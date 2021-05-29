Опрос предпринимателей: а вы бы наняли на работу школьника?

При несоблюдении требований техники безопасности судостроительная сфера опасна даже при постоянной модернизации оборудования и техники, поэтому трудоустройство школьников на предприятия ограничено.

Но, несмотря на специфику производства, на наших предприятиях уже сложилась хорошая традиция на период летних каникул брать на работу школьников с 14 лет. Они трудоустраиваются рабочими по благоустройству территории, работают в соответствии с трудовым кодексом определенное количество часов в день в зависимости от возраста. Школьников на работу мы берем не в связи с производственной необходимостью, а скорее с социально-ориентированными целями — приобщить подростков к трудовой деятельности, обеспечить занятость детей в летний период и для профилактики безнадзорности. Эти ученики после окончания школы, колледжа или вуза часто приходят на работу на то же предприятие, где когда-то работали летом во время учебы. Дети проникаются атмосферой завода и выбирают судостроение своим профессиональным делом.

Судостроение характеризуется определенной цикличностью производства, но понятия сезонности, как в других отраслях экономики, нет. Поэтому сложно говорить о приеме рабочего на сезон. Но наши предприятия трудоустраивают и неквалифицированный персонал с дальнейшим обучением специальностям, необходимым производству. Для этих целей у нас создана специализированная корпоративная кузница кадров — Центр обучения «Ак Барс».