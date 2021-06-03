Татарстан «отработает» госдолг за 10 лет

Минфин России и власти Татарстана разработали схему погашения госдолга на 73 млрд рублей

Минфин России и власти Татарстана разработали схему погашения госдолга на 73 млрд рублей, которая гарантирует федеральной казне возврат этой гигантской суммы в течение 10 лет. Чуда не случилось: мечты о безвозмездном списании на фоне макроэкономического ухудшения испарились, но федеральные власти все-таки пошли на уступки Татарстану. Российский Минфин согласился дать еще одну отсрочку на выплату федеральных бюджетных кредитов на 17 млрд рублей, но взамен республика должна направить эти средства в инфраструктурные проекты и начать осуществлять погашение госдолга за счет налоговых поступлений с них. У этого варианта есть дедлайн — проекты должны быть запущены до начала 2025 года.

Дефицит бюджета покрыли федеральными деньгами

Условия погашения госдолга Республики Татарстан, достигшего предельного уровня с начала проведения Универсиады-2013, сегодня представил депутатам министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Об этом он рассказал в ходе отчета об исполнении консолидированного бюджета за «коронавирусный» 2020 год на заседании Комитета по бюджету и финансам Госсовета республики.

Как заявил глава Минфина РТ, во время пандемии татарстанская казна ощутила сильное финансовое потрясение, лишившись на 40% налоговых поступлений. «Если еще в январе — феврале в бюджет стабильно шли налоги, даже с превышением к уровню 2019 года, то начиная с марта произошел резкий обвал», — отметил Радик Гайзатуллин.

По его оценке, потери составили свыше 43,3 млрд рублей, из которых 42,6 млрд рублей недополучил конкретно республиканский бюджет. По объему собственных налоговых доходов Татарстан опустился с 4—5-го места на 8-е место в стране, уточнил Гайзатуллин, отвечая на вопросы депутатов. В итоге консолидированный бюджет был исполнен по доходам на 341,2 млрд рублей (доходы республиканского — 293,4 млрд), а по расходам — на 363,2 млрд рублей. Впервые дефицит превысил 17 млрд рублей.

Брешь в казне была закрыта федеральными ресурсами. По словам Радика Гайзатуллина, республика получила федеральную финансовую помощь в виде безвозмездных субсидий на 22,4 млрд рублей и еще 2 млрд рублей в качестве бюджетных кредитов. Позже глава бюджетного комитета Леонид Якунин пояснил, что треть социальных расходов в Татарстане были обеспечены за счет федеральных резервов.

Фото: tatarstan.ru

Между тем Татарстан не потерял мотивации к погашению госдолга, который федеральный центр стал настойчивее требовать с субъектов РФ. В настоящее время госдолг Татарстана составляет 98,2 млрд рублей, из которых 86,9 млрд рублей приходится на федеральные бюджетные кредиты, сообщил министр финансов РТ, подчеркнув, что эти кредиты являются не коммерческими, а бюджетными.

Глава Минфина напомнил, что в декабре 2020 года на федеральном уровне внесли изменения в условия продления до 2029 года задолженности субъектов РФ по федеральным бюджетным кредитам, которая была реструктурирована в декабре 2017 года. «Изменениями предусмотрено расширение возможностей направления в 2021 году средств бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам в рамках продления сроков погашения», — отметил он.

По словам Гайзатуллина, Татарстан договорился об отсрочке погашения еще на четыре года — до начала 2025 года.

— В рамках постановлений правительства РФ есть возможность получить отсрочку на 17 млрд рублей в обмен на инфраструктурные проекты по коммерческим проектам. Если они дадут прирост по налогам, то под списание попадают бюджетные кредиты на 73 млрд рублей, — рассказал министр финансов РТ.

Фото: tatarstan.ru

Как госдолг погасят за счет налогового прироста

После заседания глава Минфина РТ пояснил корреспонденту «Реального времени», что Татарстан уже получил отсрочку по выплате долга на 17 млрд рублей до 2025 года, но на эту сумму обязан будет запустить инвестиционные проекты с участием государства. Согласно этой схеме, госдолг на 73 млрд рублей должен будет погашаться в течение 10 лет за счет федеральных налоговых отчислений, идущих от проектов. По словам министра, установлен конкретный перечень налогов — НДС, налог на прибыль в 3% и другие, которые идут в зачет списания долга. Кроме того, в рамках проектов должны быть созданы дополнительные рабочие места.

— 17 млрд рублей госдолга мы должны были погасить в 2021—2024 годах. В 2021 году — 586 млн, в 2022 — 1,5 млрд рублей и так далее по годам, — рассказал Гайзатуллин в разговоре с «Реальным временем». — Но если эти деньги мы направляем на инфраструктуру, открываем новые рабочие места и генерируем налоги, тогда идет списание бюджетных кредитов на 73 млрд рублей. Правда, инвестиционная емкость проектов должна быть больше, чем 17 млрд, но кто их обеспечит, пока не решено.

Загвоздка возникла в федеральных правилах взаимозачета госдолга. «Постановления правительства №1704, 1705 обязывают создавать новые предприятия. А таковых, чтобы сразу генерировали налоги, нет. Сейчас наш президент сумел договориться, чтобы новые проекты запускали действующие предприятия. Я думаю, когда все «устаканится», мы проинформируем обо всем».

Правда, у этого варианта есть жесткий дедлайн — проекты должны быть запущены до начала 2025 года, иначе придется возвращать 17 млрд рублей, оставшись навсегда с тяжелым бременем. «Изменениями также предусмотрена ответственность в случае нарушения условия о направлении высвобождаемых средств бюджета по итогам 2020 года», — сообщил министр.

Татарстан занял третье место в России и первое в Приволжском федеральном округе по объему госдолга — он составляет 93,2 млрд рублей. Самый большой госдолг у Краснодарского края — 141,8 млрд рублей (в 2014 году в Сочи прошла зимняя Олимпиада), на втором месте — Красноярский край с 95,4 млрд (в 2019 году в Красноярске проводилась XXIX Всемирная зимняя Универсиада). В октябре Минфин России подписал документы по реструктуризации 12,2 млрд рублей, полученных республикой в период подготовки к проведению чемпионата по водным видам спорта 2015 года. Эта сумма реструктуризирована с учетом отсрочки платежа на 10 лет с последующей оплатой в течение 10 лет равными долями.