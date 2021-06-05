«Квасной патриотизм» дорожает на глазах

Сколько стоит в Казани набор для приготовления окрошки и где на нем получится сэкономить

В списке традиционных летних блюд в нашей стране одно из первых мест занимает окрошка. Кто-то предпочитает заливать ее кефиром, кто-то квасом, а кто-то и вовсе любит в виде салата. «Реальное время», выясняя, почем сегодня окрошка в Казани, рассмотрело самый классический вариант — на квасе, да еще и со сметаной. В нашем обзоре — шесть популярных торговых сетей города и 8 продуктов. Итак, смотрим, где в столице Татарстана получится собрать самый дешевый набор для окрошки и как подорожали основные продукты для нее за год.

Как считать будем?

Итак, в исследовании «Реального времени» приняли шесть продуктовых сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Ашан», «Эдельвейс» и «Бахетле». Мы собирали окрошку на семью из 4 — 6 человек. Список продуктов на семью взяли такой: вареная колбаса (500 г), редис (150 г), куриные яйца категории 1 С (5 шт.), картофель (300 г), огурцы (200 г), зелень (30 г укропа и 30 г лука), квас (2 л) и сметана (225 г).

Исходя из методологии исследования, применяли коэффициенты на количество продуктов: например, чтобы накормить четверых взрослых, нам не нужен будет килограмм редиса — достаточно 150 граммов, а цены в магазинах даются в пересчете на более серьезные количества. Для справедливого сравнения, чтобы исключить пиковые значения, мы не брали акционные цены на товары. В исследовании брали товары преимущественно одних производителей.

Результаты представлены в наших таблицах: цена товарной единицы в 2020 и 2021 году, коэффициент пересчета для изготовления окрошки (на семью из 4 человек). Отдельной таблицей даем то, как изменились за год цены на продукты. Сразу оговоримся: информации о ценах на некоторые продукты за май 2020 года у нас нет, поэтому сравнение делаем только по нескольким позициям (зато самым значимым в окрошечной иерархии).

Цены на "окрошечный" продуктовый набор

Продукт Магнит Пятерочка Лента Ашан Эдельвейс Бэхетле Коэфф. Для порции Магнит Пятерочка Лента Ашан Эдельвейс Бэхетле Магнит Пятерочка Лента Ашан Эдельвейс Бэхетле Магнит Пятерочка Лента Ашан Эдельвейс Бэхетле Цены на продукты за указанные единицы веса/объема на 26.05.2021 Цены на продукты в пересчете на порцию, согласно коэфф. На 26.05.2021 Цены на продукты за указанные единицы веса/объема на 29.05.2020 Изменение цен на продукты 26.05.2021-29.05.2020 Вареная колбаса молочная, батон 500 г ("Вязанка" молочн.) 199,80 229,99 228,89 226,99 209,50 159,95 1,00 199,80 229,99 228,89 226,99 209,50 159,95 84,90 129,99 н/д н/д 139,50 139,00 н/д н/д н/д н/д н/д н/д Редис, 1 кг 225,98 219,98 179,98 199,98 139,90 295,23 0,15 33,90 33,00 27,00 30,00 20,99 44,28 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Яйца, 1С, 10 шт. 79,99 79,99 77,99 81,99 79,99 95,90 0,50 40,00 40,00 39,00 41,00 40,00 47,95 49,90 49,69 н/д н/д 52,90 54,90 60,3% 61,0% н/д н/д 51,2% 74,7% Картофель, 1 кг 36,29 34,99 30,79 49,90 69,90 49,90 0,30 10,89 10,50 9,24 14,97 20,97 14,97 39,90 27,29 н/д н/д 46,90 27,90 -9,0% 28,2% н/д н/д 49,0% 78,9% Укроп 100 г 58,99 143,30 48,99 41,60 44,99 59,90 0,30 17,70 42,99 14,70 12,48 13,50 17,97 57,20 49,99 н/д н/д 29,00 42,00 3,1% 186,7% н/д н/д 55,2% 42,6% Лук 100 гр 56,99 65,49 47,99 31,50 19,99 59,80 0,30 17,10 19,65 14,40 9,45 6,00 17,94 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Огурцы, 1 кг 89,99 114,99 139,89 99,95 139,90 99,90 0,20 18,00 23,00 27,98 19,99 27,98 19,98 72,90 89,99 н/д н/д 85,90 119,90 23,4% 27,8% н/д н/д 62,9% -16,7% Квас ("Русский дар") 2 л 89,99 99,98 102,99 104,99 79,90 120,30 1,00 89,99 99,98 102,99 104,99 79,90 120,30 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д Сметана (ЗМК) 20% 450 г 79,99 79,99 78,99 76,99 77,50 79,90 0,50 40,00 40,00 39,50 38,50 38,75 39,95 76,90 77,99 н/д н/д 77,50 74,00 4,0% 2,6% н/д н/д 0,0% 8,0% Стоимость набора по сети: 467,36 539,09 503,68 498,36 457,57 483,29 Дороже/дешевле средней корзины по магазинам -5% 10% 2% 1% -7% -2% Среднее значение наборов в Казани 491,56

«Эдельвейс» — самый бюджетный

Цена набора продуктов для окрошки в среднем по казанским сетям составила 491,56 руб. Причем разброс цен от минимума до максимума у нас получился не таким уж и существенным: от 457,57 руб. до 539,09 руб.

Итак, дешевле всего собрать окрошку получилось в татарстанской сети «Эдельвейс» — те самые 457,57 рублей. Здесь дешевле остальных магазинов можно купить квас (79 руб./2л.), зеленый лук (19,99 руб./100 г.) и редис (139,90 руб./кг.). А вот картофель тут оказался в наличии только египетский — по вполне «красноморской цене» в 69,90 руб./кг, что, впрочем не помешало магазину остаться самым выгодным местом обретения окрошки.

Неожиданно, но самая дорогая окрошка у аналитиков «Реального времени» получилась в «Пятерочке». Здесь набор для приготовления летнего супа обойдется в 539,09 рубля. Это на 10% дороже средней по городу цены. Причем, если внимательно посмотреть на компоненты корзины, то увидим, что дорогим оказался пучок укропа (42,99 за 30 г).

Дешевле всего собрать окрошку получилось в татарстанской сети «Эдельвейс». Фото: yandex.ru

Вторым по дешевизне оказался «Магнит». В нем выгоднее всего купить огурцы (89,99 руб./кг), да и колбаса заданного формата и производителя стоит здесь дешевле, чем в большинстве других сетей. А квас популярной марки на полке можно найти по 89,99 руб. за 2 литра.

На третьей строчке по рейтингу возрастания стоимости «окрошечного набора» разместилась сеть «Бахетле». Удержаться от «премиальных цен» на окрошку позволила цена колбасы — здесь она обходится всего 319,90 руб. за кг, 159,95 за полкило. Секрет — в том, что в день исследования в наличии была только килограммовая версия, батона в 500 гр. выбранной марки не было в наличии. А все мы помним золотое правило рынка: чем больше тара, тем дешевле получается товар. А вот если отбросить колбасу или предположить, что полукилограммовые батончики появились в наличии, то в «Бахетле» мы можем обнаружить самый дорогой редис (целых 295,23 руб./кг), «золотые» яйца (95,90 руб./десяток) и весьма размашистую цену на квас (120,30 руб./2 л).

Вторым по дешевизне оказался «Магнит». Фото: temakazan.ru

«Лента» и «Ашан» оказались примерно на одном уровне цен, с разницей в 5,32 рубля. Наборы для окрошки можно купить в них за 503,68 руб. и 498,36 руб. соответственно.

Любопытно, что многие ритейлеры формируют и продают собственные мини-наборы для окрошки: в них, как правило, содержится редиска, укроп и лук. Но, к примеру, «Бахетле» предоставляет полный сервис, и этот набор повторяет формат «просто добавь воды» (в нашем случае — кваса).

Яйца и картошка — в топе по подорожанию

Исходя из данных по сетям, которыми располагает наш аналитический отдел, средний рост цен на яйца в течение года составил 61,8%. Сильнее всего с мая по май они подорожали в «Бахетле» (на 74,7% — с 54,90 до 95,90 рублей за десяток), меньше всего — в «Эдельвейсе» (на 51,2% — с 52,90 до 79,99 рублей за десяток). «Магнит» и «Пятерочка» дали разброс менее чем в 1 процентный пункт —60,3% и 61,0%, соответственно, и здесь теперь яйца стоят те же 79,99 рублей за десяток. Если сравнить наши данные с данными Росстата за апрель, то можно было увидеть рост цен на яйца «всего» на 41,7% за год — до 82,73 с 58,38 в минувшем году. Как видим, в течение мая некоторые показатели изменились (подозреваем также, что в нашем случае дает свои плоды небольшой размер выборки магазинов).

Средний рост цен на яйца в течение года составил 61,8%. Сильнее всего они подорожали в «Бахетле». Фото: realnoevremya.ru

Картофель — еще один источник окрошечных страданий. Он подорожал во всех исследованных нами сетях, но круче всего получилось у «Бахетле»: +78,9%, по сравнению с прошлым годом, с 27,9 до 49,99 рублей. Возможно, здесь тоже сказался фактор “Эдельвейса”: на момент исследования в сети не оказалось бюджетных сортов картошки, и пришлось считать так называемую «молодую», которая традиционно дороже. А вот в «Магните» нам удалось найти картофель на 8% дешевле, чем в мае 2020 — больше, чем на 3 рубля. В остальных сетях, по которым у нас оказались данные за минувший год, цена тоже выросла. Если взять среднее удорожание, то у нас получается, что картошка выросла в цене на 36,8% за год. Кстати, данные “Росстата” по Татарстану по изменению цены с апреля-2020 по апрель-2021, то там всё страшнее: картофель в нашей республике подорожал на 74,5% — с 20,75 до 36,2 рублей.

Но есть в мире и что-то стабильное. И это — сметана. К примеру, в “Эдельвейсе” ее стоимость за год вообще не изменилась — как стоила 29 мая 2020 года 77,50 руб. за 450-граммовый пакет, так и лежит на полке по той же цене. На 8% подорожала сметана в “Бахетле” (с 74 до 79,90 рублей). В “Магните” прирост оказался на уровне 4% (с 76,90 до 79,99 руб.), в “Пятерочке” — на 2 рубля за год (с 77,99 до 79,99 руб.).

Самая дорогая окрошка получилась в «Пятерочке». Здесь набор для приготовления летнего супа обойдется в 539,09 рубля. Фото: realnoevremya.ru

Огурцы показали разнонаправленную динамику. В “Бахетле” они подешевели на 16,7% (с 119,90 до 99,90 руб. за кг.). А вот в “Магните” и “Пятерочке” они подорожали на 23,4% и 27,8% соответственно. Но рекордный прирост “огуречных цен” зафиксирован в “Эдельвейсе” — аж на 62,9% (с 85,90 руб./кг. до 139,90 руб./кг.).



Дорожает «возобновляемое сырье»

Евгений Надоршин, российский экономист, сотрудник НИУ ВШЭ, экс-советник министра экономического развития РФ, объясняет «Реальному времени», почему самый серьезный рост получился у картошки и яиц. По его мнению, многое зависит от локального урожая и от подорожания базовых сырьевых товаров:

— В прошлом году довольно серьезно подорожали многие базовые сырьевые товары, и вместе с ними продукты питания, которые от сырья не сильно отличаются — это, скажем так, возобновляемое сырье. Поэтому нет ничего удивительного, что в потребительской корзине больше всего подорожали самые простые вещи, которые не нужно производить (как колбасу или квас) а которые образуются самым естественным путем — яйца, которые несет курица, или картофель, растущий в земле. Здесь все естественно, и данные по Казани сопоставимы с тем, что дает официальная статистика и тем, что я вижу собственными глазами на полках магазинов в моем регионе. Российской спецификой стало и то, что после контрсанкций наш рынок стал более закрытым для поставок иностранного продовольствия. Поэтому когда локальный урожай оказывается в каких-то категориях «не очень» — а картофель, похоже, не очень удался — местные цены растут с опережением мирового тренда. Удорожание картофеля в России отчасти объясняется не самым удачным урожаем. В рост цен на яйца внесли свой вклад мировые процессы. В первую очередь, то, что комбикорма, которые идут на питание куриц, существенно подорожали.



Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана, тоже обвиняет в росте цены на яйца удорожание комбикормов. Но добавляет к этому еще и погоду:

— Значительной составляющей в причинах роста цен на яйца становится подорожание комбикормов. А в связи с погодными условиями — такого жаркого мая не было с конца 19 века — говорить о том, что цена будет идти на понижение, я бы не стал. Не думаю, что производители комбикормов или яиц будут скидывать цены.



А вот подорожание картофеля в казанских магазинах Байтемиров связывает с тем, что в татарстанских ЛПХ его стали меньше выращивать. По данным, которые он приводит, раньше 86% всей картошки, которой мы питались, выращивали на наших родных полях. А сейчас из сел и деревень уезжает трудоспособное население, а значит, и объемы посаженного личными подсобными хозяйствами картофеля снижаются.

Поэтому потребность татарстанцев в картошке приходится закрывать другими источниками — фермерскими хозяйствами (чьих мощностей, очевидно, не хватает) и импортом — например из Египта. Но по импортному картофелю сильно ударило удешевление рубля относительно доллара, и это давит на цены (разумеется, снизу вверх).

А почему не дорожает сметана?

Стабильность цен на молочную продукцию — в случае окрошки, на сметану — Евгений Надоршин объясняет тем, что внутренний рынок хорошо насыщен молочной продукцией. Но расслабляться не советует: комбикорм едят не только куры, но и коровы. Он говорит:

— Производство молока и молочных продуктов развивали долгие годы, в том числе, в рамках контрсанкцией. И это сейчас дает определенные плоды. Избыток молочной продукции удерживает цены, что мне кажется позитивным процессом. К сожалению, такой тренд гарантирован не навсегда. Понятно, что вслед за удорожанием комбикормов велика вероятность, что мы увидим более заметный рост цен на молоко и молочные продукты. В определенных категориях он уже наблюдается, и это отражает официальная статистика. В вашем конкретном случае в Казани сложился удачный момент. У меня в регионе, например, молоко подорожало сильнее, чем в Казани, а сметана — в зависимости от производителя. Есть марка, которая не подорожала совсем, а остальные подорожали, но не радикально — в пределах 10 процентов. Так что, скорее, можно наблюдать стечение благоприятных обстоятельств в Казани, поскольку и сметана, и многие другие молочные продукты быстро портятся, и далеко не так просто их транспортировать. Так что велика вероятность, что локальное предложение молока настолько велико, что пока цены практически не двигаются. Текущая конъюнктура сырьевых рынков, в частности, пищевых продуктов, однозначно говорит о том, что комбикорма будут дорогими. Поэтому лишь вопрос времени, когда это транслируется на разных локальных рынках — там это может происходить с разной скоростью.

Стабильность цен на сметану — Евгений Надоршин объясняет тем, что внутренний рынок хорошо насыщен молочной продукцией. Фото: expertsouth.ru

С высокими темпами производства связывает «молочную стабильность» Татарстана и Камияр Байтемиров:



— Что касается сметаны, то Татарстан — один из регионов России, который производит достаточно молока и поставляет его в другие субъекты РФ. Стабильность цен на молоко дает стабильность цен и на сметану.



Игорь Кох, профессор Института управления, экономики и финансов КФУ, добавляет к этому еще и фактор конкуренции:

— Рост цен или его отсутствие связаны, в первую очередь, с удорожанием производства. И, по всей видимости, с наличием или отсутствием на рынке избытка этого товара. Понятно, что производители молока и молочной продукции и рады были бы поднять цены. Но, по всей видимости, предложение превышает спрос и, соответственно, повысить цены не представляется возможным — конкуренция...

