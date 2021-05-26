Бугульминского партнера «Роснефти» обвинили в уходе от налогов на треть миллиарда

СК заподозрил, что «Химбурсервису» помогли фиктивными сделками казанский «Сол Гудман» и еще ряд фирм

«Реальному времени» стали известны детали уголовного дела против бугульминской компании «Химбурсервис» (ХБС), которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму — свыше 381 млн рублей. Нефтесервисная структура активно сотрудничает с «Роснефтью», «Газпромом», «Новатэком» и «Татнефтью». В Следкоме РФ по РТ рассказали, что предприятие заключало фиктивные сделки с рядом компаний. Как выяснило наше издание, речь шла о 17 контрагентах ХБС из Татарстана, Башкортостана и Пермского края. У некоторых при этом весьма любопытные собственники. Так, среди соучредителей одной из компаний есть фирма с названием «Сол Гудман». Так зовут героя двух успешных американских телесериалов — жуликоватого юриста, помогавшего наркокартелям и теневому бизнесу.

Кто засветился в фиктивных сделках



Как выяснило «Реальное время», дело возбудили в 5-м отделе Следкома по РТ 18 мая в отношении «неустановленного лица из числа руководства ООО «Химбурсервис». На сегодняшний день подозреваемый в нем не появился.



Претензии к деятельности компании по оптовой торговле промышленными химикатами появились по итогам проверок сотрудников УЭБиПК МВД Татарстана. По версии следствия, с января 2016-го по март 2019-го «Химбурсервис» сдавал в налоговую декларации и иные документы с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности и в итоге уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организации за 3 года. Общая сумма недоимки оценена в 381 млн 881 тысячу рублей.



Заметим, что особо крупный размер ущерба по данной категории преступлений начинается с суммы в 45 млн рублей. А максимальное наказание по фигурирующим в деле пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ составляет 6 лет лишения свободы.

В СК называют фиктивными сделки за указанный период между «Химбурсервисом» и 17 контрагентами. По данным «Реального времени», в числе этих компаний — «Грандбурсервис», «Содружество-Поволжье», «Полиснаб», «Башагротрейд», «Метлом» и другие.

Претензии к деятельности компании по оптовой торговле промышленными химикатами появились по итогам проверок сотрудников УЭБиПК МВД Татарстана. Фото: himburservis.ru

В партнерах у «Роснефти», «Газпрома», «Новатэка»

В руководстве «Химбурсервиса» на вопрос «Реального времени» о наличии реальных бизнес-отношений за сделками, которые в СК считают фиктивными, и что это были за договоры, пока не ответили. Не сообщили и о том, как намерены выстраивать линию защиты и опровергнуть обвинения СК.



ООО «Химбурсервис» было основано в 2012 году. Компания позиционирует себя как «динамически развивающееся предприятие, имеющее богатый опыт работы на внутреннем и внешнем рынке нефтесервисных услуг». Основные направления деятельности: приготовление и сопровождение буровых растворов, повышение нефтеотдачи пласта, сопровождение долот и ВЗД, производство емкостей и комплексов систем очистки, поставка и производство химреагентов для буровых растворов.



Центральный офис, основной склад готовой продукции и производственная база находятся в Бугульме. Но есть филиалы, сосредоточенные в регионах с нефтегазодобывающим бизнесом. На официальном сайте компании отмечены крупнейшие партнеры: «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», «Славнефть», «Татнефть» (и ГК «Таграс») и «Карбокам».



В Приволжском округе филиалы ХБС плотно покрывают нефтедобывающие регионы: Пермский край, Удмуртию, Башкортостан, Оренбургскую область и Татарстан. В Сибири компания активно работает в ХМАО, ЯНАО и Томской области.

В 2021 году «Химбурсервис» отработал уже 176 скважин, из них большую часть (111) в Оренбургской области и (54) в ХМАО. Всего до конца года компания собирается отработать рекордное число — 260 скважин.



Центральный офис, основной склад готовой продукции и производственная база находятся в Бугульме. Но есть филиалы, сосредоточенные в регионах с нефтегазодобывающим бизнесом. Фото: himburservis.ru

Сейчас бугульминская компания тесно сотрудничает с ПАО «Оренбургнефть», ООО «Руссинтеграл-Бурение», ООО «НБК», ООО «Тюменьбургео», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «СервисСпец Групп», ПАО «ИнвестГеоСервис» и ООО «Геоконтроль», ООО «ДальПромСинтез». Среди них нет компаний, которые СК заподозрил в фиктивных сделках с ХБС.

Как ХБС помог казанский «Сол Гудман»

В открытых источниках почти нет информации о связи «Химбурсервиса» с проходящими по уголовному делу фирмами: «Грандбурсервис», «Содружество-Поволжье», «Полиснаб», «Башагротрейд», «Метлом» и еще 12 контрагентами. Лишь однажды бугульминцы пересеклись с башкирами из «Башагротрейда» в деле о банкротстве фирмы «МУН-Технология» Мунира Шафигуллина. Последняя заняла 61-е место в рейтинге «Реального времени» «Топ-100 компаний РТ, закрывшихся в 2020 году».



Обращает на себя внимание и тот факт, что упомянутое в деле московское ООО «Полиснаб» имеет то же название, что и фирма, учрежденная в свое время владельцем «Химбурсервиса» Альбертом Хабировым в Бугульме. Но хабировский «Полиснаб» закрылся еще в 2013 году, а столичный — в 2018-м. Учредитель московского «Полиснаба» Алексей Симутов основал две уже ликвидированные по решению ФНС фирмы и связан с еще тремя такими же историческими компаниями.

Еще одна компания «Содружество-Поволжье» была исключена из ЕГРЮЛ 30 сентября 2020 года. Перед этим на ней висели задолженности по налогу на прибыль на 40 тыс. рублей, и долги по НДС на 104,2 тыс. рублей (только за 2019 год). Один из бенефициаров фирмы замечен в руководстве и учреждении десятков, а то и сотни компаний, что для ФНС всегда выглядело подозрительно.



Любопытно, что среди соучредителей «Содружества-Поволжья» есть компания ООО «Званка 422», которой владеет казанское ООО «Сол Гудман». Это имя персонажа из популярных сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» — жуликоватого юриста, помогающего теневому бизнесу уйти от уплаты налогов и не только.

Среди соучредителей «Содружества-Поволжья» есть компания ООО «Званка 422», которой владеет казанское ООО «Сол Гудман». Фото: citaty.info

Еще одна компания из дела «Башагротрейд», тоже уже ликвидирована. В соучредителях армянское ООО «Риалди», руководитель — Марбек Кочиев, управлявший еще четырьмя закрытыми налоговиками сомнительными фирмами.



В «Грандбурсервисе» в разговоре по телефону не смогли сразу вспомнить, имели ли какие-либо совместные работы или сделки с бугульминской компанией «Химбурсервис». На письменный запрос «Реального времени» также пока не ответили. Компания с пропиской в Пермском крае основана в 2017 году Василием Бобыниным. Среди учредителей одно время был и нынешний гендиректор Андрей Мавринский. Фирма занимается разведочным бурением и предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых. В открытых источниках какой-либо связи между пермским предприятием и бугульминским найти не удалось. «Грандбурсервис» известен как исправный налогоплательщик, у которого пока не было просрочек: в 2019 году заплатил налог на прибыль на 236 тыс. рублей, НДС — на 528 тыс. рублей и страховых взносов на 400 тыс. рублей. Выручка компании за 3 года со дня основания выросла более чем в шесть раз, составив к концу 2020 года 78 млн рублей.



Подозрения могли вызвать финпоказатели «Химбурсервиса»?

У бугульминской компании «Химбурсервис» также высокие цифры выручки, она растет из года в год. Так, оборот бугульминцев за 7 лет вырос почти в шесть раз: со 194 тыс. рублей в 2013 году до 1,1 млрд рублей в 2020 году.



У «Химбурсервиса» прибыль в прошлом году была рекордно высокая, но довольно скромная — 13,3 млн рублей. В 2016—2019 годах она не превышала 7 млн рублей (в 2018 — чуть выше, 8,6 млн рублей). Как следствие, в 2019 году компания заплатила лишь 1,6 млн рублей налога на прибыль, 34 млн рублей страховых взносов, 3,4 млн рублей НДС. Недоимки, официально по данным ФНС от 3 декабря 2019 года, не было.



У бугульминской компании высокие цифры выручки, она растет из года в год. Фото: himburservis.ru

«Химбурсервис» таким образом в 2019 году уплатил всего 5,3 млн рублей всех налогов. Но, по данным тех же налоговиков, в графе «доходы» компания показала 1 710 820 000 рублей, а в графе «расходы» — 1 701 360 000 рублей.



О ее основателях Руслане Исхакове (он же гендиректор «Химбурсервиса») и Альберте Хабирове (на сегодня единственный учредитель ХБС) в Татарстане практически ничего неизвестно. Сама компания заключала шесть контрактов с подразделением «Роснефти» — ООО «РН-Бурение» на 168 млн рублей, и небольшой контракт с ФКП (Федеральное казенное предприятие) «Комбинат «Каменский» на полмиллиона — это одно из крупнейших химических предприятий Юга России и градообразующее предприятие города Каменск-Шахтинского, Ростовской области. С 2015 года в отношении «Химбурсервиса» была организована всего одна внеплановая проверка, да и та не нашла никаких нарушений.