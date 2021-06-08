Финляндия — самый «сладкий» соперник сборной России

Финны представляются несерьезным противником, но в этом есть подвох

16 июня состоится второй матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии. Сборной, чье гражданство носят Борис Ротенберг, братья Еременко и Поповичи. «Реальное время» знакомит читателей с достаточно загадочным соперником россиян.

Состав без звезд

Практически все участники нашей группы планируют обыграть Финляндию, и с ее помощью выйти в следующий этап. Матчи между остальными конкурентами не внушают такой уверенности, все-таки, каждая из команд имеет серьезный бэкграунд. И только Финляндия воспринимается однозначным аутсайдером. И это объективно.

Финны очень неторопливо развивают свой футбол, но старожилы помнят, что еще в начале 80-х хоккейная сборная этой страны также не представляла из себя ничего серьезного. А сейчас это одна из доминирующих сборных мирового хоккея, которым стремятся заняться финские мальчишки. И любопытно, что основная масса нынешних футболистов-сборников родилась в городах, где просто-напросто нет большого хоккея. Сам выход на Евро со второго места в группе, после однозначного лидера отбора Италии, обусловлен сложившимися обстоятельствами. Соперник по группе Греция переживает смену поколений, и конкретно в нынешнем вообще нет звезд. У Боснии они есть — Джеко, Колашинац, Пьянич, но они пережили свой звёздный час в 2014-м, когда попали на чемпионат мира в компании с Ибишевичем, Медунянином, Мисимовичем, Спахичем. Сейчас одни сошли, другие постарели, тут финнам и подфартило. Армения на момент отбора на Евро еще не была такой бойкой, какой предстала сейчас, хотя и Боснию и Грецию она обыграла, собственно, этим и объясняется финский дебют на Евро, поскольку скандинавы взяли у армян сто процентов очков. И к глобальному для них успеху вёл бомбардир Теэму Пукки, забивший десять голов, оставив на долю партнёров всего шесть, но здесь важнее то, что он забивал в пяти победных матчах из шести.

У Пукки есть хорошее подспорье в лице голкипера Лукаша Градецки из Бундеслиги, еще одного ветерана Тима Спарва. И третий творец финского чуда — это главный тренер Маркку Канерва, бывший футболист национальной команды Помимо них, в составе нынешней сборной есть настоящий музыкант, которого зовут Николай Алхо. Тут надо отметить, что в Скандинавии есть несколько примеров, когда бывшие спортсмены даже доходили до сцены Евровидения, как фигуристка Леонора Йепсен из Дании или гандболистка Пернилла Карлссон из Финляндии. Правда, такой популярности как бывший пловец из сборной ГДР Тиль Линдеман из «Рамштайна», никто из них так и не достиг. Вот и футболиста Алхо не знали бы, не будь он певцом, а певцом не интересовались бы, не играй он в футбол.

Обозначать остальных финских сборников не имеет смысла, поскольку там нет ни серьезных имён, ни сильных клубов, в которых они играют. Можно отметить, разве что Роберта Иванова, и то из-за фамилии, как сына наших сограждан, чья мама играла в Советской Эстонии в гандбол. Кстати, и родители Градецкого «понаехавшие», поскольку его отец-волейболист приехал из Словакии.

Кстати, касаемо Романа Ерёменко, то его дорожки разошлись со сборной в 2016 году. Это было время максимального присутствия «русских» в сборной Суоми, поскольку по одному матчу за сборную провели и Александр Кокко и Борис Ротенберг. И тогда же Ерёменко сыграл последний матч, а затем был дисквалифицирован на два года за употребление наркотиков. Отбыв дисквалификацию, Ерёменко в 2019 году принял решение отказаться играть в сборной.

Понять его решение можно. Ерёменко пришлось играть за сборную Финляндии в один из самых смутных периодов в её истории. Команду тренировал швед Ханс Бакке, ранее трудившийся в основном ассистентом. Работая в Америке, он был уволен и три года года коротал время на пенсии, разбавляя спокойные будни мужчины за 60 лет комментированием на ТВ. И вдруг финская федерации объявила через интернет конкурс на замещение должности главного тренера, занять которую мог любой желающий. Выбрали Бакке, и под его руководством сборная сыграла два матча вничью, а в девяти проиграла с общей разницей мячей — 4:22. И, если сравнивать Бакке и Ерёменко, тот тут еще вопрос: кто больше накосячил?

Финские 90-е — время «понаехавших»

Девяностые годы стоит отметить в плане толчка к развитию футбола в Финляндии, и не только. Там еще и баскетбол с волейболом поднялись, поскольку в Суоми приезжали не только Градецки-старший, но и более известные игроки из бывшего СССР.

Тут надо выделить семейство Ерёменко, Алесея-старшего, а также Алексея и Романа, начавших играть в Финляндии, семейство Поповичей с легендарным Валерием во главе, Бориса Ротенберга, представителей второго поколения эмигрантов из СССР.

Отец братьев Еременко — Алексей Ерёменко-старший поднимал ЯРО, в компании с олимпийским чемпионом Алексеем Прудниковым, и одной из легенд Волгограда Александром Воробьевым. Еще больше волгоградцев играли за КТП-85 — Дивак, Морохин, Суровикин, за которых, наверняка, приходил поболеть юный Леня Слуцкий. Там же в КТП-85 играл и его коллега по «Звезде» из Городище Вячеслав Малакеев. Но самый легендарный из всего списка наших в Финляндии — это отец Поповичей — Валерий Попович, который вместе с Олегом Ивановым божил в Валкеакоски за местный клуб «Хака». Там еще Вальдемарас Мартинкенас в воротах постоял, после чего перешел в челнинский «КАМАЗ».

Помимо этого, в Финляндию хлынули экс-югославы, самым звездным из которых стал этнический албанец Шефки Кучи, но надо отдать должное местным тренерам и селекционерам, они не стали создавать сборную Финляндии без финнов. Помимо Градецкого и Иванова, в актуальном составе сборной есть англичанин Тейлор, ирландец О Шоннеси, выходец из Голландии Томаса Лама, который выбрал вариант со сборной Финляндии благодаря маме-финке. Схожая с Ламом судьба и у Глена Камара, родившегося в Тампере от мамы–финки, но выросшего в Англии и играющего в футбол исключительно за клубы из Великобритании. Тем не менее, он уже с юниорского возраста был заигран за финские сборные. С другой стороны, англичанин Карл Дженкинсон так и играет на родине, хотя в молодости был задействован за молодежную сборную Финляндии, а родившийся в Финляндии Люм Реджепи, со временем выбрал сборную Косово. Некогда мелькнувший на сборах московского «Динамо» афганец Моштаг Ягуби тоже не востребован сейчас в сборной.

Касаемо эмигрантов, стоит отметить, что Финляндия куда с меньшим энтузиазмом принимала иностранцев, чем Норвегия, Швеция или Дания. Бежавшие сюда, вьетнамцы и чилийцы, были в небольшом количестве, и их страна принимала после локальных событий: войны во Вьетнаме или военного переворота в Чили. В начале 90-х годов, по указанию тогдашнего президента Мауно Койвисто, стали проводить политику возвращения в Финляндию ингемарландов и карелов, имеющих родственное отношение, и принадлежащих к финно-угорским народам. Поэтому у хоккеиста Лео Комарова, чей отец уже играл в Финляндии, не было проблем с получением гражданства, поскольку отец был карелом, как и у футболистов Александра Кокко или Роберта Иванова, чья мама Нелли Паки является ингемарландкой.

