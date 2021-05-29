Заводчане Казани представят республику Татарстан на федеральном этапе «Ударной десятки» в Москве

В столице республики провели масштабный праздник спорта — чемпионат по боксу и силе удара, участие в котором приняло порядка 2 тысяч человек.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ростех»

Накануне на территории спортивного центра «Динамо» организовали корпоративный турнир по боксу. Проект «Ударная десятка» проводится среди холдингов Ростеха с 2017 года. В этом году отборочные этапы АО «КРЭТ» стартовали в Татарстане, чтобы сотрудники АО «КРЭТ» ГК «Ростех» вступили в спарринг на свежем воздухе и узнали силу своего удара. Соревнования госкорпорации дают и мужчинам, и женщинам возможность представить свое предприятие на федеральном этапе в Лужниках. Среди приятных бонусов для участников — призовой фонд в 3 млн рублей и лично познакомиться с Денисом Лебедевым и Роем Джонсоном. Корреспондент «Реального времени» побывала на региональном этапе и узнала, что значит корпоративная культура по-Ростеховски.

Тимбилдинг здорового человека



Желающие испытать свои силы из «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» сделали мероприятие действительно массовым — в соревнованиях приняло участие более 2 тысяч человек. За четыре предыдущих года по всей России в состязании Ростеха поучаствовало более 36 тысяч человек.

Как отметил Олег Жадобин, генеральный директор Академии бокса, основатель «Ударной десятки», мастер спорта по боксу, в этом году они планируют провести более 50 региональных турниров, чтобы потом встретиться с финалистами на федеральных соревнованиях.

— Сегодня мы награждаем медалями и грамотами победителей региональных соревнований. Потом они поедут на чемпионат в Москву, где призовой фонд составляет 3 млн рублей, но главное — удивительная энергетика финального состязания, — рассказал спикер.

В соревнованиях приняло участие более 2 тысяч человек

В столице у финалистов будет возможность не только выиграть денежные призы и постоять за честь своих предприятий, но и вживую пообщаться с легендами бокса. Традиционно амбассадором проекта является Рой Джонс. Из российских звезд бокса соревнования поддерживает Денис Лебедев и другие известные спортсмены.

Удар с тонну и женская сила

«Ударная десятка» включает в себя два вида соревнований. Первый — чемпионат по силе удара, в рамках которого на силомерах свои возможности пробуют все участники. Их делят на две возрастные категории — до 45 лет и старше.

Изначально соревновались только в одиночном ударе, но в процессе проведения турнира организаторы решили дополнить соревнования новым форматом, в рамках которого по силомеру непрерывно бьют в течение 30 секунд, чтобы в конце узнать суммарную силу своего удара.

— В этом году у нас есть рекорд у сотрудницы МЧС, которая ударила 300 кг. Но сегодня у нас выступают работники холдинга «КРЭТ» ГК «Ростех», и я уверен, что их удары будут мощными, — говорит Олег Жадобин.

Сегодня у нас выступают работники холдинга «КРЭТ» ГК «Ростех», и я уверен, что их удары будут мощными, — говорит Олег Жадобин



Не просто бокс

Второй вид соревнований — это непосредственно турнир по боксу. Чтобы все было честно, участников разделяют на любителей и профессионалов. Любителями называют тех, кто занимается боксом сейчас или занимался раньше, но не имеет первого разряда. Профессионалами — спортсменов с первым разрядом и выше. В каждой из групп боксеров еще делят по весовым категориям. И если изначально предполагалось, что боксировать будут только мужчины, то в процессе такая возможность появилась и у женщин.

По словам Олега Жадобина, когда «Ударную десятку» проводили в первый раз, абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина задалась вопросом: а почему на ринге не боксируют девушки? Со следующего года в соревнованиях появился женский бокс. Впрочем, в региональном чемпионате в Татарстане посмотреть на выступления в этой категории не удалось — из женской части коллектива холдинга просто не оказалось желающих сразиться на ринге.

С 2018 года в соревнованиях появился женский бокс

Зато мужские соревнования стали настоящим экшеном. На разогреве выступал казанский духовой оркестр Just Brass. Пригласить ребят на ринг оказалось очень хорошей идеей — в и так солнечную погоду под их каверы стало по-настоящему жарко. Когда они закончили, тишине в березовой роще не суждено было случиться. За каждым, кто выходил на бой, стояла группа поддержки из коллег. Болели все — вне зависимости от пола и возраста.

Каждого участника ждало три раунда по две минуты. За это время соперники должны были если не отправить друг друга в нокдаун, то хотя бы показать судье международного класса свою технику и превосходство. Для многих, кто работает на заводах, этот момент стал возможностью почувствовать себя профессиональным спортсменом, причастным к чему-то масштабному, поймать дух соревнований.

— Мне дали возможность и я подумал: почему бы и нет. Раньше я занимался боксом, а потом у меня был большой перерыв. Хотелось попробовать. Теперь думаю возвращаться в спорт, участвовать в боях — это очень здорово! — сбивчиво дыша, сразу после победы на ринге в категории профессионалов в весе до 60 кг рассказал корреспонденту «Реального времени» Роман Иванов, слесарь одного из предприятий КРЭТ госкорпорации «Ростех».

Теперь в планах у собеседника издания — дальше поддерживать физическую форму, улучшать свои боксерские навыки, чтобы показать себя в финале в Москве в этом году и участвовать в «Ударной десятке» на следующий.

За каждым, кто выходил на бой, стояла группа поддержки из коллег. Болели все — вне зависимости от пола и возраста

«Люди, которые сюда пришли, сделали выбор в пользу здоровья»

Александр Пан, заместитель генерального директора по ГОЗ АО «КРЭТ» ГК «Ростех» отмечает, что участие в соревнованиях казанских коллективов холдинга очень символично, ведь столица Татарстана — это колыбель предприятий холдинга. Помимо республики выступить на чемпионате дадут возможность и другим компаниям концерна. Турниры проведут еще как минимум в четырех регионах России, где базируются «дочки» АО «КРЭТ» ГК «Ростех».

— Мы видим, как за пять лет выросла аудитория мероприятия. Кроме того, к нему очень ответственно начали подходить как руководители предприятий, так и сами участники. На протяжении нескольких лет мы отмечаем серьезную подготовку коллег. В том числе в «Ударной десятке» участвуют руководители и это очень приятно. Люди, которые сюда пришли, сделали выбор в пользу здоровья, — делает выводы Александр Пан.