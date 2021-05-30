В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям на улице

В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга неизвестный открыл стрельбу по людям. Среди пострадавших есть сотрудник Росгвардии и ребенок, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Он сделал не менее 10 выстрелов. По предварительным данным, стрельбу с балкона своей квартиры устроил бывший полицейский.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате трагедии погибли семеро школьников и двое взрослых.