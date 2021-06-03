Бизнес-аккаунт дня: ресторан грузинской кухни из Альметьевска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 81

Грузинская кухня — идеальное сочетание овощей, зелени, пряностей и мяса. В России очень полюбили национальные блюда этой страны — шашлык, хачапури, харчо, люля-кебаб, сыры и соусы. Три года назад в центре Альметьевска появился первый ресторан грузинской кухни, который вскоре завел блог в сети «Инстаграм». Советы по развитию и продвижению бизнес-аккаунта заведения сегодня дают эксперты ведущего SММ-агентства Поволжья в рамках спецпроекта «Реального времени».

Угощение от настоящего грузина

Хинкали, хачапури, шашлык, чихиртма и пеламуши, а также многие другие блюда, которые готовят в Грузии, может оценить каждый посетитель альметьевского ресторана «Гивико». В конце 2017 года это заведение появилось сначала в нефтяной столице Татарстана, а затем и в Казани. Меню и все блюда в нем готовит шеф-повар грузинской кухни и бренд-шеф сети ресторанов — Рамази Григалашвили. На его счету более десяти открытых ресторанов, он знает много историй о культуре и традициях Грузии.

Он не только накормит вкусным и сытным обедом или ужином, но и научит готовить хачапури или хинкали. С этой целью в ресторане проводят мастер-классы для взрослых и детей. Кроме того, можно попасть на авторские гастрономические ужины, во время которых вам предложат попробовать блюда, не входящие в основное меню. Кстати, как подсчитали в альметьевском «Гивико», за три года их посетители съели свыше 220 тысяч хинкали.



Сегодня аналитический разбор грузинского ресторана провела проектный директор коммуникационного агентства «Без воды» Полина Романова.

Фотографии блюд будто «лежат» друг на друге

Описание профиля. Аватарка, описание, мультиссылка Taplink, контакты — все необходимое есть. Круто! Единственное — не совсем понятно, зачем дублировать адрес текстом и ссылкой. Проще оставить адрес только ссылкой, так как его сразу можно посмотреть на карте. А на место освободившейся строчки добавить уникальное торговое предложение (УТП).

Мне понравилась тональность коммуникации (TOV) в Taplink: вах, генацвале, джигиты. Сразу можно погрузиться в атмосферу Грузии, что уже подкупает и заинтересовывает.

По Taplink в принципе все имеется: меню, ссылки на магазины приложений, звонок, возможность оставить отзыв на Tripadvisor. Я бы поменяла местами пункты «Скачивай самое грузинское приложение в App Store» и «Звони джигитам», потому что после звонка снова идет кнопка о приложении, но только Play Market. Логика должна быть такая: меню — звонок — приложение в App Store — приложение в Play Market — отзыв.

Если о ресторане пишут в СМИ или журналах, можно добавлять ссылки на статьи. Так дополнительно будут продемонстрированы статусность, востребованность и известность.

Визуальное оформление. Общего визуального оформления, к сожалению, нет:

аватарка аккаунта и обложки хайлайтс в разных стилях. Авка минималистичная, на ней присутствуют три цвета: белый, темно-серый и немного оранжевого. На обложках имеются коричневый, красный, белый, бирюзовый, черный. Если бы на них были темно-серый и оранжевый, была бы какая-то общность;

шрифты на аватарке и обложках разные;

в ленте только фотографии, нет плашек на фото или графических постов с фирменными цветами, поэтому нет связи между аватаркой, хайлайтс и лентой.

Рекомендую выбрать стиль для оформления ленты:

добавить еще постов с графическим оформлением или фото с плашками, обязательно учитывая цвета ресторана;

сделать раскладку визуалов: где располагаются фото, а где графика;

расставить фотографии в ленте так, чтобы чередовались кадры крупного, среднего и общего плана.

Все это необходимо, чтобы уравновесить и визуально облегчить общую картину ленты. Сейчас фотографии блюд будто «лежат» друг на друге: их много и кадры в основном крупные. Для раскладки ленты есть приложения Unum, Garny, Inpreview: план для «Инстаграм», превью стены этой же соцсети.

