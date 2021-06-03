Депутаты Госсовета РТ обсудили формирование инвестпрограмм

На Нижнекамской ТЭЦ-1 прошло выездное заседание Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию

На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) состоялось выездное заседание Комитета Государственного совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Участники встречи обсудили проблемы законодательного регулирования инвестиционных программ в области коммунальной инфраструктуры. В частности, был затронут вопрос тарифообразования в сфере энергетики. Подробнее — в материале «Реального времени».

Около 450 тонн конденсата в час

До начала заседания директор филиала АО «ТГК-16» — «Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)» Сергей Олюнин провел обзорную экскурсию по станции. Предприятие является источником тепловой и электрической энергии для нефтехимических производств Нижнекамского промышленного узла и жителей Нижнекамска. По составу установленного оборудования, количеству и параметрам отпускаемого технологического пара, количеству вырабатываемой химобессоленной воды станция является уникальным объектом отечественной энергетики.

— Мы установили самые крупные в Татарстане осветлители для очистки и подготовки воды. В республике никто не использует таких мощных установок под 200 тонн. Химкомбинат развивается, нагрузки растут, а вместе с ними и проектная мощность наших химических цехов, — сказал Сергей Олюнин.

Предприятие является источником тепловой и электрической энергии для нефтехимических производств Нижнекамского промышленного узла и жителей Нижнекамска. Фото: gossov.tatarstan.ru

Во время экскурсии делегация осмотрела химические цеха, операторные, где пообщалась с сотрудниками ТЭЦ. Директор станции рассказал о кольцевой очистке.

— Мы принимаем конденсат с химкомбината. В 80-х годах использовались обыкновенные фильтры из целлюлозы. С ними вода практически не очищалась. Мы установили новые фильтры и теперь принимаем с химкомбината около 450 тонн конденсата в час, — подчеркнул директор Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

Члены Госсовета РТ, представители нижнекамской мэрии были приятно удивлены увиденным. Александр Тыгин, председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, поблагодарил Сергея Олюнина за возможность посмотреть работу станции изнутри.

— С чувством гордости директор ТЭЦ показал нам станцию. Это действительно впечатляет. Коллеги, большое спасибо за возможность прочувствовать мощную энергетику, — сказал Александр Тыгин.

Нижнекамская ТЭЦ-1 готовится к ДПМ-2

Заседание Комитета Государственного совета Республики Татарстан по жилищной политике и инфраструктурному развитию открыл Сергей Олюнин. Он рассказал, какая работа ведется на предприятии для устойчивого и бесперебойного обеспечения потребителей тепловой и электрической энергией.

Установленная электрическая мощность станции составляет 880 МВт, тепловая — 3 746 Гкал/ч. Основными потребителями тепловой и электрической энергии являются ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс страны, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АО «ТАИФ-НК», а также динамично развивающийся Нижнекамск.

— Промышленный комплекс Нижнекамска является стратегическим и экономически важным объектом для Республики Татарстан. На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) первостепенное значение имеют модернизация, реконструкция и техническое перевооружение основных производственных объектов. Для обеспечения надежного теплоснабжения города и промышленного узла только за последние 3 года был реализован ряд важных проектов. В эксплуатацию был введен новый речной водовод. Станцию подключили к новому газопроводу ООО «ГТК» со стороны газораспределительной станции Елабуги. Техническое перевооружение с заменой поверхностей нагрева было проведено на трех котлоагрегатах, — подчеркнул Сергей Олюнин.

Заседание Комитета Государственного совета Республики Татарстан по жилищной политике и инфраструктурному развитию открыл Сергей Олюнин. Фото: Альберт Муклоков

Сейчас станция готовится к реализации проектов по модернизации генерирующего оборудования в рамках выполнения программы ДПМ-2. Особое внимание уделяется качеству проведения текущих и капитальных ремонтов, квалификации ремонтного персонала.

Сергей Олюнин отметил, что кроме технических мероприятий проводится большая организационно-профилактическая работа. Главное — повысить надежность и безопасность производственного процесса, улучшить поддержание работоспособности оборудования ТЭЦ для производства электрической и тепловой энергии.

Однако для дальнейшего успешного развития предприятия необходима поддержка на государственном уровне.

— Чтобы провести реконструкцию, нам необходимо финансирование. Цены на оборудование выросли. Полгода назад турбина стоила 400 млн рублей, сейчас — почти 2 млрд рублей, — отметил Сергей Олюнин.

Директор Нижнекамской ТЭЦ-1 высказал ряд конструктивных предложений по совершенствованию механизмов формирования и исполнения инвестиционных программ в области энергетики и ЖКХ. Депутаты рассмотрели данное предложение и взяли его на проработку.

