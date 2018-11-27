В Госдуме скептически отнеслись к предложению Госсовета РТ о повышении возраста продажи оружия

Законопроект Госсовета РТ о повышении возраста продажи оружия вряд ли поможет избежать случаев, аналогичных трагедии в Керчи.

«Чудовищная трагедия в Керчи требует принятия серьезных мер, но могут ли инициаторы данного законопроекта гарантировать, что увеличение возраста продажи оружия на три года исключит вероятность повторения трагедии? Боюсь, что нет. Так, если человек с нездоровой психикой поставит цель нанести вред окружающим, то способы могут быть различны, а предложенные меры вряд ли смогут его остановить», — заявил «РИА Новости» первый замглавы экономического комитета Госдумы Владимир Гутенев.



Он добавил, что бесполезной может оказаться и идея требовать у покупателей характеристику с места работы.



Накануне Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, предлагающий повысить возраст для приобретения оружия с 18 лет до 21 года. Авторы законопроекта также предлагают запретить выдачу лицензий гражданам, подвергнутым наказанию за побои.