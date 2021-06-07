Samsung — хождение по краю: проблемы корейского гиганта

Почему выручка по электронике падает стабильно последние пять лет

Начало 2021 года у мировых производителей бытовой техники, смартфонов и компьютеров выдалось более удачным, чем аналогичный период в 2020-м. У Samsung дела шли даже лучше, чем до пандемии. По данным Reuters, в первом квартале года мобильный бизнес компании принес прибыль в размере 4,4 трлн вон (~$3,9 млрд), что на 66% больше, чем годом ранее. Тем не менее не все так радужно, считают аналитики. Например, последние пять лет у южнокорейского технологического гиганта падает выручка по электронике. Почему Samsung ходит по краю, в авторской статье для нашего издания пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин.



Хождение по краю корейского гиганта

Сегодня хотелось бы поговорить еще об одном представителе Южной Кореи — технологическом гиганте Samsung. Данная компания давно на слуху, добившись потрясающих успехов в сфере электроники, начиная с бытовой и заканчивая продвинутыми мобильными и прочими устройствами. Компания — признанный лидер во всех этих сегментах, и, на первый взгляд, все выглядит радужно и безоблачно. Но есть определенные моменты, в которых компания немного опоздала с развитием. Давайте разберемся, в чем дело.

Рынок уже давно обсуждает проблемы компании — выручка по электронике падает стабильно последние пять лет. Компании удается удерживать операционную прибыль на одном уровне, и руководство заверяет, что технологического отставания нет.

Samsung, будучи одним из чеболей, то есть бывшей, по сути, госкорпорацией, всегда находится под пристальным вниманием правительства страны, которое просто обожает ставить задачи перед компанией и ждет их выполнения. Корейский госкапитализм — это уникальное явление, когда вроде бы уже абсолютно частные холдинги шагают стройно в ряд под указку государства.



Фото: samsung.com

Samsung вложит $17 млрд в развитие полупроводниковой промышленности США

Перед компанией были поставлены две задачи: первой была диверсификация бизнеса и реализация плана под названием Non-memory Korea — перейти от производства микросхем памяти к широкому спектру изделий.

Samsung входит в «большую тройку» наряду с Intel, TSMC (Тайвань), которые вместе производят больше половины мирового объема микроэлектроники. План был производить другие микросхемы, и доля такого производства должна была достигнуть 25% от общего объема выручки компании, по факту сейчас эта цифра составляет всего 7%. Спрос на эту продукцию падает из-за кризиса, вызванного пандемией. Основными потребителями были: корейские автопроизводители, которые сократили выпуск автомобилей; сам Samsung, который вынужден корректировать планы выпуска мобильных устройств; компания Apple, для которой Samsung поставлял многие компоненты и которая построила собственную компонентную базу со своими цепочками поставщиков. Растет конкуренция со стороны производителей из Китая.



Второй задачей было стать мировым лидером в производстве вакцины от коронавируса. У компании есть большие научно-исследовательские и производственные мощности. Samsung поставляет медицинские материалы, оборудование, технологии, оказывает различные услуги в этой сфере. Биотехнологическое подразделение компании демонстрирует отличные результаты в последние несколько лет. Тем не менее с разработкой вакцины дело не пошло, в гонке Корея не участвует, вина возложена на компанию.



В качестве наказания за срыв обеих задач президент страны обязал Samsung вложить 17 млрд долларов в развитие американской полупроводниковой промышленности в качестве подтверждения корейским государством «нерушимости железобетонного американо-южнокорейского союза». Средства пойдут на строительство завода в Техасе.



Давайте теперь поговорим о технологическом отставании и о том, почему такие разговоры появились. Причиной послужил визит главы Samsung в Голландию, город Эйндховен. Помимо известного футбольного клуба, этот город является родиной компании Philips, еще одного гиганта в своем роде. В 1984 году от нее отделилась компания ASML (об этой удивительной компании мы сделаем отдельный материал) — мировой лидер и практически монополист в проектировании и производстве литографического оборудования для микроэлектроники. Фотолитография — ключевой процесс в производстве полупроводниковых микросхем. Глава Samsung приезжал за оборудованием по фотолитографии в глубоком ультрафиолете (те самые нанотехнологии), так называемыми шаговыми сканерами. Конкурент по «большой тройке» компания TSMC забирает большую часть сканеров у ASML (до 70%), и многие увидели в визите главы Samsung жест отчаяния. В целом производство полупроводников — очень затратный процесс, и даже такие компании, как Samsung, не могут себе позволить полный цикл — от проектирования до выпуска всех электронных компонентов для своей продукции.



Фото: habr.com

TSMC — ночной кошмар для корейской компании

Вообще, TSMC это ночной кошмар для корейской компании, с которым постоянно идет жесточайшая схватка за контрактное производство микросхем — то есть любая маленькая компания может спроектировать нужную микросхему и заказать ее производство на стороне, как правило у кого-то из «большой тройки».



Долями в ASML обзавелись и Samsung, и TSMC, 3% и 5% соответственно. Сразу же подтянулся Intel, купив целых 15%. Вы можете представить, какие деньги зарабатывает ASML, учитывая важность ее продукции и масштабы схватки за нее.



TSMC собирается потратить 100 млрд долларов на развитие своего производства в ближайшие три года, Samsung же располагает суммой в два раза меньше, в которой сидят те самые расходы в 17 млрд долларов на завод в США, который будет завязан на контрактное производство для американских компаний. От США Samsung нужны технологии и рынок, а не наличие производства на территории. Все это ставит компанию в уязвимое положение — они могут упустить темп гонки и остаться далеко позади конкурентов в части прибыльности, теряя инвестиционную привлекательность на фондовом рынке. Samsung не очень хочет оставаться поставщиком только лишь микросхем памяти.



Будь компания сугубо частным бизнесом, возможно, акционеры и не сильно бы расстраивались по этому поводу, но перед Samsung стоит глобальная задача престижа страны в целом — сможет ли Южная Корея производить свою микроэлектронику в полном объеме, без необходимости заказывать на стороне.



Фото: 3.14.by

В самой Южной Корее у компании много недоброжелателей из числа других крупных финансово-промышленных групп (чеболей), которые с удовольствием поучаствуют в разделе привлекательных активов компании в стране. Постоянно циркулируют слухи, что правительство намеревается разделить компанию на несколько частей в рамках борьбы с монополиями. Будет интересно понаблюдать за развитием событий дальше.

Для Samsung наступил момент истины, и ближайшие два-три года покажут вектор дальнейшего движения компании. Либо пан, либо пропал.

Артур Сафиулин