Эффективность паровых турбин порядка 80%

Заместитель генерального директора по энергетике и информационным технологиям АО «ТАИФ», депутат Государственного Совета РТ Руслан Гиззатуллин отметил, что особенность Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) — в удельных параметрах и показателях эффективности электростанции. Ключевой показатель — расход условного топлива на отпуск электрических гигакалорий. Среднегодовой удельный расход топлива станции сравним с показателями самых современных энергоблоков парогазовых установок, которые были построены и строятся во всем мире.

— На Нижнекамской ТЭЦ действует классическая схема выработки тепловой и электрической энергии, основанная на технологиях 60—70-х годов. Эффективность паровых турбин — порядка 80%. Стратегия развития станции в Нижнекамске предполагает модернизацию существующих параметров. При переходе этой электростанции в ГК ТАИФ существенно изменился подход к тарифообразованию. На электростанции один из самых низких тарифов в республике Татарстан на горячую воду. Это позволяет промышленным потребителям экономически выгодно использовать более дешевое тепло и наращивать его потребление, — подчеркнул он.

По его словам, с 2010 года на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) была реализована большая инвестиционная программа.

— При грамотной тарифной политике энергосистема заботится об энергопотребителе, способствует тому, чтобы расходы теплоэнергетики не ложились тяжелым бременем на потребителя. Ежегодно на станции на 5% увеличивается потребление тепла. Коэффициент тепловой мощности ТЭЦ говорит о том, что в течение всего года она работает с полной загрузкой, — заметил Руслан Гиззатуллин.

Он также напомнил присутствующим, что станция выполняет ремонтную программу в установленные сроки.

— Если раньше мы могли продлить ремонт на полгода, то теперь это недопустимо. Оборудование на электростанции всегда должно работать эффективно, не нагружая потребителя непомерным тарифом и ценой на тепловую энергию, — сказал Руслан Гиззатуллин.

«Между процессом принятия закона и выполнением существует разрыв»

— Мы встретились на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), потому что здесь можно посмотреть на интересные технологические, финансовые модели, увидеть законодательные сложности для реализации инвестиционных программ. Потребителей беспокоит цена на итоговую продукцию, сколько будет стоить кубометр воды, одна гигакалория? Где гарантия, что деньги потребителя за услуги будут потрачены на модернизацию оборудования? Профильный комитет также заинтересован в том, чтобы быстро вносить корректировки в закон, который бы способствовал надежному и эффективному состоянию коммунальной сферы, — поделился Александр Тыгин, добавив, что любые действия на коммунальных сетях и генерации связаны с тарифом.

«Мы встретились на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), потому что здесь можно посмотреть на интересные технологические, финансовые модели», — сказал Александр Тыгин. Фото: Альберт Муклоков

Поэтому тарифы должны быть предсказуемы для потребителя.

— Между процессом принятия закона и выполнением существует разрыв. И наша задача его сократить. Мы должны точно знать, что принимаемые нормативные акты для нашей коммунальной системы, энергетики — во благо, — сказал Александр Тыгин.

Дискуссия получилась жаркой. Эксперты один за другим высказывали свою точку зрения. По итогам встречи все поступившие вопросы были приняты в работу.

— Мы нащупали моменты, которыми готовы заниматься на федеральном уровне. Это вопрос платы за техническое присоединение, процедура формирования инвестпрограмм и контроля. Нам нужно инвестпрограмму претворить в жизнь, добиться ее выполнения. Чтобы появилась мощность, труба стала новой и не «золотой», а соответствовала рыночной стоимости, — сообщил во время пресс-подхода Александр Тыгин.

«Вопросы мы обсудили откровенно, теперь надо их реализовать»

Выполнение инвестпрограмм может сократить количество аварий в энергетическом секторе. В 2020 году на крупных предприятиях энергетики РТ произошло на 7% больше аварий, чем в 2019 году. Между тем станции ТГК-16 завершили отопительный сезон без аварий. Это стало возможным благодаря 100%-ной реализации программ реконструкции, модернизации и капитального ремонта.

— Аварийность зависит от состояния оборудования. На ТГК-16 действуют долгосрочные программы реконструкции, модернизации и капитального ремонта. У нас сформированы планы до 2030 года. Их реализация позволяет снижать аварийность. Руководство ТГК-16 под надзором совета директоров, в который входят главные потребители ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ НК», ПАО «Казаньоргсинтез», согласовывает программы капремонтов, инвестиционные программы, чтобы обеспечить надежным энергопотреблением, — ответил на вопросы «Реального времени» Руслан Гиззатуллин.

Выполнение инвестпрограмм может сократить количество аварий в энергетическом секторе. Фото: Альберт Муклоков

Программа по повышению надежности работы основного оборудования, утвержденная советом директоров компании, состоит из большого количества мероприятий, которые направлены на обеспечение надежности теплоснабжения и стабильной работы предприятия.

— Я считаю, что сегодня у нас получился хороший диалог. Здесь собрались профессионалы и эксперты. Вопросы мы обсудили откровенно, теперь надо их реализовать, — добавил Руслан Гиззатуллин.

1 / 11 Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков

Альберт Муклоков