Но и «свежая кровь» оказалась не способна всерьёз поднять уровень местного футбола. Если внимательно ознакомиться с интервью тренера Равиля Сабитова, работавшего в Финляндии, и, кстати, открывшего для футбола сборника Роберта Иванова, выяснится, что местные жители не заинтересованы в футболе, как в средстве заработка. По словам Сабитова, у него в команде «Мюллюпуру» был очень перспективный футболист, зарабатывавший крановщиком пять тысяч евро, при этом зарплата была прогрессивной, то есть, увеличивалась со временем, плюс полагался соцпакет. Поэтому, когда в клубе готовы были платить футболистам зарплаты в пределах двух тысяч евро, то игроки отказались, поскольку они работали полный день и футбол для них был на втором месте, не более, чем хобби. Более того, финское законодательство не предусматривает никаких послаблений для спортсменов, тот же Иванов не просто служил в армии, а делал это по-настоящему, пребывая в окопах, а не числясь в какой-либо спортроте.

Нам никак нельзя расслабляться

При всем этом именно россияне ни на секунду не должны расслабляться, выходя играть против Финляндии. Три позора из «коллекции» нашего футбола, связаны с играми против команд Суоми. И началось это аж в 1912 году. Тогда правила МОК, эластичные как латекс, разрешали выступать на Олимпиадах не только полномочным представителям стран, но и их «вассалам».

Таким образом, Финляндия стартовала на Олимпиаде 1912 года, завоевав 26 медалей из которых 9 золотых. Против «жалких» пяти медалей представителей Царской России, среди которых не было ни одного золота. Плюс финны обыграли нас в футболе — 2:1. Победа над Россией была светом в окошке, поскольку остальным соперникам Финляндия в том году уступила: 0:4 Англии, 1:7 Швеции, и 0:9 Голландии. То есть не были финны столь сильны, что прямо бойся-бойся, это Россия оказалась слаба настолько, что просто ужас-ужас. После чего автора одного из голов Брура Виберга купил клуб «Спорт» из Санкт-Петербурга, и он стал первым нашим легионером, вместе с другим олимпийцем Христианом Морвилем из Дании.

В дальнейшем, уже советские футболисты обыгрывали финнов стабильно, более того, в 1978 году счет в товарищеском матче соперников выдался диким — 10:2. Авторами голов стали семь футболистов сборной СССР, включая Леонида Буряка, который спустя 10 лет заканчивал свою карьеру в чемпионате Финляндии. Казалось бы, «именины сердца», и год спустя мы должны были выходить на Финляндию с ощущением морального преимущества. Тем более, уровень матчей был уже вполне официальным, мы проводили отбор на чемпионат Европы 1980 года. И чем всё закончилось? Двумя ничьими — 1:1 и 2:2, которые помешали нам выйти в финальную часть чемпионата, уступив это право скромной в те времена сборной Греции.

Стоит отметить, что из состава проигравших у финнов к этому моменту остались только пятеро, причем, в составе сборной появились игроки из заграничных команд. Бельгийский «Беерскот», парочка из американского «Хьюстона» плюс из турецкого «Бешикташа», который представлял Атик Исмаил, самая яркая звезда сборной в 70-80-е годы. Вместе с братом-близнецом Адилем Исмаилом он заиграл за ХИК, и уже без брата заблистал в сборной. По разным сведениям братьев Исмаил называют и татарами, и крымскими татарами.

Третьему нашему позору в прошлом году исполнилось 35 лет, и связан он с ленинградским «Зенитом». Выиграв чемпионат СССР, он в розыгрыше Кубка Чемпионов вышел на «Куусюси» из Лахти, и проиграл ему по суме двух встреч. Это потом стало понятно, что финны были не так просты, поскольку они совсем немного уступили в следующем туре румынской «Стяуа» — 0:0, 0:1, пропустив единственный гол за пять минут до конца матча. А «Стяуа» в том же сезоне сенсационно выиграло Кубок европейских чемпионов. Более того, из состава «Куусюси» в дальнейшем вышли Исмо Лиус, Эса Пеконен, Илкка Ремес, Маркус Тернвалл, Петри Тиайнен, вполне крепкие футболисты для того времени.

