«Квасной патриотизм» дорожает на глазах
Сколько стоит в Казани набор для приготовления окрошки и где на нем получится сэкономить
В списке традиционных летних блюд в нашей стране одно из первых мест занимает окрошка. Кто-то предпочитает заливать ее кефиром, кто-то квасом, а кто-то и вовсе любит в виде салата. «Реальное время», выясняя, почем сегодня окрошка в Казани, рассмотрело самый классический вариант — на квасе, да еще и со сметаной. В нашем обзоре — шесть популярных торговых сетей города и 8 продуктов. Итак, смотрим, где в столице Татарстана получится собрать самый дешевый набор для окрошки и как подорожали основные продукты для нее за год.
Как считать будем?
Итак, в исследовании «Реального времени» приняли шесть продуктовых сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Ашан», «Эдельвейс» и «Бахетле». Мы собирали окрошку на семью из 4 — 6 человек. Список продуктов на семью взяли такой: вареная колбаса (500 г), редис (150 г), куриные яйца категории 1 С (5 шт.), картофель (300 г), огурцы (200 г), зелень (30 г укропа и 30 г лука), квас (2 л) и сметана (225 г).
Исходя из методологии исследования, применяли коэффициенты на количество продуктов: например, чтобы накормить четверых взрослых, нам не нужен будет килограмм редиса — достаточно 150 граммов, а цены в магазинах даются в пересчете на более серьезные количества. Для справедливого сравнения, чтобы исключить пиковые значения, мы не брали акционные цены на товары. В исследовании брали товары преимущественно одних производителей.
Результаты представлены в наших таблицах: цена товарной единицы в 2020 и 2021 году, коэффициент пересчета для изготовления окрошки (на семью из 4 человек). Отдельной таблицей даем то, как изменились за год цены на продукты. Сразу оговоримся: информации о ценах на некоторые продукты за май 2020 года у нас нет, поэтому сравнение делаем только по нескольким позициям (зато самым значимым в окрошечной иерархии).
|Продукт
|Магнит
|Пятерочка
|Лента
|Ашан
|Эдельвейс
|Бэхетле
|Коэфф. Для порции
|Магнит
|Пятерочка
|Лента
|Ашан
|Эдельвейс
|Бэхетле
|Магнит
|Пятерочка
|Лента
|Ашан
|Эдельвейс
|Бэхетле
|Магнит
|Пятерочка
|Лента
|Ашан
|Эдельвейс
|Бэхетле
|Цены на продукты за указанные единицы веса/объема на 26.05.2021
|Цены на продукты в пересчете на порцию, согласно коэфф. На 26.05.2021
|Цены на продукты за указанные единицы веса/объема на 29.05.2020
|Изменение цен на продукты 26.05.2021-29.05.2020
|Вареная колбаса молочная, батон 500 г ("Вязанка" молочн.)
|199,80
|229,99
|228,89
|226,99
|209,50
|159,95
|1,00
|199,80
|229,99
|228,89
|226,99
|209,50
|159,95
|84,90
|129,99
|н/д
|н/д
|139,50
|139,00
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|Редис, 1 кг
|225,98
|219,98
|179,98
|199,98
|139,90
|295,23
|0,15
|33,90
|33,00
|27,00
|30,00
|20,99
|44,28
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|Яйца, 1С, 10 шт.
|79,99
|79,99
|77,99
|81,99
|79,99
|95,90
|0,50
|40,00
|40,00
|39,00
|41,00
|40,00
|47,95
|49,90
|49,69
|н/д
|н/д
|52,90
|54,90
|60,3%
|61,0%
|н/д
|н/д
|51,2%
|74,7%
|Картофель, 1 кг
|36,29
|34,99
|30,79
|49,90
|69,90
|49,90
|0,30
|10,89
|10,50
|9,24
|14,97
|20,97
|14,97
|39,90
|27,29
|н/д
|н/д
|46,90
|27,90
|-9,0%
|28,2%
|н/д
|н/д
|49,0%
|78,9%
|Укроп 100 г
|58,99
|143,30
|48,99
|41,60
|44,99
|59,90
|0,30
|17,70
|42,99
|14,70
|12,48
|13,50
|17,97
|57,20
|49,99
|н/д
|н/д
|29,00
|42,00
|3,1%
|186,7%
|н/д
|н/д
|55,2%
|42,6%
|Лук 100 гр
|56,99
|65,49
|47,99
|31,50
|19,99
|59,80
|0,30
|17,10
|19,65
|14,40
|9,45
|6,00
|17,94
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|Огурцы, 1 кг
|89,99
|114,99
|139,89
|99,95
|139,90
|99,90
|0,20
|18,00
|23,00
|27,98
|19,99
|27,98
|19,98
|72,90
|89,99
|н/д
|н/д
|85,90
|119,90
|23,4%
|27,8%
|н/д
|н/д
|62,9%
|-16,7%
|Квас ("Русский дар") 2 л
|89,99
|99,98
|102,99
|104,99
|79,90
|120,30
|1,00
|89,99
|99,98
|102,99
|104,99
|79,90
|120,30
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|Сметана (ЗМК) 20% 450 г
|79,99
|79,99
|78,99
|76,99
|77,50
|79,90
|0,50
|40,00
|40,00
|39,50
|38,50
|38,75
|39,95
|76,90
|77,99
|н/д
|н/д
|77,50
|74,00
|4,0%
|2,6%
|н/д
|н/д
|0,0%
|8,0%
|Стоимость набора по сети:
|467,36
|539,09
|503,68
|498,36
|457,57
|483,29
|Дороже/дешевле средней корзины по магазинам
|-5%
|10%
|2%
|1%
|-7%
|-2%
|Среднее значение наборов в Казани
|491,56
«Эдельвейс» — самый бюджетный
Цена набора продуктов для окрошки в среднем по казанским сетям составила 491,56 руб. Причем разброс цен от минимума до максимума у нас получился не таким уж и существенным: от 457,57 руб. до 539,09 руб.
Итак, дешевле всего собрать окрошку получилось в татарстанской сети «Эдельвейс» — те самые 457,57 рублей. Здесь дешевле остальных магазинов можно купить квас (79 руб./2л.), зеленый лук (19,99 руб./100 г.) и редис (139,90 руб./кг.). А вот картофель тут оказался в наличии только египетский — по вполне «красноморской цене» в 69,90 руб./кг, что, впрочем не помешало магазину остаться самым выгодным местом обретения окрошки.
Неожиданно, но самая дорогая окрошка у аналитиков «Реального времени» получилась в «Пятерочке». Здесь набор для приготовления летнего супа обойдется в 539,09 рубля. Это на 10% дороже средней по городу цены. Причем, если внимательно посмотреть на компоненты корзины, то увидим, что дорогим оказался пучок укропа (42,99 за 30 г).
Вторым по дешевизне оказался «Магнит». В нем выгоднее всего купить огурцы (89,99 руб./кг), да и колбаса заданного формата и производителя стоит здесь дешевле, чем в большинстве других сетей. А квас популярной марки на полке можно найти по 89,99 руб. за 2 литра.
На третьей строчке по рейтингу возрастания стоимости «окрошечного набора» разместилась сеть «Бахетле». Удержаться от «премиальных цен» на окрошку позволила цена колбасы — здесь она обходится всего 319,90 руб. за кг, 159,95 за полкило. Секрет — в том, что в день исследования в наличии была только килограммовая версия, батона в 500 гр. выбранной марки не было в наличии. А все мы помним золотое правило рынка: чем больше тара, тем дешевле получается товар. А вот если отбросить колбасу или предположить, что полукилограммовые батончики появились в наличии, то в «Бахетле» мы можем обнаружить самый дорогой редис (целых 295,23 руб./кг), «золотые» яйца (95,90 руб./десяток) и весьма размашистую цену на квас (120,30 руб./2 л).
«Лента» и «Ашан» оказались примерно на одном уровне цен, с разницей в 5,32 рубля. Наборы для окрошки можно купить в них за 503,68 руб. и 498,36 руб. соответственно.
Любопытно, что многие ритейлеры формируют и продают собственные мини-наборы для окрошки: в них, как правило, содержится редиска, укроп и лук. Но, к примеру, «Бахетле» предоставляет полный сервис, и этот набор повторяет формат «просто добавь воды» (в нашем случае — кваса).
Яйца и картошка — в топе по подорожанию
Исходя из данных по сетям, которыми располагает наш аналитический отдел, средний рост цен на яйца в течение года составил 61,8%. Сильнее всего с мая по май они подорожали в «Бахетле» (на 74,7% — с 54,90 до 95,90 рублей за десяток), меньше всего — в «Эдельвейсе» (на 51,2% — с 52,90 до 79,99 рублей за десяток). «Магнит» и «Пятерочка» дали разброс менее чем в 1 процентный пункт —60,3% и 61,0%, соответственно, и здесь теперь яйца стоят те же 79,99 рублей за десяток. Если сравнить наши данные с данными Росстата за апрель, то можно было увидеть рост цен на яйца «всего» на 41,7% за год — до 82,73 с 58,38 в минувшем году. Как видим, в течение мая некоторые показатели изменились (подозреваем также, что в нашем случае дает свои плоды небольшой размер выборки магазинов).
Картофель — еще один источник окрошечных страданий. Он подорожал во всех исследованных нами сетях, но круче всего получилось у «Бахетле»: +78,9%, по сравнению с прошлым годом, с 27,9 до 49,99 рублей. Возможно, здесь тоже сказался фактор “Эдельвейса”: на момент исследования в сети не оказалось бюджетных сортов картошки, и пришлось считать так называемую «молодую», которая традиционно дороже. А вот в «Магните» нам удалось найти картофель на 8% дешевле, чем в мае 2020 — больше, чем на 3 рубля. В остальных сетях, по которым у нас оказались данные за минувший год, цена тоже выросла. Если взять среднее удорожание, то у нас получается, что картошка выросла в цене на 36,8% за год. Кстати, данные “Росстата” по Татарстану по изменению цены с апреля-2020 по апрель-2021, то там всё страшнее: картофель в нашей республике подорожал на 74,5% — с 20,75 до 36,2 рублей.
Но есть в мире и что-то стабильное. И это — сметана. К примеру, в “Эдельвейсе” ее стоимость за год вообще не изменилась — как стоила 29 мая 2020 года 77,50 руб. за 450-граммовый пакет, так и лежит на полке по той же цене. На 8% подорожала сметана в “Бахетле” (с 74 до 79,90 рублей). В “Магните” прирост оказался на уровне 4% (с 76,90 до 79,99 руб.), в “Пятерочке” — на 2 рубля за год (с 77,99 до 79,99 руб.).
Огурцы показали разнонаправленную динамику. В “Бахетле” они подешевели на 16,7% (с 119,90 до 99,90 руб. за кг.). А вот в “Магните” и “Пятерочке” они подорожали на 23,4% и 27,8% соответственно. Но рекордный прирост “огуречных цен” зафиксирован в “Эдельвейсе” — аж на 62,9% (с 85,90 руб./кг. до 139,90 руб./кг.).
Дорожает «возобновляемое сырье»
— В прошлом году довольно серьезно подорожали многие базовые сырьевые товары, и вместе с ними продукты питания, которые от сырья не сильно отличаются — это, скажем так, возобновляемое сырье. Поэтому нет ничего удивительного, что в потребительской корзине больше всего подорожали самые простые вещи, которые не нужно производить (как колбасу или квас) а которые образуются самым естественным путем — яйца, которые несет курица, или картофель, растущий в земле. Здесь все естественно, и данные по Казани сопоставимы с тем, что дает официальная статистика и тем, что я вижу собственными глазами на полках магазинов в моем регионе. Российской спецификой стало и то, что после контрсанкций наш рынок стал более закрытым для поставок иностранного продовольствия. Поэтому когда локальный урожай оказывается в каких-то категориях «не очень» — а картофель, похоже, не очень удался — местные цены растут с опережением мирового тренда. Удорожание картофеля в России отчасти объясняется не самым удачным урожаем. В рост цен на яйца внесли свой вклад мировые процессы. В первую очередь, то, что комбикорма, которые идут на питание куриц, существенно подорожали.
— Значительной составляющей в причинах роста цен на яйца становится подорожание комбикормов. А в связи с погодными условиями — такого жаркого мая не было с конца 19 века — говорить о том, что цена будет идти на понижение, я бы не стал. Не думаю, что производители комбикормов или яиц будут скидывать цены.
А вот подорожание картофеля в казанских магазинах Байтемиров связывает с тем, что в татарстанских ЛПХ его стали меньше выращивать. По данным, которые он приводит, раньше 86% всей картошки, которой мы питались, выращивали на наших родных полях. А сейчас из сел и деревень уезжает трудоспособное население, а значит, и объемы посаженного личными подсобными хозяйствами картофеля снижаются.
Поэтому потребность татарстанцев в картошке приходится закрывать другими источниками — фермерскими хозяйствами (чьих мощностей, очевидно, не хватает) и импортом — например из Египта. Но по импортному картофелю сильно ударило удешевление рубля относительно доллара, и это давит на цены (разумеется, снизу вверх).
А почему не дорожает сметана?
Стабильность цен на молочную продукцию — в случае окрошки, на сметану — Евгений Надоршин объясняет тем, что внутренний рынок хорошо насыщен молочной продукцией. Но расслабляться не советует: комбикорм едят не только куры, но и коровы. Он говорит:
— Производство молока и молочных продуктов развивали долгие годы, в том числе, в рамках контрсанкцией. И это сейчас дает определенные плоды. Избыток молочной продукции удерживает цены, что мне кажется позитивным процессом. К сожалению, такой тренд гарантирован не навсегда. Понятно, что вслед за удорожанием комбикормов велика вероятность, что мы увидим более заметный рост цен на молоко и молочные продукты. В определенных категориях он уже наблюдается, и это отражает официальная статистика. В вашем конкретном случае в Казани сложился удачный момент. У меня в регионе, например, молоко подорожало сильнее, чем в Казани, а сметана — в зависимости от производителя. Есть марка, которая не подорожала совсем, а остальные подорожали, но не радикально — в пределах 10 процентов. Так что, скорее, можно наблюдать стечение благоприятных обстоятельств в Казани, поскольку и сметана, и многие другие молочные продукты быстро портятся, и далеко не так просто их транспортировать. Так что велика вероятность, что локальное предложение молока настолько велико, что пока цены практически не двигаются. Текущая конъюнктура сырьевых рынков, в частности, пищевых продуктов, однозначно говорит о том, что комбикорма будут дорогими. Поэтому лишь вопрос времени, когда это транслируется на разных локальных рынках — там это может происходить с разной скоростью.
С высокими темпами производства связывает «молочную стабильность» Татарстана и Камияр Байтемиров:
— Что касается сметаны, то Татарстан — один из регионов России, который производит достаточно молока и поставляет его в другие субъекты РФ. Стабильность цен на молоко дает стабильность цен и на сметану.
— Рост цен или его отсутствие связаны, в первую очередь, с удорожанием производства. И, по всей видимости, с наличием или отсутствием на рынке избытка этого товара. Понятно, что производители молока и молочной продукции и рады были бы поднять цены. Но, по всей видимости, предложение превышает спрос и, соответственно, повысить цены не представляется возможным — конкуренция...
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