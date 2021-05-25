Бизнес-аккаунт дня: елабужский салон красоты

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 74

Индустрия здоровья и бьюти-бизнеса сегодня довольно многогранна, а салоны спа и красоты, специализирующиеся на восстановлении физического и эмоционального здоровья человека, все более популярны. Елабужский предприниматель создал спа-клуб, где предоставляет большой спектр таких услуг для жителей небольшого города. Два года назад у клуба появился аккаунт в сети «Инстаграм». Советы по его развитию и продвижению в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для красоты и здоровья

Мир красоты, здоровья и релакса — так позиционирует себя елабужский спа-клуб М-1. Коллектив заведения небольшой, но спектр услуг, которые они предлагают своим клиентам, внушительный. Это бьюти-процедуры: стрижки, окрашивание и прочее, ногтевой сервис, наращивание ресниц, визаж и солярий. Расслабиться после непростого рабочего дня поможет процедура релаксирующего массажа. Для любителей активного образа жизни в клубе работает фитнес-зал и секция аэробики, а для детей — секция тхэквондо.

Аналитический разбор бизнес-профиля спа-клуба из Елабуги сегодня выполнили эксперты SММ-агентства «Social Lift» (г. Ульяновск), которое уже 8 лет работает на рынке digital-агентств. Его специализация — экспертизы в области маркетинга в социальных сетях.

Сделать интересный, цепляющий взгляд и слух слоган

Название аккаунта — spaclub_elabuga — отражает деятельность компании. Как правило, рекомендовано не использовать дополнительные символы (нижние подчеркивания, точки и т. д.), но в Instagram достаточно высокая конкуренция в данной отрасли. Выбор такого названия обоснован и понятен: нижнее подчеркивание полностью оправдано и выглядит гармонично.

Имя соответствует тематике и отражает ключевые запросы. С таким именем вас можно легко найти по целевому запросу. Единственное — желательно не использовать эмодзи в данном разделе.

БИО: см. скрин выше.

Несомненно, бьюти-индустрия — одна из сфер, где в большинстве своем обоснованно пестрят эмодзи. В данном случае они лишь засоряют пространство и никак не соотносятся с логотипом и профилем компании. Рекомендовано использовать единый стиль. В соответствии со слоганом фирменные цвета — бордо и белый, поэтому примером оформления могут служить схожие аккаунты:



«От кончиков пальцев до кончиков волос» — звучит интересно. Но, возможно, у компании есть явные конкурентные преимущества, которые можно обыграть, и сделать интересный, цепляющий взгляд и слух слоган. В дальнейшем его можно будет использовать в различных рекламных акциях и т. п.

В целом фраза «до кончиков волос» достаточно заезженная и активно используется в индустрии красоты, например, в рекламе шампуней. Нужно подумать, хотите ли вы, чтобы ваша компания ассоциировалась у потребителя с фразой «От кончиков пальцев до кончиков волос» или нет.

Снизить количество подписок

Архивы сторис. Оформление сторис соответствует логотипу. Рекомендуем «Актуальное» изменить на «Прайс», а архив «Наши услуги» удалить, так как прайс отражает полный перечень услуг, которые предоставляет спа-клуб.

Подписчики/подписки. Для бизнес-аккаунта компании хорошим тоном считается минимальное количество подписок (20% от общего числа подписчиков). В данном случае соотношение составляет 68%. Во-первых, очевидно, что из 987 человек есть определенный процент ботов. Для более «правдивой» статистики вашего профиля желательно их убрать. Да, с точки зрения психологии потребителя, большее количество подписчиков на бессознательном уровне вызывает бОльшее доверие, но боты никак не взаимодействуют с вашим контентом, не способствуют продвижению вашего бизнеса и уж точно не принесут доход.



Во-вторых, нужно снизить количество подписок. Но! Ни то, ни другое нельзя делать резко и одним днем, нужно сначала аккуратно и плавно снизить количество подписок, а потом так же аккуратно либо вручную, либо с помощью специальных серверов при желании постараться убрать ботов.

Ссылка в описании. Хорошо, что есть подводящий текст к переходу по ссылке на Whatsapp. Но мы рекомендуем использовать Taplink, где можно дать пользователям, например, ссылки на сайт, другие соцсети. Также в Taplink стоит добавить ваши акции и преимущества, возможные способы связи с вами и другие полезные для ваших клиентов материалы.

Раздел «Отметки». Проделана хорошая работа с этим разделом: есть отметки, интересные фотографии и положительные отзывы.

Новый раздел в Instagram «Путеводители, или гайды». Гайд — это подборка уже размещенных вами постов с возможностью добавить описание, разметку и визуальное оформление. Объединяйте между собой публикации, посвященные одной теме. Сохраняйте контент от экспертов. Освещайте мероприятия. Пример данного раздела:

IGTV. Хочется похвалить за хорошую работу с этим разделом, для потребителя предоставляется разнонаправленный полезный контент.

Важно вывести клиента на диалог

Сейчас контент визуально выглядит неплохо, но есть куда стремиться. Публикации, которые отражают предоставление услуг тренажерного зала и тхэквондо, зачастую выбиваются из общей ленты. Можно выстроить красивую картинку, используя, например, шахматный метод и другие. Несомненно, такой способ требует самодисциплины, но с помощью него вы не только сможете зацепить потенциального клиента визуальной составляющей, но и предоставлять контент по разным направлениям в равных долях. Также стоит поработать над разными рубриками и наполнением: нужно стремиться к разнообразию, ведь ваш спа-клуб предоставляет широкий спектр услуг. Пример оформления профилей:

Мы провели углубленный анализ контента и вовлеченности аудитории в жизнь страницы.

Вы достаточно часто появляетесь в ленте у подписчиков, однако это не приносит результата и не повышает вовлеченность. Подумайте, почему так. Это может быть результатом того, что было описано в пункте «Подписчики/подписки».

Для такого количества подписчиков активность в профиле низкая. Чтобы увеличить количество подписчиков и вовлеченность, рекомендуем воспользоваться рекомендациями по разнообразию контента, а также использовать следующие инструменты:

лидеры мнений или блогеры — это важный инструмент продвижения. Огромное количество подписчиков следят за тем, что покупает значимое для них лицо, где предпочитает отдыхать, разделяют его мнения по многим вопросам. Размещайтесь у блогеров (по бартеру или платно),

таргетированная реклама,

конкурсы.

Обратная связь. Старайтесь более содержательно отвечать на комментарии, не ограничиваясь «спасибо», лайком или эмодзи. Важно вывести клиента на диалог. Общение в комментариях необходимо не только для поддержания лояльности. Алгоритмы соцсети устроены таким образом, что количество и качество комментариев напрямую влияет на охват поста. Хорошая вовлеченность способствует увеличению числа показов записи и попаданию в раздел рекомендаций. Чем больше комментариев, тем выше вероятность, что пост будет стремительно набирать охват.