Опрос предпринимателей: а вы бы наняли на работу школьника?
Большинство предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», привлекают к сезонным работам школьников. В основном подростки летом занимают вакансии курьеров, официантов, работают на заводах. Но есть и те, кто не берет детей на летнюю работу, опасаясь трудностей со стороны законодательства. Подробнее — в материале «Реального времени».
Как вы относитесь к тому, чтобы сезонно нанимать на работу школьников? Есть ли в вашей компании такая практика? Готовы ли предоставить временную работу подростку, точно зная, что в дальнейшем в компании он не останется?
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Ренат Мистахов генеральный директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс»
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При несоблюдении требований техники безопасности судостроительная сфера опасна даже при постоянной модернизации оборудования и техники, поэтому трудоустройство школьников на предприятия ограничено.
Но, несмотря на специфику производства, на наших предприятиях уже сложилась хорошая традиция на период летних каникул брать на работу школьников с 14 лет. Они трудоустраиваются рабочими по благоустройству территории, работают в соответствии с трудовым кодексом определенное количество часов в день в зависимости от возраста. Школьников на работу мы берем не в связи с производственной необходимостью, а скорее с социально-ориентированными целями — приобщить подростков к трудовой деятельности, обеспечить занятость детей в летний период и для профилактики безнадзорности. Эти ученики после окончания школы, колледжа или вуза часто приходят на работу на то же предприятие, где когда-то работали летом во время учебы. Дети проникаются атмосферой завода и выбирают судостроение своим профессиональным делом.
Судостроение характеризуется определенной цикличностью производства, но понятия сезонности, как в других отраслях экономики, нет. Поэтому сложно говорить о приеме рабочего на сезон. Но наши предприятия трудоустраивают и неквалифицированный персонал с дальнейшим обучением специальностям, необходимым производству. Для этих целей у нас создана специализированная корпоративная кузница кадров — Центр обучения «Ак Барс».
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Роман Бутузов сооснователь рестобара «Культура», управляющий партнер ресторана «Мама Фета»
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Интересный вопрос и довольно спорный, с одной стороны, и заманчивый — с другой. Неквалифицированная, или временная рабочая сила может помочь бизнесу. Юные ребята готовы качественно выполнять работу, это для них похоже на квест. С другой стороны, есть сложности в юридической плоскости: необходимо согласовать работу с родителями, подписывать трудовые договоры, они будут трудиться ограниченное время. Получается, что на объяснения одному сотруднику придется потратить в 3-4 раза больше времени, чем обычно. Для работодателя плюс такого решения — в экономии бюджета, а минус — в колоссальной юридической ответственности. В этом вопросе у студентов больше преимуществ.
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Дмитрий Калачев директор сети магазинов «Впрок»
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У нас есть похожая практика. Наша работа в основном связана с физическим трудом на складе. С 17 лет нам разрешено нанимать работников, они устраиваются на вакансию помощника грузчика, комплектовщика, упаковщика. По запросу мы брали на работу школьников — детей своих сотрудников. Например, они помогали упаковывать сумки. Но все же массово школьников в магазин мы не набираем.
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Тимур Тагиров руководитель юридической компании «Парадигма»
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Если школьник хотя бы на минимальном уровне увидит, как работает малая компания, то это положительно повлияет на его сознание. Это поможет ему определить дальнейший путь. Привлекать школьников для работы в офисе будет не лишним. Правда, учеников школ мы не приглашали — в основном работали со студентами. Я бы предложил школьникам, например, работу курьера.
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Михаил Шарипов генеральный директор ООО «Кафе Сказка»
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Да, мы это давно практикуем. У нас трудятся студенты техникумов с 16 лет. По законодательству им можно работать до 18.00. Есть студенты первых курсов, они трудятся полный день. Мы соблюдаем законодательство, условия труда и время работы. В 16 лет ребята сначала работают помощниками официантов, поваров, а если хорошо себя показывают — то мы их повышаем.
