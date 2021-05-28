Один из лучших в отрасли: Рустам Минниханов поздравил коллектив ТАИФ-НК с профессиональным праздником

Президент РТ прибыл в нефтехимическую столицу Татарстана на празднование Дня химика

Фото: Альберт Муклаков

Празднования по случаю Дня химика в Татарстане по традиции состоялись в Нижнекамске — крупнейшем в России центре нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Поздравить работников данной отрасли и лучших из них отметить государственными наградами приехал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. До начала праздничных мероприятий глава республики посетил выставочную экспозицию достижений предприятий отрасли, в том числе АО «ТАИФ-НК». Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Выставка достижений крупнейших предприятий РТ

Профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности принято отмечать в последнее воскресенье мая. Центром празднования Дня химика в республике на протяжении многих лет является Нижнекамск. Именно здесь сосредоточены ведущие нефтехимические предприятия не только Татарстана, но всей страны.

Масштабные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню химика, прошли на территории Ледового дворца «Нефтехим Арена». В фойе была организована выставка, на которой была представлена продукция крупнейших предприятий республики, в частности ведущего игрока отрасли — АО «ТАИФ-НК». С выставочной экспозицией компании внимательно ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сегодня АО «ТАИФ-НК» — одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий в России, объединяющее группу высокоэффективных промышленных производств: нефтеперерабатывающий завод, завод бензинов, производство по переработке газового конденсата.

С выставочной экспозицией компании внимательно ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов

Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает 49 наименований. Основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы. Вся гамма выпускаемых нефтепродуктов соответствует уровню мирового стандарта качества.

Недавно АО «ТАИФ-НК» задекларировало новый продукт — дизельное топливо марки Евро-6 со сверхнизким содержанием серы. В планах компании освоить производство этого вида топлива и в течение года выйти на его стабильный выпуск.

Во время осмотра выставки генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков рассказал Рустаму Минниханову об итогах работы предприятия за 2020—2021 годы. Более подробно остановился на реализации экологических программ, благодаря которым в последние годы заметно улучшился экологический фон в регионе.

— В 2017 году была завершена реконструкция локальных очистных сооружений — введены в эксплуатацию современные автоматизированные очистные сооружения. Это позволило заводам осуществить переход на замкнутую систему водооборота, практически исключив необходимость использования речной воды, — отметил Максим Новиков.

Помимо этого, в 2019 году на КГПТО была запущена установка конденсатоочистки мощностью 1,62 млн куб. м/год, которая позволила сократить закупку химически обессоленной воды со стороны за счет использования собственного конденсата.

Чествование лучших

После осмотра выставочной композиции началась главная часть масштабных праздничных мероприятий — официальное открытие и церемония награждения лучших работников отрасли.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов подчеркнул, что День химика для Татарстана — праздник особенный и значимый. Именно химическая промышленность полвека назад дала мощный импульс развитию экономики региона и Нижнекамска.

После осмотра выставочной композиции началась главная часть масштабных праздничных мероприятий — официальное открытие и церемония награждения

Генеральный директор АО «ТАИФ» поблагодарил ветеранов, которые заложили фундамент сегодняшних успехов, принципы будущих достижений и весь многотысячный коллектив группы компаний.



— С чувством особой гордости за возможность работать в этом многотысячном коллективе, ежедневно ощущая мощь его работающих производств, принимая вместе с вами участие в реализации самых современных проектов, создавая новые производства, обязательно надо вспомнить словами сердечной благодарности наших ветеранов. Разрешите от имени нашего огромного коллектива сказать особые слова благодарности руководству Республики Татарстан и лично президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову за всестороннюю и активную поддержку наших современных проектов, а также всей нефтегазохимической отрасли Республики Татарстан! Уверен, впереди нас ждут огромные перспективы, и нет сомнения в том, что мы справимся со всеми поставленными задачами! — торжественно сказал он.



Ветераны производства в этот день получили памятные подарки. Среди них мастер по ремонту технологического оборудования цеха №1 нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Иван Долганов. Стаж его работы на установке ЭЛОУ-АВТ-7 составляет 23 года.

Ветераны производства в этот день получили памятные подарки

— Для меня эта награда — что-то невероятное. Это признание моего труда, добросовестности. Я очень люблю свою профессию. Ее выбирают мужественные, умелые, образованные люди. В ТАИФ-НК удается пройти карьерный путь, для молодежи созданы все условия. Молодые специалисты приходят сюда, начинают с низов, а потом потихоньку растут и добиваются успехов, — поделился впечатлениями Иван Долганов.



На сцене также чествовали молодых ученых, рационализаторов производств, студентов и школьников — победителей олимпиад. Отметили и главного технолога — начальника технического отдела АО «ТАИФ-НК» Марата Идрисова.

На сцене также чествовали молодых ученых, рационализаторов производств, студентов и школьников — победителей олимпиад

Поздравить работников нефтехимической отрасли с профессиональным праздником приехал Альберт Каримов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан.



— Искренне всех поздравляю с профессиональным праздником — Днем химика! Химическая отрасль — это базовая отрасль промышленности Республики Татарстан, которая ежегодно выдает продукции без малого на триллион рублей. Сегодня отрасль активно растет, развивается благодаря тем усилиям, которые внесли в свое время ветераны. Благодаря усердной работе трудовых коллективов благодаря тому, что сегодня химию, нефтехимию для себя выбирают молодые ребята, парни и девушки. Отрасль активно развивается благодаря тому, что цветет, растет столица нашей нефтехимии — город Нижнекамск. Благодаря тому, что в республике активно реализуются инвестиционные проекты. Корпорации, производители базовых полимеров и другого важного сырья, а также множество компаний малого и среднего бизнеса, которые занимаются переработкой этого сырья. Уже традиционно мы сегодня отметим те компании, которые достигли в прошлом году наибольших успехов. Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, успехов и новых трудовых свершений, — торжественно сказал Альберт Каримов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан.



Работники ТАИФ-НК удостоены государственных наград

Государственные награды по традиции вручил президент Татарстана Рустам Минниханов. Выступая с приветственным словом, он поздравил всех с Днем химика, который по праву является одним из самых значимых для республики

Государственные награды по традиции вручил президент Татарстана Рустам Минниханов

— Уважаемые ветераны, уважаемые работники нефтехимической промышленности нашей республики, наши гости! Есть добрая традиция — мы в последние годы День химика проводим в Нижнекамске. Это не просто большое, красивое и торжественное мероприятие, мы начинаем работу с наших предприятий. Наша нефтехимия будет конкурентной, перспективной, но самое главное — это люди, которые формируют костяк нефтехимической промышленности. Также есть перспектива развития образовательного научного центра. Это очень важно. Если мы не будем уделять внимание, где, как и с кем мы будем работать — это будет большое упущение. От имени руководства республики и от себя лично хотел бы всех поздравить с профессиональным праздником, поблагодарить вас за вашу работу. Сегодня Республика Татарстан является одним из нефтехимических центров нашей страны. У нас большие планы, и эти планы будут реализованы. Желаю здоровья, успехов и процветания наших предприятий и нашей республики, — сказал со сцены Рустам Минниханов.



Работники АО «ТАИФ-НК» также были удостоены государственных наград. За многолетний плодотворный труд в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» было присвоено Ильфату Фазылзянову, оператору технологических установок шестого разряда цеха каталитического крекинга сернистых нефтепродуктов (вакуумного газойля) завода бензинов АО «ТАИФ-НК».



— Очень приятно получать такую высокую награду из рук нашего президента Рустама Нургалиевича. Для этого нужно много стараться. Мы сдаем каждую неделю экзамен, сами себя проверяем. Для повышение своей квалификации в ТАИФ-НК все условия созданы. Только работать и работать. От качества выполненной работы зависит и качество бензина. Мы работаем согласно плану аналитического контроля, который нам дает управление. Какие параметры выдерживать, при каких параметрах будет качество бензина. К этому стремимся и стараемся быть лучшими, — не без гордости рассказывает Ильфат Фазылзянов.

Работники АО «ТАИФ-НК» также были удостоены государственных наград

Вся трудовая деятельность Ильфата Фазылзянова связана с нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностью, стаж работы в которой составляет 34 года. Последние 13 лет он работает в должности оператора технологических установок шестого разряда цеха каталитического крекинга сернистых нефтепродуктов (вакуумного газойля) завода бензинов АО «ТАИФ-НК».



— Я отучился в Казани на аппаратчика широкого профиля химической промышленности. Потом судьба меня привела в Нижнекамск. С тех пор и работаю. В этом году мне исполнилось 60 лет. Если позволит здоровье, буду работать дальше, — говорит Ильфат Фазыльянов, добавляя, что на работу ходит с большим удовольствием, это главное его хобби в жизни.



За плечами Ильфата Фазылзянова много производственных заслуг. Он принимал активное участие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах по запуску в ноябре 2015 года в промышленное производство бензина экологического стандарта Eвро-5 с содержанием серы менее 10 ppm. Отслеживал работу блока газофракционирования углеводородных фракций, контролировал очистку получаемой продукции от серосодержащих соединений. Участвовал в реализации проекта «Реконструкция блока гидроочистки бензина каталитического крекинга с внедрением технологии селективного гидрирования».



Высокой государственной награды был удостоен и начальник цеха по производству битума нефтеперерабатывающего завода Акционерного общества «ТАИФ-НК» Фанис Салахов. Ему также было присвоено почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан».

Высокой государственной награды был удостоен и начальник цеха по производству битума нефтеперерабатывающего завода Акционерного общества «ТАИФ-НК» Фанис Салахов

— Это признание моей работы со стороны коллектива. Это не только моя награда, весь коллектив заслужил ее. Спасибо руководству компании, что поверили в меня, признали заслуги всего цеха, — делится эмоциями Фанис Салахов.



Его трудовой путь начался в апреле 1987 года в должности начальника смены в ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 2000 году он устроился на работу в ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» инженером-технологом, а в дальнейшем был переведен руководителем цеха по производству битума. С сентября 2005 года занимает должность начальника цеха по производству битума нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК».



— Со школьной скамьи интересовался химией, мне были интересны все эти химические процессы. В школе по химии были хорошие отметки, поэтому я и решил выбрать эту профессию и об этом ни разу не пожалел, — признается Фанис Салахов.



При непосредственном участии Фаниса Салахова была проведена модернизация установки получения неокисленных дорожных битумов и внедрение новой технологии получения окисленных битумов. Введена в эксплуатацию установка получения окисленных дорожных битумов «Битурокс», построенную на базе недействующей установки получения неокисленных дорожных битумов.



В 2015 году под руководством Фаниса Салахова проводилось техническое перевооружение цеха по строительству и пуску узла по производству полимер-битум вяжущий (ПБВ). В августе в цехе по производству битума введена в эксплуатацию установка для фасовки битума дорожного, предназначенная для охлаждения битумов с помощью охладителей с последующей загрузкой в упаковку на загрузочной станции.



Нефтепереработка и нефтехимия — точка роста экономики Татарстана



Сегодня Татарстан — мощный, динамично развивающийся регион, инициатор многих прогрессивных начинаний в стране. Нефтеперерабатывающая отрасль вносит весомый вклад в рост благосостояния жителей и достижения новых результатов социально-экономического развития республики.



Деятельность АО «ТАИФ-НК» — одного из ведущих профильных предприятий республики — направлена на совершенствование процессов переработки углеводородного сырья с выпуском высококачественных нефтепродуктов, что напрямую способствует реализации программ развития нефтегазохимического комплекса республики в рамках республиканской Стратегии социально-экономического развития — 2030, решению задач по формированию основ национальной конкурентоспособности.

Нефтеперерабатывающая отрасль вносит весомый вклад в рост благосостояния жителей и достижения новых результатов социально-экономического развития республики

Развивая производственные мощности, оптимизируя труд на предприятии, АО «ТАИФ-НК» соблюдает основополагающие принципы и права в сфере труда, выплачивая работникам достойную заработную плату, стимулирует труд своих работников, реализуя широкий перечень социальных льгот, гарантий и компенсаций.



— Сегодня я доложил президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову о результатах работы нашего предприятия в области глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков. Мы достигли рекордных показателей в первом квартале 2021 года — в марте 91,4%. Нефтепереработка — это область, в которой нужно постоянно развиваться. Для этого необходим высокий уровень знаний и опыта. Хотел бы поздравить жителей города и работников ТАИФ-НК с профессиональным праздником Днем химика. Желаю всем коллегам успехов в работе, — поздравил работников отрасли директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



Партнерский материал