Ресторан молодец — освещает события

Рекомендации для IGTV:



сразу прикидывайте, что будет обложкой — стоп-кадр видео или какая-то заранее подготовленная. Если видео не самого высокого качества, загрузите в качестве обложки красивую фотографию;

учитывайте размер IGTV. Он 9:16. Если вы хотите опубликовать горизонтальное видео и там есть графическая надпись, но она не вмещается в формат 9:16, вам однозначно необходимо адаптировать ее. Обрезанная надпись смотрится непрезентабельно.

Профессиональные фотографии блюд — это хорошо. Также можно организовать фотосъемку настоящих гостей или моделей, сотрудников. Вижу в ленте фото и видео, сделанные на телефон. Для того чтобы кадры получились еще лучше, обратите внимание на следующее:

Протирайте камеру перед съемкой для устранения отпечатков пальцев и различных пылинок. В настройках телефона ставьте самое высокое качество. Обрабатывайте фотографии: устраняйте желтизну, делайте цветокоррекцию — то есть подбивайте по цветам, свету, насыщенности. В этом могут помочь приложения Lightroom, Photoshop Fix, Snapseed. Если в качестве обложки для видео в IGTV вы выбираете стоп-кадр, то остановитесь на четком и отражающем суть. Старайтесь снимать видео ровно. Из-за того, что трясутся руки, так же себя ведут и кадры. Это не очень эстетично, да и смотреть тяжело, потому что невозможно удержать фокус внимания.

Хайлайтс. В принципе, информации достаточно, чтобы заочно познакомиться с рестораном. Я узнала о меню, карте бара, деловых обедах, мастер-классах, доставке, почитала отзывы и посмотрела, как отмечают праздники. Ресторан молодец, что освещает события. Даже есть хайлайтс «Тосты» — это довольно интересно.

Добавьте развлекательные и полезные посты

Контент. В ленте есть в большей степени продающие, информационные и атмосферные посты. Вовлеченность аудитории в аккаунте маленькая. Как предложение: добавьте развлекательные и, возможно, полезные посты. Сейчас только один развлекательный пост с Хинкалькой, поэтому стоит подумать, что еще такого забавного можно сделать. Например, предсказание с Хинкалькой: с чем она и что обозначает. Из полезного — записать небольшой мастер-класс по приготовлению простого салата или иного блюда.

Сториз есть, и это отлично. А еще есть репосты посетителей ресторана — вообще замечательно. Похвалю за это, потому что сториз не пустует и уделяете внимание подписчикам. В день хотя бы 1-3 сториз должны быть. Не стоит забывать, что контент в ленте и сториз должен быть разным для удержания интереса подписчиков. В сториз тоже можно добавить интерактивы.

Копирайтинг. Тексты небольшие, написаны просто и понятно. Здорово, что соблюдается TOV везде (в Taplink и постах), так и должно быть. Перед публикацией всегда проверяйте на наличие ошибок. Откажитесь от смайлов в середине предложения и ставьте их лучше в конце.

Хештеги. Они отсутствуют. Рекомендую все-таки добавить их, поскольку благодаря им аудитория сможет найти посты и аккаунт ресторана. Важно: хештеги должны быть релевантными, подходящими по теме. Например, #гивико, #гивикоальметьевск, #гивикоресторан, #альметьевск, #грузинскаякухня, #гдепоестьальметьевске. Оптимальное количество тегов — до 7. Если не хочется вставлять их в сам текст поста, то можно спустить в комментарии.

На некоторых постах — добавить геометку

Модерация. В аккаунте немного комментариев. Имеются текстовые и со смайлами. Если на первые комментарии есть ответы, то на вторые нет. Для поддержания интереса и вовлеченности аудитории стоит оставлять ответные смайлы.

Продвижение. Возможно, у ресторана уже имеется продвижение в соцсетях — таргетированная реклама или промоакции — судя по количеству подписчиков.

Отмечу, что на некоторых постах можно добавить геометку Альметьевск. Например, приезжие в город на форум или в командировку ищут крутое заведение, но не знают о ресторане «Гивико». Зайдя по геометке Альметьевск, они увидят все посты с этой локацией. Таким образом, геометка служит бесплатным способом продвижения в «Инстаграм».

Ресторан «Гивико», генацвале, желаю дальнейшего благополучия. Пусть ваши блюда и атмосфера продолжают радовать посетителей, а аккаунт в «Инстаграм» будет расти. У вас все получится!