Любопытно, что в 1982 и 1986 годах в составе команды выигрывал чемпионат Финляндии Кари Элоранта, он же серебряный призер Олимпиады-1988 по хоккею, игрок «Калгари» и «Сент Луис Блюз». Кроме него, за «Куусюси» три сезона играл еще один хоккеист Харри Тойванен. Какое бы уважение не вызывали подобные факты, но в середине 80-х уже существовала четкая специализация, и финны, последние из могикан, продолжали совмещать разные игровые виды спорта.

Золотое, но безуспешное время финского футбола

Причем, из детских команд могли выйти в дальнейшем самые разные персонажи. К примеру, из хоккейной команды «Рейпас» из Лахти 1971 года рождения вышли хоккеист Тони Койвунен, в будущем игрок юниорской и молодежной сборных Финляндии, известный актёр Вилле Хаапасало, и лучший футболист Финляндии всех времён Яри Литманен.Отец Литманена — Олави Литманен тоже был футболистом, играл за сборную, совмещая это с работой на заводе сварочного оборудования. Причем, он мог работать даже в дни матчей сборной, за которую играл по вечерам. Сам Яри, когда пришла пора служить в армии, ездил в воинскую часть в Лахти, несмотря на то, что играл в это время в команде ХИК из Хельсинки.

Литманен, Миксу Паателайнен, Сами Хююпя, Йонас Колкка, Шефки Кучи, Теэму Тайнио и Микаэль Форсель, плюс братья Ерёменко, это золотое время финского футбола, включающего в себя футболистов двух поколений. Старший в нём Яри Литманен 1971 года рождения, младший Роман Ерёменко из 1987-го. Плюс основа, сыгранная еще в команде «МюПа» из деревеньки Мюллюкоски на пять тысяч жителей. Туда поначалу приехали первые легионеры Михаил Бирюков из «Зенита», Олег Епринцев, игравший за сборную России по мини-футболу, Сергей Нейман, были куплены поигравшие Гренхольм, Линдберг, Райямяки, Турунен, из упомянутого «Куусюси» перешли Пеконен и Тиайнен, а за скорости отвечала молодежь Литманен, Колкка, Хююпя плюс Валакари, Махлио, Похья, Хуттунен. Так в Финляндии родилось то, чего ранее не существовало, базовый клуб сборной страны.

В то же время в Финляндии появилась первая команда, ориентированная на бразильцев. Это в городе Пори переименовывали местную команду «Порин Палло Товерит» в «Джаз», по аналогии с местным музыкальным фестивалем. И привезли в команду сразу четырех бразильцев, которые круто меняли и команду внутри и обстановку вокруг. Дело в том, что в финский футбол пришли деньги, после заключения в середине 90-х контракта федерации и букмекерской конторы. Произошел переход спорта в профессиональный или полупрофессиональный статус, что и позволило местному футболу двигаться вперёд, делая еле заметные шажки. Вначале местная юниорская сборная до 17 лет сыграла в финальной части чемпионата Европы 2003 года (в том составе играли будущие сборники Ярно Парикка и Тим Спарв из нынешнего состава). Затем в 2009 году финская молодежка пробилась на Евро, и в ее составе были Берат Садик, в будущем выступавший за «Крылья Советов», Юхани Ояла, перешедший в «Терек», албанские братья Мехмет и Перпарим Хетемай, выходец из России Александр Кокко и нынешняя звезда сборной Теэму Пукки.

Сейчас финский клубный футбол снова потерял статус профессионального, футболисты снова разбрелись по основным рабочим местам, и на чемпионате Европы сборная готовится сыграть свою лебединую песню. Важно, чтобы её лучший куплет не пришелся на день матча с Россией. Поскольку горячие финские парни даже в самый неудачный период своей истории в 2016 году под руководством шведского тренера-неумехи Бакке сыграли вничью с суперзвездной на тот момент Бельгией — 1:1, пропустив ответный гол от Ромелу Лукаку только на 89-й минуте...