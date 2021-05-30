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Происшествия

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям на улице

19:20, 30.05.2021 2
В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям на улице
Фото: realnoevremya.ru

В микрорайоне Химмаш Екатеринбурга неизвестный открыл стрельбу по людям. Среди пострадавших есть сотрудник Росгвардии и ребенок, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Он сделал не менее 10 выстрелов. По предварительным данным, стрельбу с балкона своей квартиры устроил бывший полицейский.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. В результате трагедии погибли семеро школьников и двое взрослых.

Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 30 май
    Korда примите.изменения законов о наказания гражданский и уголовный кодекс???
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  • Анонимно 31 май
    Наверное там патогенная зона, оттуда несчастья.
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