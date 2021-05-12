В Казани зарегистрирован один из самых высоких показателей безработицы в Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани по состоянию на 1 апреля 2021 года зарегистрирован один из самых высоких показателей безработицы в Татарстане — 1,88%. В Нурлатском районе РТ он составляет 2,24%, в Пестречинском — 2,06%.

В целом, по состоянию на 1 апреля уровень зарегистрированной безработицы в Татарстане составил 1,29%. Для сравнения, 1 марта этот показатель был равен 1,5%, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Показатель безработицы ниже среднереспубликанского значения зарегистрирован в 37 муниципальных образованиях Татарстана. Наименьший уровень в Актанышском районе — 0,23%. В Буинском районе этот показатель составляет 0,39%, в Лаишевском — 0,41%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что по данным Минтруда РТ на 12 мая, в Татарстане насчитывается 23 417 официально безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,16% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина