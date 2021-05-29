В цифровизацию нельзя идти с «закрытыми глазами»

Глава ТПП Татарстана Шамиль Агеев анонсировал возможный запуск программы предпринимательского капитала для сельских бизнесменов — по аналогии с материнским капиталом

Цифровизация промышленности — одна из задач, которая не сходит с повестки дня уже давно. Но пандемия форсировала переход компаний «в цифру» — это в очередной раз констатировали в пятницу татарстанские промышленники на форуме «Бизнес-среда». На ближайшие три-четыре года перед ними стоит амбициозная задача: попасть в топ-10 регионов-лидеров по внедрению цифровых технологий. Сейчас в Татарстане большинство крупных инвестиционных проектов направлены на автоматизацию и цифровизацию производства, знаменуя вход в «Индустрию 4.0». О том, почему малый бизнес быстрее крупного переобувается в цифровые «кеды», как идет цифровизация госуслуг для бизнеса и почему повсеместная «цифра» все-таки противопоказана — дискутировали участники форума.

Обогнать конкурента важнее, чем держаться в «медвежьем» рынке

Цифровизация и автоматизация — один из основных трендов развития татарстанской промышленности. Но активнее всего их внедряют средние и малые предприятия, связанные с сервисными услугами и телекоммуникациями. Почему так? Объясняя этот парадокс, глава ГК «Кориб» Олег Коробченко для наглядности рассказал поучительный анекдот. Два охотника в лесу убегают от медведя, но один вдруг останавливается, чтобы снять резиновые сапоги и переобуться в кеды. Другой ему попенял: «Медведь бежит со скоростью 60 км/ч, ты все равно не убежишь от него». «Мне не медведя обогнать главное, а тебя», — ответил ему напарник.

— Вот сейчас у нас такой рынок — нам главное обогнать конкурента, — резюмировал челнинский промышленник и депутат Госсовета РТ Олег Коробченко, давая попутно понять, что сегодня рынок имеет звериный оскал и что стоит споткнуться, как тебя разорвут на части, совсем по-медвежьи.

Сегодня не осталось свободных рыночных ниш — везде жесточайшая конкуренция, просто так что-то выбить очень и очень сложно, рассказывает Коробченко. А вот цифровизация и есть те самые беговые кеды, которые помогут быть быстрее и обогнать конкурентов. Кто «бежит быстрее», тот и заработает больше.

По словам Коробченко, переобуться в кеды должны предприятия практически во всех сегментах, так как движение к инновациям с каждым годом будет ускоряться, хотя есть и отстающие отрасли.

— Мы одними из первых внедрили цифровизацию, — рассказал он. — Наши партнеры и заказчики видят, как наши грузовые автомобили проходят ремонт от вхождения на завод и до выхода за ворота. И, если вы понимаете, что вам нужно поменять аналоговый телевизор на цифровой, то значит, вы на правильном пути — начинаете переобуваться в кеды.

Впрочем, этот процесс и так идет достаточно активно. По данным ТПП РТ, около 90% руководителей татарстанских промышленных организаций заявляют о внедрении инноваций, а больше половины из них планируют расширять сферу их применения. Больше всего инвестируют в технологии «большие данные», компьютерный инжиниринг, технологии кибербезопасности.

Месяц прошел, а программы поддержки нет

Между тем большая промышленность и предпринимательство опять ждут, когда правительство России объявит новые меры поддержки. Глава ТТП РТ Шамиль Агеев напомнил, что в своем ежегодном послании Путин дал поручение правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции.

— Послание прозвучало 21 апреля, а сегодня уже 28 мая! Отведенный срок прошел, а программы пока нет, — с разочарованием произнес он.

Правда, татарстанские предприниматели не сидели «сложа руки». Как сообщил Шамиль Агеев, незадолго до оглашения послания в ТПП Татарстана было выработано 28 антикризисных предложений для реализации федеральным правительством. Татарстанский пакет предложенных мер господдержки был передан Рустаму Минниханову, а от него, по всей видимости, должен был поступить в работу в Минэкономразвития РФ.

Глава ТПП РТ не стал конкретизировать суть всех 28 предложений, но не смог не удержаться, чтобы не раскрыть одну заманчивую идею. Это идея выплаты предпринимательского капитала на открытие своего дела — подобного материнскому при рождении ребенка. В его видении им смогут воспользоваться не все, а только те, кто работает в сельской местности. А еще — предприниматели на Дальнем Востоке. Кроме того, предпринимательское сообщество работает над тем, чтобы госуслуги были доступны бесплатно для любого предпринимателя независимо от места жительства.

Налог на доход в 45%? Как так?

Тут же Шамиль Агеев попытался успокоить представителей крупного бизнеса, которые были взбудоражены неприятной для них инициативой российской Торгово-промышленной палаты повысить налоговую нагрузку для самых высокооплачиваемых работников коммерческих предприятий до 45%. Письмо с этой инициативой глава ТПП РФ Сергей Катырин направил первому заместителю председателя Центрального банка РФ Сергею Швецову. По расчетам федеральной ТПП, эта мера коснется 1% самых высокооплачиваемых работников.

— «Как же так?» — звонят мне гендиректора предприятий. Я объясняю, что это необходимо сделать, чтобы освободить от налогов работников с низкой заработной платой (ниже 13,5 тыс. рублей в месяц — прим. ред.), — пояснил Агеев.

Руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ» Тимур Гумеров рассказал, что делается в сфере цифровизации госуслуг для бизнеса. Например, запущен электронный сервис «Мои субсидии», который ускоряет выдачу субсидии. В дополнение к этому недавно запустили чат-бота, который отвечает на часто задаваемые вопросы в режиме реального времени. Кроме того, чат-бот напомнит, когда сдать отчет и как правильно оформить заявку.

— Это сделано для того, чтобы предприниматели понимали, что государство работает на вас. Я спокойно даю бизнесменам свой номер сотового телефона, потому что понимаю: я ваш сотрудник на аутсорсинге. Моя задача — сделать так, что если вы решили взять субсидию, то сразу думаете: «Нужно позвонить Тимуру. Он доведет меня до нее», — демонстрировал свою открытость Гумеров.

Смотрите, не утоните в волнах цифровизации

Интересно, что приглашенные московские эксперты попытались снять с аудитории «розовые очки» вокруг цифровизации: не нужно думать о ней как о чуде.

— Цифровизация — это, конечно, серьезный потенциал в конкурентной борьбе, но одновременно и заметные расходы, — сразу предупредил основатель компании «Крам» Максим Андреев. — Она требует инвестиционных затрат, и, если цифровизация идет неправильно, окупаемости не получить. Вы, наоборот, получите дополнительную финансовую нагрузку на компанию и «утопите» ее.

Цифровизация минимизирует влияние человеческого фактора на операционном уровне, на уровне рабочей силы, но зато выдвигает серьезные требования к менеджменту. Он должен понимать, куда внедрять цифровые технологии.

По словам Андреева, цифровизация должна внедряться на предприятии «точечно», избирательно:

— Вы не можете цифровизовать все производство — это дорого и неэффективно. Много проектов цифровизации себя не окупили, потому что от них бизнес не получал нужный выхлоп, хотя они отвечали техническому заданию. Главный совет — менеджмент должен хорошо понимать, куда внедрять цифровизацию. Для этого надо понимать бизнес-процессы, бизнес-среду, в чем вы отстаете, и тогда будете эффективны.

Ищите места потерь

— А если конкретно, то «оцифровывать» нужно «места потерь», — указал Максим Андреев. — Это там, где компания теряет качество, клиентов, производительность, деньги. А вот определить эти места потерь должен менеджмент.

Во-вторых, потери нужно считать в рублях, добавил его партнер Александр Мариненко. Сильный тренд в производстве — считать потери.

— Вот гендиректор получает отчет об итогах работы, где подсчитаны не только показатели прибыли, но и потери. И гендиректор должен понимать: если он будет работать так же, как вчера, то увидит, сколько он потеряет снова. И когда глава компании видит расчет потерь каждый день, то сразу начинает двигаться. Мне кажется, эти две фишки должны быть в каждой компании, — посоветовал Мариненко.

По итогам дискуссии эксперты выделили два ключевых направления цифровизации в промышленности. Во-первых, это цифровизация планирования, что важно в условиях пандемии и позволяет сокращать издержки. И второе — цифровизация коммуникаций с заказчиками и потребителями. Если вы ведете борьбу за лояльность потребителя, то цифровые технологии помогут понять, кто ваш потребитель и какие у него потребности.