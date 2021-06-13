Инста-Татарстан: уроки татарского от Минниханова, Dabro с золотой тарелкой и история о Слуцком

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев

Смотрим, чем Фирдус Тямаев опять угощает друзей, где засветилась группа Dabro, как подзарядился Иннополис в канун дня рождения и каким образом тренер казанского футбольного клуба Леонид Слуцкий оказался в «Рубине». Свою версию его проникновения в команду рассказали шоумен Александр Гудков и продюсер Друян. И конечно, учимся говорить по-татарски с подачи Рустама Минниханова. В «Реальном времени» — обзор инстаграм-аккаунтов политиков, бизнесменов, артистов и других известных людей республики.

Как это будет по-татарски

Рустам Минниханов традиционно активен в «Инстаграме». Среди последних его постов особенно отметим забавный и немного ностальгический набор картинок из популярнейших советских мультиков. Самые известные фразы из них, сказанные героями, президент заботливо представляет в татарской интерпретации. Например, вы знаете, как правильно будет «Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»? А сообщить, что «лучший подарок, по-моему, мед»? Теперь будете знать. Не благодарите.

Сказ о том, как мальчик Леони в «Рубин» попал



Главный тренер татарстанского ФК «Рубин» Леонид Слуцкий поделился пятиминутной киноисторией от шоумена Александра Гудкова и продюсера Михаила Друяна. В ней рассказывается о детстве мальчика Леони, который любил рисовать коней — их всегда было 11, умел командовать, а однажды попал в «Рубин» — цветной телевизор советской эпохи. Видео набрало 290 тысяч просмотров, а пост с ним — более 800 комментариев.

Подарки для звезды



Популярный татарский певец Салават Фатхутдинов любит «Инстаграм» и почти ежедневно публикует посты в своем официальном аккаунте. На днях он вместе с другими участниками его театра посетил детский хоспис, о чем и рассказал в своем аккаунте. На видео он вместе с двумя мальчиками из хосписа. Певец говорит, что рядом с ним сидят его друзья — Ильдар и Инсаф. Ребята поинтересовались, когда они вместе поедут отмечать 60-летие певца. Тот ответил, что этот юбилей уже прошел и теперь они отметят только 70-летие. Мальчики вручили Салавату подарки, которые он пообещал разместить в своем музее.

Успеть вовремя



Активный пользователь «Инстаграма» — замглавы девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов в среду прилетел в Сочи на Всероссийский форум недвижимости «Движение». Перед его началом он успел скататься в Олимпийскую деревню и сделать фотографии горных пейзажей.

Пиццу отдай другу



Еще одна звезда татарской эстрады и ярый инстаграмщик Фирдус Тямаев поделился со своими подписчиками ужином — правда, в видеорежиме. А в реале он разделил три огромные пиццы со своей давней подругой, певицей Ильсией Бадретдиновой — дружат две звезды почти 20 лет. В посте Тямаев пошутил над ее «зверским» аппетитом. Казалось бы, что особенного? Мы тоже не очень понимаем, но видео с дружеского ужина набрало более 170 тысяч просмотров.

Победила музыка



Участник казанской группы Dabro Иван Засидкевич поделился со своими подписчиками радостной новостью — солисты, прославившиеся в прошлом году песней «Юность», взяли премию канала МУЗ-ТВ за достижения в мире российского шоу-бизнеса в 2020 году. Победа и золотая тарелка с яблоком им досталась в номинации «Прорыв года». Как написал под фото певец, он «рад, что в номинации «Прорыв года» победила музыка! Не выходки и рекламные ходы, а искренняя музыка — наша музыка!».

Живут долго и счастливо



Министр спорта РТ Владимир Леонов недавно отметил 20-летие совместной жизни с женой Ольгой. За эти годы у них родились двое детей — сын и дочь. Это, пожалуй, единственная совместная фотография с женой, которая появляется в его публичном аккаунте.

Но в основном аккаунт министра посвящен его профессиональной деятельности и заполнен постами с победами татарстанских спортсменов и различными событиями из мира спорта. Так, накануне семейного юбилея Леонов опубликовал фото Зулфата Гараева, который стал чемпионом России по тяжелой атлетике.

Это по любви

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев на своей странице поделился видео грозы, которая прошла накануне празднования шестого дня рождения цифровой столицы Татарстана. На видео — площадка, которая готовится к празднованию, а в небе над ней разряды молнии. «Заряжаем площадку позитивной энергией», — шутит мэр.

А утром в день рождения самого молодого города республики Шагалеев запостил ролик, рассказывающий о достижениях Иннополиса. Совсем не скучный, вполне симпатичный.

