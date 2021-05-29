По безработице «ударили» парковым рекрутингом

Казанский центр занятости провел первую с начала пандемии выездную ярмарку вакансий

Пятьдесят работодателей вышли сегодня на городскую ярмарку вакансий в двух казанских парках. По информации Центра занятости Казани, в их базе данных сегодня 18 тысяч свободных вакансий, 60% из которых — рабочие специальности. Как выяснило «Реальное время», сильнейший кадровый голод испытывают и отели столицы: во время пандемии их официанты и горничные «переквалифицировались» в курьеры. До трех десятков кондукторов готово принять только МУП «Метроэлектротранс». В них же, равно как и в водителях, заинтересованы ПАТП-2 и ПАТП-4. Многие работодатели готовы брать людей без опыта: нужным навыкам обучат, зарплату обещают выплачивать сразу.

Как на прогулке с ребенком найти работу

Первые с начала пандемии открытые ярмарки вакансий заработали сегодня в двух казанских парках: Горького и «Крылья Советов». На первую, как убедилась корреспондент «Реального времени», народ начал подтягиваться еще до начала. Предстоящие ярмарки рекламировали во всех СМИ, включая телевидение и радио, а также в соцсетях. Судя по всему, казанцы соскучились по открытому общению, устав от виртуальных собеседований. По работе, само собой, тоже.

Как ранее рассказывало «Реальное время», именно в Казани была отмечена самая высокая безработица. На 1 апреля ее уровень в столице составил 1,88% при среднем значении по республике 1,29%. По данным татарстанского Минтруда, на 12 мая в Татарстане насчитывалось почти 23,5 тыс. официально безработных. В мае ситуация как будто стала улучшаться: показатель регистрируемой безработицы в нашем регионе опустился до 1,08%. Только за одну неделю число тех, кто не трудоустроен, сократилось больше чем на 500 человек. Актуальные данные по Казани названы не были.

По всей видимости, в том числе поэтому с безработицей в столице, как в доковидные времена, решили бороться с помощью паркового рекрутинга. Что очень удобно: можно и с ребенком погулять, и в то же время подходящую работу поискать. Впрочем, у стендов работодателей все же было замечено больше мужчин. «Женщины более лояльны в плане трудоустройства. Могут, если надо, и пол идти мыть», — заметил кто-то из участников ярмарки.

Заместитель директора Центра занятости Казани Гульнара Филиппова, лично курировавшая мероприятие в парке Горького, отметила нашему изданию, что безработица снижается: предприятия уже вышли из ограничительного режима и набирают себе кадры. Тем не менее в Казани пока что не трудоустроены 10 тыс. человек. По словам Филипповой, после пандемии это первая ярмарка вакансий: «Предусмотрели ее проведение на открытом воздухе с учетом всех предосторожностей».

Мероприятие рассчитано в первую очередь на жителей Вахитовского, Приволжского и Советского районов. В целом на двух сегодняшних «презентациях» свои вакансии представили более 50 работодателей, 35 из них — в парке Горького. Это гостинично-ресторанный бизнес, промышленность, торговля, транспортные предприятия. «Мы пытались охватить все отрасли», — призналась собеседник «Реального времени». Однако понятно, что на участие в выездном рекрутинге заявились в первую очередь те предприятия, у которых наибольшая потребность в рабсиле.

Замдиректора центра занятости сообщила, что в Казани сегодня больше 18 тыс. свободных вакантных мест: «Всегда наиболее востребованы рабочие специальности. Таких вакансий 60 процентов». Кроме того, Филиппова отметила, что очень большая потребность в кадрах у отельеров Казани: «Начинается туристический сезон».

По поводу кадрового голода даже обратились к президенту

Исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и Татарстана Александра Юшутина подтвердила «Реальному времени» слова Филипповой. «Мы писали письмо Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Информировали его о том, что наша отрасль испытывает дефицит кадров», — сообщила она. Юшутина говорит, что за время пандемии произошел сильный отток: «Многие уходили работать в курьеры». После того как турпоток возобновился, кадры стали «перетекать» на юг России: «Там был большой набор работников».

По словам исполнительного директора Ассоциации отелей, в топе самых востребованных у них горничные, официанты, кухонные работники, повара, шефы, су-шефы. Из кухонных работников — посудомойщики. Кому-то, возможно, требуются инженеры, техники. «Спрос также есть на администраторов и всех тех, кто непосредственно связан с работой с гостями. На самом деле очень большой пласт специалистов. Поэтому мы открыты для любых предложений», — заметила она.

Юшутина не стала скрывать, что они рассматривают все варианты: ведут работу с вузами, центрами занятости. Поэтому целый ряд отелей сегодня участвует в работе ярмарки вакансий. Представители отелей в парке Горького сообщили «Реальному времени», что вакансии у них открыты «практически во всех отделениях».

При этом для претендентов «опыт не обязателен». Отельеры подтверждают, что их штат сильно «оголило южное направление», не считая того, что некоторые горничные с началом лета разъехались по своим дачам. Между тем поток гостей растет. Отели уже уповают на студентов. «В официанты сейчас идут только идейные», — горько заметил один из отельеров. Другая проблема, по его словам, низкий уровень преподавания английского в местных вузах.

Как когда-то наши бабушки и дедушки на картошке

Гульнара–апа, по виду пенсионерка, но активно интересуется вакансиями у стенда «Меги». На вопрос «Реального времени» она пояснила, что работу действительно подыскивает. Но только не для себя. У родственницы из Алма-Аты сын уже четверокурсник одного из вузов Казани, а работу найти не может или не хочет. «Целыми днями гоняет на электросамокате», — посетовала она. Вот женщина и решила подсобить с трудоустройством «балбеса».

Как оказалось, тем, кто грызет гранит науки, готова помочь не только она. Корреспондент «Реального времени» встретила на ярмарке Шамиля Якупова, руководителя регионального отделения российских студенческих отрядов. Они занимаются трудоустройством студентов в самых разных сферах. В основном временно, в каникулы.

Якупов рассказал, что их организации уже больше 60 лет. «Когда-то наши бабушки и дедушки работали на картошке и проходили свою «целину» на стройках. Сегодня движение продолжается», — заметил он. Организация действует при Минмолодежи РТ. Трудоустраивают студентов везде: начиная от тех же строек в республике и объектов «Роскосмоса». К примеру, студенты из нашей республики трудились на строительстве космодрома Восточного.

А в этом году, поведал Якупов, большая потребность в персонале на Камчатке: студенты будут работать на рыбоперерабатывающем заводе. Есть также большой педагогический отряд, который ориентирован на детские лагеря. В том числе в Крыму.

Но студенты не гнушаются и другой работой. Представитель реготделения студотрядов рассказал, что их задача — трудоустроить до 10 тыс. студентов ежегодно. Как выяснилось, на ярмарке он общается как с работодателями, так и с молодыми людьми, кто ищет работу. «Можем помочь ее подобрать и даже бесплатно обучить», — добавил он.

Опыт работы не обязателен

Интересно, что целый ряд работодателей, участвующих в ярмарке, оказались готовы принять людей без опыта. К примеру, МУП «Метроэлектротранс» нужно не меньше трех десятков кондукторов. Желающих готовы обучить. Их же, равно как и водителей, ждут в ПАТП-2 и ПАТП-4. На ярмарку вакансий заявились даже банки. «Ак Барс Банк» также оказался готов взять желающих на работу без опыта. Например, на продвижение банковских продуктов. И здесь, и на ряде других предприятий обещали обучить либо отправить на стажировку. Причем сказали, что зарплату будут платить сразу. «Совкомбанк» набирает специалистов по взыс­канию просроченной задолженности. За «мо­тивацию клиентов на оплату» им обещают от 45 тыс. рублей.



У стойки ТЦ «Мега» трио симпатичных девушек «цепляло» потенциальных соискателей обилием вакансий. Как оказалось, работники нужны и в кафе, рестораны, и в магазины. В рядах тех, кто заинтересован в кадрах, корреспондент «Реального времени» заметил даже банкротный Казанский завод синтетического каучука. Представитель отдела кадров гордо сообщила, что завод хочет набрать до трех десятков разных специалистов (наладчиков оборудов­ания, слесарей-ремон­тников, аппаратчиков подготовки сырья и др.) «под расширение про­изводства». Вверху рекламного буклета КЗСК красовалась надпись: «корпорация «Промтех».

Организаторы ярмарки предусмотрели и мастер-класс по составлению резюме, также там работал психолог. Гульнара Филиппова отметила, что в рамках федерального проекта «Содействие занятости» можно подать заявление и на бесплатное обучение. Здесь ждут тех, кто ищет работу, включая казанцев от 50 и старше, даже предпенсионного возраста, а также женщин, сидящих в декрете: «Выбор компетенций широкий».