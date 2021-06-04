Восточная рапсодия: оркестр театра Камала представил сочинения татарских композиторов

Музыка театра как самостоятельные саундтреки и европейский стиль по-татарстански

Фото: Максим Платонов

В Татарском академическом театре им. Г. Камала прошел концерт современной татарской симфонической музыки «Новое». Оркестр театра под управлением нового руководителя Данияра Соколова исполнил произведения Эльмира Низамова, Ильяса Камала и других талантливых татарских композиторов. Будет ли музыка к спектаклям жить самостоятельной жизнью, готовы ли молодые сочинители выйти на европейскую сцену и как оркестр театра планирует зажить новой жизнью — в репортаже «Реального времени».

Мечта Назиба Жиганова

Пять композиторов собрались на концерте в театре — было видно, что все они дружны. Такое плотное сотрудничество, где даже отношения педагог — студент, как, например, в случае Эльмира Низамова и Ляйсан Абдуллиной, переходят в разряд творческой дружбы. Не об этом ли мечтал Назиб Жиганов, устраивая в консерватории музыкальные четверги, на которых педагоги музыкального вуза, члены только что созданного Союза композиторов Татарстана, собирались, чтобы представить на строгий суд коллег свои свежие сочинения. По словам основоположника татарской симфонической музыки, такое концертно-творческое состязание было необходимо, чтобы у сочинителей был стимул писать, больше и лучше. Публика должна слышать их музыку, жить, вызывать споры, любовь меломанов или даже их нарекания — все на пользу.

Отрадно было в июньский вечер видеть и профессиональное музыкальное сообщество Казани, и постоянных зрителей Камаловского театра, и просто ценителей хорошей музыки в одном зале, который, к слову, был полон. Миссию собрать и исполнить «лучшее и свежее» взял на себя Данияр Соколов и его оркестр музыкантов-камаловцев. Так, в первом отделении прозвучали исключительно произведения Эльмира Низамова — «Восточная рапсодия», отрывки из оперы «Кара Пулат», фрагменты спектакля Камаловского театра «Ходжа Насретдин» и пьесы из сюиты «Чудо-таблетка». Второе отделение было посвящено сочинениям Ильсура Вельгаса, Елены Шиповой, Ляйсан Абдуллиной и Ильяса Камала. Все они сопровождались аудиовизуальным перформансом, разработанным театром совместно со студией Formate — театр требует декораций.

«Классики тоже приходили в театр молодыми»

Данияр Соколов рассказал, что репертуар концерта подбирался в свободной форме, без указаний «свыше»:

— Никаких рамок мне не ставили. Я просто обратился к композиторам, а это все мои друзья. Сегодня в театре Камала, во всяком случае, я очень хочу, чтобы такое случилось, идет обновление и расширение оркестра. Мне важно показать общественности, что мы можем играть абсолютно все. У театра богатейший репертуар накоплен, за столько лет написано столько замечательной музыки к спектаклям — и национальная, и классическая. Ведь вся когорта известнейших композиторов — Назиб Жиганов, Салих Сайдашев, Рустем Яхин, Фарид Яруллин — все они приходили в театр тоже молодыми, приносили свои работы. Так что это закономерно, что мы сегодня позвали также молодых, но уже крепких сочинителей, которые пишут музыку для театра, кино и классические произведения для оркестра. Мы сегодня презентуем и нас как оркестр и этих композиторов — очень надеюсь, что театр начнет с ними плотно работать над будущими спектаклями.

«Простых сочинений не бывает»

Российские музыканты, когда впервые знакомятся с произведениями татарских композиторов, говорят, что это достаточно сложные сочинения — пентатоника не присуща классической музыке. Однако у Данияра Соколова свое мнение на этот счет: простых произведений вообще не бывает.

— Самый прозрачный текст — Моцарт, например, где мало нот — подчас играть сложнее. Сегодня же прозвучат разножанровые произведения. Есть такие сочинения, как, скажем, «Симфониетта в трех частях» Ильсура Вельгаса, которые написаны в абсолютно европейском стиле. Она очень симфоничная, хотя автор мне говорит, что там нет никакой программности. А я же вижу много различных картин, которые пытаюсь воплотить. Если бы я не знал, что это Ильсур Вельгас написал, то вполне бы мог сказать, что это сочинение какого-то европейца, — рассказал музыкант «Реальному времени».

При этом Данияр Соколов отметил, что у Низамова национальный колорит в музыке подчеркнуто выражен. Как у Ляйсан Абдуллиной, хотя в «Концерте для саксофона с оркестром», который исполнялся в этот вечер, присутствуют и джазовые нотки. Концерт, по мнению дирижера и руководителя оркестра, получился очень логичным, не перегруженным, в нем ничего не мешало восприятию музыки.

Работа молодым и чем живет «Сфорцандо»

Данияр Соколов рассказал, что и работа по другому его проекту — фонду и молодежному оркестру «Сфорцандо» продолжается. Но если фонд поддержки молодых музыкантов живет и активно работает, то с оркестром все значительно сложнее. Дело в том, что существует он исключительно на грантовые средства, а в данный момент в этом отношении получился перерыв. Но есть и хорошая новость:

— Я очень благодарен руководству театра Камала за намерение усилить, увеличить оркестр, нашлись дополнительные ставки для оркестрантов, и теперь я могу пригласить, как это уже было сделано с 10 музыкантами, новых членов нашего коллектива. Во-первых, это молодая кровь, талантливые ребята. Во-вторых, мощная поддержка и для самих музыкантов — ежемесячная зарплата и ежедневная занятость, сами понимаете, важны. Были, к сожалению, моменты, когда ребята, закончившие консерваторию, покидают Казань, но вот мне удалось уже пригласить несколько человек, которые вот-вот закончат музыкальный вуз. Уверенность, что они сразу получат работу после окончания обучения, горы свернуть поможет.

В качестве подтверждения своих слов Данияр Соколов проанонсировал два ближайших концерта: 5 июня оркестр театра сыграет на благотворительном концерте в усадьбе Сандецкого — там вновь прозвучит музыка Дзе Хисаиси, на радость всем поклонникам творчества Хаяо Миядзаки. Собранные средства будут направлены на установку барьера в русле реки Казанки, препятствующего попадания пластика. 11 июня сводный оркестр «Сфорцандо» выступит на отчетном концерте Академии Игоря Крутого в «Пирамиде».

Премьеры и вторая жизнь забытых новинок

Эльмира Низамова в день концерта можно было назвать именинником — целое отделение состояло из его сочинений. Да и музыка звучала особенная для него:

— Все эти произведения уже исполнялись, но при иных обстоятельствах. Часть из них, как отрывки из «Ходжи Насретдина», писалась как музыка к театральным постановкам. Сегодня же она прозвучит самостоятельно, как отдельное, самостоятельное сочинение, впервые. Мы ведь уже привыкли к тому, что композиции из кино начинают существовать отдельно, настолько они самодостаточны. Так почему бы не дать вторую жизнь и музыке театра? Надеюсь, что с легкой руки Данияра Соколова, оркестра театра, его сцены так и случится.

Композитор рассказал, что «Восточная рапсодия», которой открывается концерт, — его первое оркестровое сочинение. Эльмир Низамов создал его в 2009 году, и с тех пор, за 11 лет, она ни разу не звучала после премьерного исполнения. Однако у коллег композитора почти все произведения прозвучали на концерте в Камаловском театре впервые.

— Концертом для саксофона с оркестром моя студентка Ляйсан Абдуллина заканчивала консерваторию, это ее дипломная работа, хорошую отметку получила. Я, кстати, сам еще не слышал произведение в оркестровом исполнении, — поделился с «Реальным временем» Эльмир Низамов.

Он отметил, что сейчас, после окончания работы над мюзиклом «Алтын Казан», находится в состоянии «выдоха» — требуется чуть расслабиться и отдохнуть, чтобы потом набраться идей и вдохновения для новых свершений. Год был богатым на премьеры. В день концерта, например, в это же время в Мензелинском драматическом театре состоялся первый показ спектакля «Ситцевая свадьба». В лирической комедии также прозвучала музыка Низамова. Кроме того, 18 сентября у композитора пройдет творческий вечер в концертном зале «Зарядье» в Москве.

Так что концерт ясно дает понять — симфоническая музыка Татарстана, качественная, разная и самобытная, живет и развивается. В этом сомнений нет.

1 / 15 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов