В Татарстане уровень регистрируемой безработицы опустился до 1,08%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю количество безработных граждан сократилось на 503 человека. На 26 мая в республике в органах службы занятости зарегистрированы 21 953 нетрудоустроенных татарстанца.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на 26 мая составил 1,08% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных зафиксировано в большинстве моногородов республики. В Набережных Челнах их насчитывается 1 813, в Нижнекамске — 1 245, в Елабуге — 512, в Зеленодольске — 469, в Чистополе — 252, в Камских Полянах — 199.

За прошедшую неделю количество нетрудоустроенных выросло в Менделеевске (+2 человека).

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в органы службы занятости татарстанцам предлагается 54 366 вакансий, 3 687 из которых работодатели представили за последние семь дней. Коэффициент напряженности на татарстанском рынке труда на 26 мая условно составил 0,4 чел. на одну вакансию.

Напомним, что по состоянию на 19 мая уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составлял 1,11% от численности рабочей силы: 22 456 нетрудоустроенных граждан.

Татьяна Демина