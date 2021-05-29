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Опрос предпринимателей: а вы бы наняли на работу школьника?

00:00, 29.05.2021 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»
Опрос предпринимателей: а вы бы наняли на работу школьника?
Фото: mirnov.ru

Большинство предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», привлекают к сезонным работам школьников. В основном подростки летом занимают вакансии курьеров, официантов, работают на заводах. Но есть и те, кто не берет детей на летнюю работу, опасаясь трудностей со стороны законодательства. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как вы относитесь к тому, чтобы сезонно нанимать на работу школьников? Есть ли в вашей компании такая практика? Готовы ли предоставить временную работу подростку, точно зная, что в дальнейшем в компании он не останется?

  • Ренат Мистахов

    Ренат Мистахов генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»

    При несоблюдении требований техники безопасности судостроительная сфера опасна даже при постоянной модернизации оборудования и техники, поэтому трудоустройство школьников на предприятия ограничено.

    Но, несмотря на специфику производства, на наших предприятиях уже сложилась хорошая традиция на период летних каникул брать на работу школьников с 14 лет. Они трудоустраиваются рабочими по благоустройству территории, работают в соответствии с трудовым кодексом определенное количество часов в день в зависимости от возраста. Школьников на работу мы берем не в связи с производственной необходимостью, а скорее с социально-ориентированными целями — приобщить подростков к трудовой деятельности, обеспечить занятость детей в летний период и для профилактики безнадзорности. Эти ученики после окончания школы, колледжа или вуза часто приходят на работу на то же предприятие, где когда-то работали летом во время учебы. Дети проникаются атмосферой завода и выбирают судостроение своим профессиональным делом.

    Судостроение характеризуется определенной цикличностью производства, но понятия сезонности, как в других отраслях экономики, нет. Поэтому сложно говорить о приеме рабочего на сезон. Но наши предприятия трудоустраивают и неквалифицированный персонал с дальнейшим обучением специальностям, необходимым производству. Для этих целей у нас создана специализированная корпоративная кузница кадров — Центр обучения «Ак Барс».

  • Роман Бутузов

    Роман Бутузов сооснователь рестобара «Культура», управляющий партнер ресторана «Мама Фета»

    Интересный вопрос и довольно спорный, с одной стороны, и заманчивый — с другой. Неквалифицированная, или временная рабочая сила может помочь бизнесу. Юные ребята готовы качественно выполнять работу, это для них похоже на квест. С другой стороны, есть сложности в юридической плоскости: необходимо согласовать работу с родителями, подписывать трудовые договоры, они будут трудиться ограниченное время. Получается, что на объяснения одному сотруднику придется потратить в 3-4 раза больше времени, чем обычно. Для работодателя плюс такого решения — в экономии бюджета, а минус — в колоссальной юридической ответственности. В этом вопросе у студентов больше преимуществ.

  • Дмитрий Калачев

    Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок»

    У нас есть похожая практика. Наша работа в основном связана с физическим трудом на складе. С 17 лет нам разрешено нанимать работников, они устраиваются на вакансию помощника грузчика, комплектовщика, упаковщика. По запросу мы брали на работу школьников — детей своих сотрудников. Например, они помогали упаковывать сумки. Но все же массово школьников в магазин мы не набираем.

  • Тимур Тагиров

    Тимур Тагиров руководитель юридической компании «Парадигма»

    Если школьник хотя бы на минимальном уровне увидит, как работает малая компания, то это положительно повлияет на его сознание. Это поможет ему определить дальнейший путь. Привлекать школьников для работы в офисе будет не лишним. Правда, учеников школ мы не приглашали — в основном работали со студентами. Я бы предложил школьникам, например, работу курьера.

  • Михаил Шарипов

    Михаил Шарипов генеральный директор ООО «Кафе Сказка»

    Да, мы это давно практикуем. У нас трудятся студенты техникумов с 16 лет. По законодательству им можно работать до 18.00. Есть студенты первых курсов, они трудятся полный день. Мы соблюдаем законодательство, условия труда и время работы. В 16 лет ребята сначала работают помощниками официантов, поваров, а если хорошо себя показывают — то мы их повышаем.