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Олег Стерлядев директор федеральной сети пекарен «Добропек»
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У нас нет позиций, на которые мы могли бы рассматривать школьников. Мы действуем в соответствии с законодательством. Если человек не подходит по возрасту, то мы его не нанимаем. Знаем, что если это сделаем, то потом пройдем семь кругов ада.
В целом я положительно отношусь к тому, чтобы на сезонную работу принимать школьников. Если ребенок хочет зарабатывать деньги, то надо дать ему такую возможность. И тут речь не об эксплуатации детского труда. Время работы должно быть ограничено, и дети не должны использоваться на вредных и тяжелых производствах.
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Ольга Жукова директор ресторана «Кремлин»
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Мы нанимаем неквалифицированных специалистов, но только с 18 лет. Потому что мы работаем до ночи, с алкоголем и брать на работу персонал младшего возраста не имеем права.
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Руслан Кафиатуллин заместитель директора Neti
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К нам приходили на практику студенты из Иннополиса. И мы понимаем, что за месяц стажировки человек вряд ли станет полезен компании. Неквалифицированной работы в программировании не бывает. Должности курьера у нас тоже нет, потому что общение происходит по электронной почте. Я читал, что на юге России сейчас больше потребность в персонале. Там даже проживанием обеспечивают.
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Марат Сунгатуллин координатор проекта «Фермерский онлайн-рынок «КороваМу»
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Я хорошо отношусь к работающим школьникам. Если человек трудится, зарабатывает на хлеб, когда взрослый, а не сидит на шее у родителей, то это надо только поддерживать. Чем раньше молодой человек узнает, как устроен мир, тем лучше. У нас работают школьники с 17 лет курьерами по доставке продуктов.
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Сергей Дубинников HR-директор онлайн-ритейлера «Самокат»
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«Самокат» принимает на работу курьеров старше 16 лет. Мы понимаем, что чаще всего молодые люди не могут придерживаться определенного расписания и не воспринимают работу как постоянную. Но стараемся сделать все для того, чтобы им хотелось остаться с нами как можно дольше. Мы организуем обучение с опытным наставником, обеспечиваем удобной формой, предоставляем место для отдыха и питания, стараемся распределять заказы так, чтобы физическая нагрузка была посильной для курьера.
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Лилия Гайнуллова HR-директор компании «БАРС Груп»
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Пока у нас в компании нет практики приема на работу школьников, но «БАРС Груп» плотно работает со студентами вузов Казани и Новосибирска. Среди наших партнеров такие вузы, как К(П)ФУ, КНИТУ им. А.Н. Туполева — КАИ, КНИТУ (КХТИ), КГЭУ, КТИТС, НГТУ, СибГУТИ, СГУПС. Помимо этого, мы обучаем юных специалистов в рамках лаборатории в ИТИС, где в течение учебного года ребята осваивают языки программирования, системную и бизнес-аналитику. Еще рассказываем им о том, какие умения и навыки ценятся на рынке и какие стоит прокачивать уже сейчас.
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Артем Галиев заместитель генерального директора по HR УК «Алабуга»
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Нам как инфраструктурной компании важно работать со школьниками. Перед управляющей компанией «Алабуги» стоят действительно амбициозные задачи. Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым был утвержден перспективный план развития, в том числе — в социальной сфере.
В «Алабуге» был запущен современный образовательный центр «Алабуга Политех», где выпускники 9 класса получают реальное практическое образование по стандартам World Skills. С первого года учащиеся стажируются на высокотехнологичных производствах, получая официальный опыт работы. По окончанию обучения выпускник «Алабуга Политех» ― профессионал с развитыми софт- и хард-скиллз, сертифицированный международным производителем оборудования, имеющий 2 года опыта непрерывной работы по специальности и гарантию трудоустройства на предприятиях ОЭЗ и в управляющую компанию.
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