Заводчане Казани представят республику Татарстан на федеральном этапе «Ударной десятки» в Москве
В столице республики провели масштабный праздник спорта — чемпионат по боксу и силе удара, участие в котором приняло порядка 2 тысяч человек.
Накануне на территории спортивного центра «Динамо» организовали корпоративный турнир по боксу. Проект «Ударная десятка» проводится среди холдингов Ростеха с 2017 года. В этом году отборочные этапы АО «КРЭТ» стартовали в Татарстане, чтобы сотрудники АО «КРЭТ» ГК «Ростех» вступили в спарринг на свежем воздухе и узнали силу своего удара. Соревнования госкорпорации дают и мужчинам, и женщинам возможность представить свое предприятие на федеральном этапе в Лужниках. Среди приятных бонусов для участников — призовой фонд в 3 млн рублей и лично познакомиться с Денисом Лебедевым и Роем Джонсоном. Корреспондент «Реального времени» побывала на региональном этапе и узнала, что значит корпоративная культура по-Ростеховски.
Тимбилдинг здорового человека
Желающие испытать свои силы из «Концерна Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» сделали мероприятие действительно массовым — в соревнованиях приняло участие более 2 тысяч человек. За четыре предыдущих года по всей России в состязании Ростеха поучаствовало более 36 тысяч человек.
Как отметил Олег Жадобин, генеральный директор Академии бокса, основатель «Ударной десятки», мастер спорта по боксу, в этом году они планируют провести более 50 региональных турниров, чтобы потом встретиться с финалистами на федеральных соревнованиях.
— Сегодня мы награждаем медалями и грамотами победителей региональных соревнований. Потом они поедут на чемпионат в Москву, где призовой фонд составляет 3 млн рублей, но главное — удивительная энергетика финального состязания, — рассказал спикер.
В столице у финалистов будет возможность не только выиграть денежные призы и постоять за честь своих предприятий, но и вживую пообщаться с легендами бокса. Традиционно амбассадором проекта является Рой Джонс. Из российских звезд бокса соревнования поддерживает Денис Лебедев и другие известные спортсмены.
Удар с тонну и женская сила
«Ударная десятка» включает в себя два вида соревнований. Первый — чемпионат по силе удара, в рамках которого на силомерах свои возможности пробуют все участники. Их делят на две возрастные категории — до 45 лет и старше.
Изначально соревновались только в одиночном ударе, но в процессе проведения турнира организаторы решили дополнить соревнования новым форматом, в рамках которого по силомеру непрерывно бьют в течение 30 секунд, чтобы в конце узнать суммарную силу своего удара.
— В этом году у нас есть рекорд у сотрудницы МЧС, которая ударила 300 кг. Но сегодня у нас выступают работники холдинга «КРЭТ» ГК «Ростех», и я уверен, что их удары будут мощными, — говорит Олег Жадобин.
Сегодня у нас выступают работники холдинга «КРЭТ» ГК «Ростех», и я уверен, что их удары будут мощными, — говорит Олег Жадобин
Не просто бокс
Второй вид соревнований — это непосредственно турнир по боксу. Чтобы все было честно, участников разделяют на любителей и профессионалов. Любителями называют тех, кто занимается боксом сейчас или занимался раньше, но не имеет первого разряда. Профессионалами — спортсменов с первым разрядом и выше. В каждой из групп боксеров еще делят по весовым категориям. И если изначально предполагалось, что боксировать будут только мужчины, то в процессе такая возможность появилась и у женщин.
По словам Олега Жадобина, когда «Ударную десятку» проводили в первый раз, абсолютная чемпионка мира по боксу Наталья Рогозина задалась вопросом: а почему на ринге не боксируют девушки? Со следующего года в соревнованиях появился женский бокс. Впрочем, в региональном чемпионате в Татарстане посмотреть на выступления в этой категории не удалось — из женской части коллектива холдинга просто не оказалось желающих сразиться на ринге.
Зато мужские соревнования стали настоящим экшеном. На разогреве выступал казанский духовой оркестр Just Brass. Пригласить ребят на ринг оказалось очень хорошей идеей — в и так солнечную погоду под их каверы стало по-настоящему жарко. Когда они закончили, тишине в березовой роще не суждено было случиться. За каждым, кто выходил на бой, стояла группа поддержки из коллег. Болели все — вне зависимости от пола и возраста.
Каждого участника ждало три раунда по две минуты. За это время соперники должны были если не отправить друг друга в нокдаун, то хотя бы показать судье международного класса свою технику и превосходство. Для многих, кто работает на заводах, этот момент стал возможностью почувствовать себя профессиональным спортсменом, причастным к чему-то масштабному, поймать дух соревнований.
— Мне дали возможность и я подумал: почему бы и нет. Раньше я занимался боксом, а потом у меня был большой перерыв. Хотелось попробовать. Теперь думаю возвращаться в спорт, участвовать в боях — это очень здорово! — сбивчиво дыша, сразу после победы на ринге в категории профессионалов в весе до 60 кг рассказал корреспонденту «Реального времени» Роман Иванов, слесарь одного из предприятий КРЭТ госкорпорации «Ростех».
Теперь в планах у собеседника издания — дальше поддерживать физическую форму, улучшать свои боксерские навыки, чтобы показать себя в финале в Москве в этом году и участвовать в «Ударной десятке» на следующий.
«Люди, которые сюда пришли, сделали выбор в пользу здоровья»
Александр Пан, заместитель генерального директора по ГОЗ АО «КРЭТ» ГК «Ростех» отмечает, что участие в соревнованиях казанских коллективов холдинга очень символично, ведь столица Татарстана — это колыбель предприятий холдинга. Помимо республики выступить на чемпионате дадут возможность и другим компаниям концерна. Турниры проведут еще как минимум в четырех регионах России, где базируются «дочки» АО «КРЭТ» ГК «Ростех».
— Мы видим, как за пять лет выросла аудитория мероприятия. Кроме того, к нему очень ответственно начали подходить как руководители предприятий, так и сами участники. На протяжении нескольких лет мы отмечаем серьезную подготовку коллег. В том числе в «Ударной десятке» участвуют руководители и это очень приятно. Люди, которые сюда пришли, сделали выбор в пользу здоровья, — делает выводы Александр Пан.
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