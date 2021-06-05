С чем пожаловали в Казань из Ульяновска «Прилетевшие птицы»

В галерее «Окно» открылась выставка художницы Татьяны Горшуновой

Фото: Ринат Назметднов

4 июня в галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши открылась выставка Татьяны Горшуновой «Прилетевшие птицы». Почему художница из Ульяновска называет Казань своей родиной, о чем молчат «прилетевшие птицы» и что такое «горшуновский стиль» в живописи — в репортаже «Реального времени».

С чего начинается Родина…

Татьяна Горшунова признается, что выставка в «Окне» — ее первая персональная экспозиция в Казани, хотя в Ульяновске их было немало, а в Москве выставка открыта прямо сейчас. Между тем художница родилась здесь, в Казани. Она до сих пор вспоминает родительский дом на улице Островского, выходивший окнами на Казанский ТЮЗ.

— Мне было всего три года, когда родители переехали жить в Ульяновск, зато в Казани осталась моя бабушка, к которой я часто приезжала в гости. Очень люблю этот город, здесь в пять утра я выходила на пленэр писать памятные и дорогие места. Вот, например, на выставке представлен пейзаж с видом на дом по улице Муштари, 16. Это старое здание Казанского художественного училища. Вот — часовня на Кабане, тогда полуразрушенная, но теперь восстановленная, Черное озеро... Много любимых мест, — рассказала Татьяна Горшунова «Реальному времени».

Интересно, что серия городских пейзажей началась с обломка стены дома, где когда-то жила бабушка художницы. Сначала был написан он, потом другие казанские места и местечки. Даже для графики нашлись вдохновители — казанские дворники, предприимчивость и выдумка которых отразились в черно-белых работах.

Второе пришествие в родной город

Художница окончила Фешинское училище в середине 70-х годов прошлого века с отличием, у нее до сих пор хранятся фотографии педагогов и сокурсников. Здесь, кстати, она встретила и своего будущего мужа Владимира Николаевича. Потом отправилась за высшим образованием в Санкт-Петербург и вернулась в уже ставший родным Ульяновск с дипломом легендарной Репинки — Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина. О том, что она стала театральным художником, причем очень серьезным, говорит ее дипломная работа — оформление оперного спектакля Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Интересно, как восемь лет назад судьба вновь связала Татьяну Горшунову с Казанью:

— Я решила показать внучке город и привезла ее на выставку «Большая Волга» в 2013 году. Она была в таком восторге от Казани, что заявила мне безапелляционно: я хочу здесь жить и учиться. И поступила в худучилище. Там и продолжилась наша династия художников — сын Денис тоже выбрал нашу профессию. После поступления внучки два года я жила в Казани безвыездно, а теперь только приезжаю. Сегодня, конечно, повод особенный — открытие первой персональной выставки в Татарстане, я очень надеюсь, что мои друзья придут, вспомнят обо мне…

О женщинах с кошками и перелетных птицах

На открытии выставки, где представлено около 70 полотен разных лет, действительно собрались почти все, кого ждала художница. Было занятно узнавать уголки и дворики Казани на полотнах Татьяны Горшуновой. Много женских образов — их как раз, в отличие от пейзажей, художница выдумывает. Женщины с кошками — это, по ее словам, настроение и чувства. Уют, покой, умиротворение — так она сама характеризует образы, которые появляются на картинах. Все они, как и летящие девушки, ангелы или даже просто сидящие фигуры, достаточно статичные, плоские — в этом видится кисть художника именно театрального. Однако даже в их неподвижности есть что-то задумчиво-осмысленное. Слово, пойманное мгновение в череде лет и движений, на котором и стоит заострить внимание.

— С Татьяной Горшуновой как с художником мы знакомы с первых дней открытия галереи, все эти пять лет сотрудничаем. Если сначала мы познакомились с ее романтическими и лирическими образами, то теперь к нам прилетели и ее птицы. Художница сегодня и сама как перелетная птица, потому что живет между двумя городами, Казанью и Ульяновском. Трогательная птица счастья, которая несет в себе энергию полета, нежности и любви, которой нам сегодня так не хватает. Очень интересно и приятно узнать необычное, авторское исполнение много раз виденных пейзажей города. Мы любим нештампованные картинки. Татьяна как раз умеет добавить и мистики, и нежно-дымчатой палитры, через которую город предстает таким сказочным, загадочным, — уверена соучредитель галереи «Окно» Диляра Байчурина.

Татьяна Горшунова: «Нет, себя я белой вороной не чувствую, просто в жизни бывают такие ситуации, что нужно быть самой собой, вне зависимости от того, в каком направлении летит стая».

Отголоски Малевича и Шагала

Трудно определить жанр, в котором работает художница. Если одни специалисты определяют его как «неопримитивизм», то другие в нем видят не только наивизм, но и отголоски авангардистов начала прошлого века:

— Среди 70 работ, представленных у нас, можно увидеть и что-то от Марка Шагала с его летящими фигурами и цветопробами, филоновские моменты, отзвуки работ Казимира Малевича с его открытыми цветами. Я вообще против того, чтобы привязывать художнику строго определенный стиль. У Татьяны свой стиль, который можно назвать «горшуновским», — считает Диляра Байчурина.

Как обычно, экспозиция в «Окне» — еще и выставка-продажа. Хотя саму Горшунову немного смущают ценники под названиями картин.

— Сын говорит, что это нормально, но я все же смущаюсь. Не все работы я продаю. Вот, например, «Вечернее солнце. Сан-Диего» я не продаю: она мне дорога как память о том месте, я долго жила там. Или вот «Птицы»: она уже продана, просто владельцы из Германии никак ее вывезти не могут, но я испросила у них разрешение выставить картину, которая мне уже не принадлежит. Что значит эта белая ворона, летящая против стаи остальных синих птиц? Наверное, что и мое восприятие часто идет вразрез с общепринятым. Нет, себя я белой вороной не чувствую, просто в жизни бывают такие ситуации, что нужно быть самой собой, вне зависимости от того, в каком направлении летит стая, — поделилась художница.

Выставка будет работать до 13 июля.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов