили эксперты SММ-агентства Social Lift (г. Ульяновск).



Сделать упор на профессиональную деятельность

Название аккаунта должно быть понятным, легко читаемым и запоминающимся. У вас бизнес-блог, и название tad_atami не совсем удачное. Лучше, если оно будет связано с вашим родом деятельности, то есть с йогой. Идеальным сочетанием будет ваше имя+род деятельности либо фамилия+род деятельности. Избегайте лишних цифр и подчеркиваний.

Имя аккаунта. Имя «Тая | Йога Бугульма» отражает ваш род деятельности, и вас достаточно просто найти. Но мы бы посоветовали сделать его более лаконичным — Тая | Йога | Бугульма, не используя эмодзи.

Аватар. Контрастный, выделяющийся аккаунт в поиске. По вашей аватарке сразу понятно, о чем аккаунт, и это отлично!

Задача био — рассказать о вас, вашей деятельности, показать, чем вы отличаетесь от конкурентов и почему стоит обратиться именно к вам. Ваше био отражает как минимум две ваши социальные роли: вы — тренер, наставник и вы — мама, и это замечательно. Но ваш бизнес-аккаунт, прежде всего, о профессиональной деятельности. Поэтому предлагаем сделать упор в био на профдеятельность. На том, что будет отличать именно вас от конкурентов и отражать ваш профессионализм и компетентность.

Постарайтесь преподносить информацию либо от третьего лица, либо от первого, не смешивая (см. скрин выше). Желательно преподносить информацию от первого лица — так вы будете ближе к своей аудитории.

Примеры наиболее удачного оформления био у ваших коллег:

Ссылка в описании отсутствует, запись ведется через Direct. Мы рекомендуем использовать Taplink, где можно дать пользователям контакты с адресами в удобном формате, указать другие способы связи. Также в Taplink стоит добавить ваши акции, преимущества и другие полезные для ваших клиентов материалы.

Архивы — это витрина бизнеса

Раздел «Отметки». Этот раздел доступен всем пользователям, поэтому за ним нужно следить: удалять спам и отметки, которые никак не отражают вашу деятельность. Желательно выстроить план по увеличению количества отметок и рекомендаций от реальных пользователей.

Архивы сторис. Количество архивов — 20 (это очень много). Архивы — это витрина вашего бизнеса. Оставьте только актуальную и полезную информацию для пользователя и оформите в едином стиле. Рекомендуемое количество архивов — шесть-семь.

Примеры удачного оформления архивов:

IGTV. Сейчас у вас хорошо оформлен данный раздел. Единственное, следите, чтобы сохраненные видео были актуальны и полезны клиенту.

«Инстаграм» высоко ценит эстетику

Контент. У вас хороший визуал (тот, который проиллюстрирован ниже), но нужно стараться придерживаться единого стиля всегда, так как Instagram является бизнес-площадкой и высоко ценит эстетику и качество фотографий. Клиентов привлекают в первую очередь визуальным лоском своих услуг или продукции. По возможности архивируйте те фото, которые не соответствуют сегодняшнему визуалу.

Еще один пример удачного оформления профиля:

У вас достаточно хорошие тексты, но постарайтесь отредактировать те, которые написаны сплошным полотном: пользователи плохо воспринимают такой формат подачи информации.

Подписчикам — более информативные ответы

Подписчики/подписки. Для бизнес-аккаунта компании хорошим тоном считается минимальное количество подписок (20% от общего числа подписчиков). В данном случае соотношение составляет 11%. Однако количество лайков и реакций не соответствует числу подписчиков. Старайтесь выпускать посты чаще, чем два-три раза в месяц.

Ниже вы можете видеть вашу статистику за 7.03.21 — 7.06.21.

Обратная связь. Давайте более информативные ответы, не ограничивайтесь просто лайком комментария или эмодзи, выводите клиентов на разговор, ведь у вас достаточно активная аудитория.

Продвижение. Для увеличения количества вовлеченности и подписчиков рекомендуем использовать следующие инструменты:

Лидеры мнений или блогеры — это важный инструмент продвижения. Огромное количество подписчиков следит за тем, что покупает значимое для них лицо, где предпочитает отдыхать, его мнения по многим вопросам. Размещайтесь у блогеров (по бартеру или платно). Таргетированная реклама. Конкурсы.

Новый раздел в Instagram «Путеводители, или гайды». Гайд — это своеобразная подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Пример: