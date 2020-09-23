Прокуратура РТ оспорит мягкий приговор по скандальному делу Бибишева — Гордевича

Фото: «Реальное время» (Бибишев — справа с адвокатом в Верховном суде РТ)

Наказал условным сроком в 2,5 года сегодня Нижнекамский горсуд гендиректора ХК «Союз» Дамира Бибишева из Челнов. Он признан виновным в покушении на мошенничество в 7 млн рублей в отношении владельца челнинского РК «Мираж» Сергея Федосова, но оправдан по эпизодам вымогательства у него 22 млн рублей и еще 5 млн у бизнесмена Ленара Миргалиева.



Чтобы оправдать Бибишева, суд признал недостоверными три протокола допросов с признательными показаниями его подельника Олега Гордевича, на которых он в присутствии адвокатов подтверждал, что передавал угрозы от Бибишева, уточнил «Реальному времени» потерпевший Федосов. По его мнению, решение было незаконным: «Обоснованием для него послужил последующий отказ самого Гордевича от этих показаний».

Гордевич сегодня был взят под стражу в зале суда. Его также признали виновным в покушении на мошенничество, но с учетом прежних судимостей приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Согласно приговору, подсудимые пытались обманом получить 7 млн рублей у Федосова, обещая содействие в урегулировании спора с судебными приставами.

Прокуратура намерена обжаловать итоговое решение Нижнекамского суда. В прениях гособвинитель запрашивал для Бибишева 12 лет колонии со штрафом 500 тысяч рублей, а для Гордевича — 10 лет со штрафом 350 тысяч.

Ранее Верховный суд РТ после прений вернул дело Бибишева прокурорам и после снятия грифа «секретно» оно попало сначала в Набережночелнинский, а затем в Нижнекамский горсуд.

Напомним, расследование этого дела началось с громкого задержания ФСБ в Челнах в 2015 году. И пока дело Бибишева — Гордевича шло до приговора, получившие статус потерпевших бизнесмены успели пережить незаконный обыск и «маски-шоу» в адвокатской конторе, а саму контору пытались подорвать с помощью газового баллона.