  • Олег Стерлядев

    Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»

    У нас нет позиций, на которые мы могли бы рассматривать школьников. Мы действуем в соответствии с законодательством. Если человек не подходит по возрасту, то мы его не нанимаем. Знаем, что если это сделаем, то потом пройдем семь кругов ада.

    В целом я положительно отношусь к тому, чтобы на сезонную работу принимать школьников. Если ребенок хочет зарабатывать деньги, то надо дать ему такую возможность. И тут речь не об эксплуатации детского труда. Время работы должно быть ограничено, и дети не должны использоваться на вредных и тяжелых производствах.

  • Ольга Жукова

    Ольга Жукова директор ресторана «Кремлин»

    Мы нанимаем неквалифицированных специалистов, но только с 18 лет. Потому что мы работаем до ночи, с алкоголем и брать на работу персонал младшего возраста не имеем права.

  • Руслан Кафиатуллин

    Руслан Кафиатуллин заместитель директора Neti

    К нам приходили на практику студенты из Иннополиса. И мы понимаем, что за месяц стажировки человек вряд ли станет полезен компании. Неквалифицированной работы в программировании не бывает. Должности курьера у нас тоже нет, потому что общение происходит по электронной почте. Я читал, что на юге России сейчас больше потребность в персонале. Там даже проживанием обеспечивают.

  • Марат Сунгатуллин

    Марат Сунгатуллин координатор проекта «Фермерский онлайн-рынок «КороваМу»

    Я хорошо отношусь к работающим школьникам. Если человек трудится, зарабатывает на хлеб, когда взрослый, а не сидит на шее у родителей, то это надо только поддерживать. Чем раньше молодой человек узнает, как устроен мир, тем лучше. У нас работают школьники с 17 лет курьерами по доставке продуктов.

  • Сергей Дубинников

    Сергей Дубинников HR-директор онлайн-ритейлера «Самокат»

    «Самокат» принимает на работу курьеров старше 16 лет. Мы понимаем, что чаще всего молодые люди не могут придерживаться определенного расписания и не воспринимают работу как постоянную. Но стараемся сделать все для того, чтобы им хотелось остаться с нами как можно дольше. Мы организуем обучение с опытным наставником, обеспечиваем удобной формой, предоставляем место для отдыха и питания, стараемся распределять заказы так, чтобы физическая нагрузка была посильной для курьера.

  • Лилия Гайнуллова

    Лилия Гайнуллова HR-директор компании «БАРС Груп»

    Пока у нас в компании нет практики приема на работу школьников, но «БАРС Груп» плотно работает со студентами вузов Казани и Новосибирска. Среди наших партнеров такие вузы, как К(П)ФУ, КНИТУ им. А.Н. Туполева — КАИ, КНИТУ (КХТИ), КГЭУ, КТИТС, НГТУ, СибГУТИ, СГУПС. Помимо этого, мы обучаем юных специалистов в рамках лаборатории в ИТИС, где в течение учебного года ребята осваивают языки программирования, системную и бизнес-аналитику. Еще рассказываем им о том, какие умения и навыки ценятся на рынке и какие стоит прокачивать уже сейчас.

  • Артем Галиев

    Артем Галиев заместитель генерального директора по HR УК «Алабуга»

    Нам как инфраструктурной компании важно работать со школьниками. Перед управляющей компанией «Алабуги» стоят действительно амбициозные задачи. Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым был утвержден перспективный план развития, в том числе — в социальной сфере.

    В «Алабуге» был запущен современный образовательный центр «Алабуга Политех», где выпускники 9 класса получают реальное практическое образование по стандартам World Skills. С первого года учащиеся стажируются на высокотехнологичных производствах, получая официальный опыт работы. По окончанию обучения выпускник «Алабуга Политех» ― профессионал с развитыми софт- и хард-скиллз, сертифицированный международным производителем оборудования, имеющий 2 года опыта непрерывной работы по специальности и гарантию трудоустройства на предприятиях ОЭЗ и в управляющую компанию.

Екатерина Харитонова
БизнесКейс Татарстан

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