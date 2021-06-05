Изгнанный из «рая» Мурзагулов, эпатажный Панин и духовный Деспотович

Спортивный Instagram-обзор недели в Татарстане и Башкирии

Межсезонье продолжается, но, к большой неожиданности для любителей спорта, Instagram наших любимцев совсем не пестрит видами золотых солнечных пляжей. Тут скорее много интриг, загадок и немного юмора — чувствуется, что скоро возобновятся тренировки. «Реальное время» прогулялось по самым заметным постам в «Инстаграме», которые опубликовали на уходящей неделе наши спортсмены. Как отдыхает патриот Деспотович, чем Сурмачевский способен удивить Вина Дизеля и почему в Уфе бум эпатажа? Ответы — в нашем материале.

Мурзагулов, изгнанный из «Уфы» и из рая

Главной звездой башкирского спорт-инстаграма стал конечно же одиозный председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов, покинувший пост и в правительстве, и в футбольном клубе «Уфа», где он занимал место главы совета директоров. Функционер до последнего выступал за сохранение футбольного клуба и призывал не отказываться от финансирования команды в угоду экономическим и политическим саммитам в Уфе.

Именно после его откровенной фотосессии вместе с бывшей айс-герл хоккейного «Салавата Юлаева» Ульяной Тригубчак (получившей сомнительную славу, благодаря своей рубрике «титверг») Ростислав и лишился всех постов. Хэштег #comingout под фото намекает на раскрытие отношений между двумя крупными медийными фигурами Уфы.



Буквально в тот же день инфопространство республики, а заодно и соседних регионов всколыхнула новость об отставке Мурзагулова с сразу с двух постов якобы по собственному желанию. Совпадение? Не думаем.

Не остался в стороне и знаменитый уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев, который нарисовал обнаженных Ростислава и Ульяну в образе Адама и Евы, изгнанных из Рая. Ну а кто представлен в образе Господа — тут все очевидно.

«@artbeton как всегда точен» — подписал карикатуру экс-чиновник, отметив художника.



Ну а после мощной порции «обратной связи» от первой партии фотографий вполне ожидаемо что Мурзагулов продолжил «разжигать» и дальше.

«Работу пока не нашел (да и не искал), потому пока буду блогером работать. Буду постить раз в неделю фоточки в вашем излюбленном стиле», — подписал Ростислав новое совместное фото с Тригубчак.

Григорий Панин лета-2021: эпатажный, светский, утонченный. Что дальше?

Пусть и не настолько, как предыдущий герой обзора, но тоже довольно одиозный капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин после месячного перерыва выдал серию картинок со своего отдыха.

Сначала он порадовал хоккейного зрителя «коллабом», где предстал в эпатажном виде вместе с еще двумя хоккеистами Континентальной лиги — одноклубником Михаилом Науменковым и защитником московского «Динамо» Андреем Мироновым. В лучших традициях образов «светских львиц» в руках у самого Григория маленький шпиц, а на лице модные солнцезащитные очки.



Иронии в комментариях хватило.

«Бойцы хоккея наши», «Суровые защитники» — с юмором намекали подписчики на не самый мужественный образ хоккеистов. Впрочем, очевидно на это хоккеисты и рассчитывали. Самоирония — штука полезная и чаще всего веселая.

Во втором посте Панин продолжил эпатажничать, выдав лифтолук в кожаной косухе из какого-то элитного здания. «Мне нравится играть в футбол. Иногда смотреть. А вам?», — загадочно подписал совсем не футбольное фото Панин. Судя по дате публикации фото, именно в этот день как раз проводили свой контрольный матч футбольные сборные России и Польши.

Осталось разобраться, как связаны лифтолук в кожанке, Григорий Панин и футбол? Интрига, которую мы заслужили.

Как получить респекты Вина Дизеля, знают в казанском «Зените»

Забавно обыграли не так давно вошедший в обиход видеомем с кадрами из культовой кинокартины «Форсаж» в волейбольном «Зените».

В главной роли нового шедевра доигровщик казанского клуба Андрей Сурмачевский, которого спрашивают о скорости его подач. «126 километров в час», — отвечает волейболист. И судя по всему, эти цифры сильно впечатлили героя Вина Дизеля — Доменика Торетто.



«Добро пожаловать в семью», — подписан юмористический пост.

Деспотович высокодуховный

Обычно веселый и заводной бомбардир казанского «Рубина» Джордже Деспотович, заведший даже собственный аккаунт в Tik-Tok (и активно его пополняющий) в это межсезонье, похоже, подуспокоился.

Свой отпуск он проводит не на привычных морях, а в родной Сербии. На последнем фото он с непривычно серьезным лицом и бородой на фоне храма Святого Саввы в Белграде на Врачаре (храм построен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы).

В комментариях выбор места отпуска одобрил и вторая звезда «Рубина» Хвича Кварацхелия. «Брат мой», — отреагировал Джордже.

Следует отметить, что это довольно нетипичный вид отдыха для футболистов, привыкших к лакшери-жизни. Но сербские футболисты всегда отмечались особой любовью к родине, и отпуск лучшего бомбардира «Рубина» в родных балканских краях не должен удивлять поклонников футбола. Тем более, что до черногорских пляжей оттуда рукой подать.