«Очередь на производство запчастей велосипедов до 2025 года»

Как дефицит комплектующих вызвал рост цен на двухколесный транспорт

Фото: Олег Тихонов

Последствия прошлогодней остановки заводов по производству комплектующих для велосипедов в период локдауна сказываются до сих пор. В результате простоев производств сформировался дефицит самых популярных марок двухколесного транспорта. Причем ощущать его, по словам экспертов, мы будем еще несколько лет. Нехватка запчастей повлекла рост цен на велики до 45%. Свою роль в ценообразовании сыграли и законодательные новшества, которые ввели утилизационный сбор и маркировку рам велосипедов. «Обещали, что это ляжет на плечи поставщика, а все легло на клиентов и на магазины», — сетуют продавцы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дефицит велосипедов — цены вверх

Ранее мы писали про снижение предложения на рынке новых автомобилей в России, связанное с остановкой мировых производств в 2020 году. Однако коронакризис не обошел стороной и производителей велосипедов.

— Проблема в том, что у самих поставщиков нет велосипедов. В прошлом году по причине коронавирусной инфекции не работали заводы Shimano и SRAM. Нет комплектующих, поэтому изготовили лишь небольшое количество велосипедов, — сообщил нашему изданию продавец Марк из «Велостраны».



Поставки, по его словам, шли лишь на собственные рынки японской и американской компаний, и только совсем небольшие остатки попали в Россию. Поэтому в специализированных магазинах представлено мало моделей великов:

— Кубы, Мерида, Формат, — вот они привезли свои велосипеды. Более дорогие бренды Trek, Specialized, Scott в этом году пока не поступили. Естественно, заказать их тоже нет возможности.

В «Триал-Спорте» подтвердили негативную тенденцию с поставками: «В прошлом году много пришло, а в этом — с нового сезона (2021 года) — 10-20 велосипедов только. Из-за пандемии и остановки производства».



По мнению продавцов «Велоспорта», дефицит в этом году даже больший, чем в летом 2020-го:

— Запчастей не хватает. Очередь на производство запчастей до 2025 года. Китайские заводы не работали 6 месяцев, из-за этого все встало, запасы все израсходованы.

Коронакризис не обошел стороной и производителей велосипедов. Фото yandex.ru

«Новых поставок «Мериды» уже не будет» и то, что есть в наличии, заканчивается»

При этом раньше, по словам собеседника, возможно было делать предзаказы на отсутствующие модели. В этом году с этим сложно, потому что никто не знает — получится ли выкупить такой велосипед:

— Допустим, мы с вами заключили договор, вы оставили предоплату, на заводе говорят: «появится 15-го числа». А 15-ого числа они (на заводе) говорят, что произвели 2 велосипеда и уже продали. Нет их и больше, и не будет. Я вам его уже не привезу. В этом году вот так. Все сложно.

Собеседница издания с «Велограда» сообщила, что в случае отсутствия нужной модели в Казани, можно заказать из Москвы, но доставка будет платной, транспортной компанией. А вот заказывать из-за границы сейчас возможности нет:

— Продаем только то, что есть в наличии. Что касается «Мериды», новых поставок уже не будет. А то, что есть в наличии, уже заканчивается. Цены в этом году стали выше и с каждым годом будут расти. Дешевле не будет, только если попадете на «черную пятницу» и приобретете то, что осталось. Начального уровня велосипеды подорожали тысяч на десять. Средний сегмент — 10-15 тыс. руб. прибавил в цене.

По оценкам сотрудников «Велоспорта», цены в этом году поднялись примерно на 45%. В «Триал-Спорте» подтвердили рост цен относительно прошлого года, приведя в пример велосипед GT avalanche sport, который сейчас по акции (40 757 руб.) стоить будет дороже на 3-5 тыс.руб. (примерно 10%).

По словам продавца, спрос на велосипеды в Казани растет с каждым годом. Фото: Максим Платонов

Сбор за утилизацию и маркировку влетел в копеечку

В спортмагазинах отмечают, что рост цен вызван не только дефицитом моделей и комплектующих. Так, Марк из «Велостраны» напомнил о дополнительных затратах из-за изменений в законодательстве:

— Цены выросли еще из-за двух новых законов — на утилизационный сбор и на маркировку рам велосипедов. Обещали, что это ляжет на плечи поставщика, а все легло на клиентов и на магазины. Поэтому велосипеды достаточно сильно подорожали, наверное, на треть по сравнению с предыдущими двумя годами.

При этом, по словам продавца, спрос на велосипеды в Казани растет с каждым годом. Особенно большой популярностью двухколесный транспорт пользовался в 2020-м:

— Оно и понятно, все по домам сидели. Спрос растет и сейчас, а велосипедов все меньше. До 2022 года у производителя Shimano все расписано. К сожалению, все будет только дороже и дороже. С 2023-го, может, ситуация изменится: и ассортимент будет больше, и выбор, и цена соответствующая — поменьше. Но до этого срока она будет лишь расти, к сожалению.

