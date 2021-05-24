День в истории: Павел I в Казани, победа России на «Евровидении» и первая телеграмма

Чем примечательна дата 24 мая

Фото: Daniel Aragay / wikipedia.org

Сегодня, 24 мая, международный день славянской письменности и культуры. Более двухсот лет назад в этот день в Казань приехал император Павел I, в Америке в 1844 году отправили первую в мире телеграмму, а Россия в 2008 году одержала победу на «Евровидении». В разные годы 24 мая родились изобретатель ртутного термометра Габриель Фаренгейт, один из предводителей Великой Французской Революции Жан Поль Марат, королева Великобритании Виктория, русский художник-передвижник Алексей Саврасов, лауреаты Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов и Иосиф Бродский, известный хирург Александр Вишневский. Умерли в этот день великий князь литовский Ольгерд, автор гелиоцентрической системы мира Николай Коперник, один из основателей концерна Renault Марсель Рено, народный артист СССР Олег Ефремов, композитор, народный артист РСФСР Петр Тодоровский и другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Визит Павла I в Казань, день рождения Свияжска и Вишневского

По одной из версий историков, именно 24 мая в 1551 году был заложен Свияжск. По инициативе царя Ивана Грозного в кратчайшие сроки возвели деревянный город-крепость, окруженный дубовыми стенами. На острове возвышались златоглавые церкви, башни и колокольни. Первое свое название новый населенный пункт получил в честь государя-основателя — Иван-город. Затем его стали называть по реке, на которой он расположен — Свияге, «Новый город Свияжский», которое со временем сократилось до лаконичного Свияжск. На сегодняшний день остров-град Свияжск — это крупный музей-заповедник, куда съезжаются туристы со всей страны.

Лицевой летописный свод (Книга 20 стр. 442): «Месяца маиа 24 в Неделю всехъ святыхъ царь Шигалей и воеводы пришли на Свиягу, и вылесчи воеводы великаго князя изъ судовъ, начаша лесъ сещи, где быти городу». Илл. wikipedia.org

24 мая 1798 года в Казань прибыл российский император Павел I. Изначально он остановился в Свияжске, откуда отплыл в столицу губернии. Цель визита императора состояла в том, чтобы осмотреть воинские части. Тогда в Казани Павел I подписал указ о возобновлении деятельности Казанской гимназии, основанной еще в 1759 году, и передал в нее богатейшую уникальную библиотеку и коллекцию князя Григория Потемкина-Таврического. Государя в поездке сопровождали его сыновья — великие князья Константин и Александр. В Казани они пробыли почти неделю.

115 лет назад, 24 мая 1906 года, в Казани родился известный хирург, генерал-полковник медицинской службы Александр Вишневский, имя которого известно за пределами не только Татарстана, но и России. Первым в мире он провел операцию на сердце под местной анестезией, а также впервые в истории Советского союза прооперировал сердце в условиях гипотермии и искусственного кровообращения. «Им лично была прооперирована не одна тысяча раненых воинов, из которых многие обязаны ему жизнью», — писал о роли Вишневского в Великой Отечественной войне маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Много лет он занимал должность главного хирурга Министерства обороны. За свой вклад в развитие медицины Вишневский был удостоен премии им. Н.Н. Бурденко, Ордена Ленина, медали Героя Социалистического Труда, международной премии имени Р. Лериша. Умер талантливый хирург в ноябре 1975 года.

Москва, 1947 г., Больница им. Семашко, Александр Вишневский, в первом ряду в центре. Фото wikipedia.org

День славянской письменности и культуры, Бродский и Шолохов



24 мая — международный День славянской письменности и культуры. Дата тесно связана с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, являющихся авторами славянской азбуки, которой россияне пользуются и по сей день. 24 мая 863 года в городе Плиске, являвшемся на тот момент столицей Болгарии, они сообщили об изобретении славянского алфавита. Первые празднества этой знаменательной даты прошли в Москве в 1862 году. В этот же год в Новгороде открыли памятник «Тысячелетие России», где, помимо прочих исторически значимых для российского государства фигур, изображены Кирилл и Мефодий. С 1991 года День славянской письменности и культуры стал официальным праздником.

В начале прошлого столетия, 24 мая 1900 года, на верфи Нового Адмиралтейства в Санкт-Петербурге последний император Российской империи Николай II спустил на воду крейсер «Аврора», который спустя 17 лет стал символом Октябрьской революции. Именно на нем в ночь на 7 ноября 1917 года прогремел залп пушек, послуживший сигналом к началу захвата Зимнего дворца. «Аврора» участвовала в Цусимском сражении русско-японской войны, несла дозорную службу в Первую мировую, а в годы Великой Отечественной участвовала в защите Ленинграда. Пострадавшее в боях судно неоднократно ремонтировали. Легендарный крейсер стал первым в стране кораблем-музеем, где расположился филиал Центрального военно-морского музея.

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116 лет назад, 24 мая 1905 года, родился советский писатель Михаил Шолохов. Его перу принадлежат такие известные произведения, как «Судьба человека», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину» и роман-эпопея «Тихий Дон». «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время» в 1965 году Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе. Почетных наград и званий писатель удостоился и на родине — он является лауреатом Государственной премии СССР, обладателем Ленинской премии, а также двукратным Героем Социалистического Труда. Умер Шолохов 21 февраля 1984 года.

24 мая 1925 года был издан первый номер газеты «Комсомольская правда» тиражом 31 тыс. экземпляров. «Одобрить решение бюро ЦК РЛКСМ об издании Всесоюзной комсомольской газеты с выпуском на первый период 1-2 раза в неделю», — гласил указ ЦК РКП(б) от 13 марта того же года. Название на тот момент всесоюзной комсомольской газеты утвердили спустя месяц — 10 апреля. Первая редакционная коллегия издания включала в себя всего пять человек во главе с ответственным редактором товарищем Слепковым. В разные годы в газете работали Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, кроме того, свои произведения здесь печатали Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.

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24 мая 1940 года в Санкт-Петербурге родился еще один лауреат Нобелевской премии по литературе, поэт и эссеист Иосиф Бродский. «Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…», — говорил Бродский на судебном процессе, где рассматривалось дело по обвинению его в тунеядстве. После суда его выслали из Ленинграда на пять лет «с обязательным привлечением к труду», а спустя несколько лет, в 1972 году, Бродский эмигрировал из Советского союза. Талант поэта был признан на мировом уровне. В 1987 году ему присвоили Нобелевскую премию по литературе «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Умер Бродский за границей в 1996 году, похоронен в Венеции.

24 мая 2008 года впервые в истории России заняла первое место на музыкальном конкурсе «Евровидение». Победителем стал певец Дима Билан с песней Believe. Номер артиста в финале конкурса сопровождался выступлением фигуриста Евгения Плющенко и венгерского скрипача Эдвина Мартона. Билан набрал 272 очка, принеся нашей стране знаменательную победу.

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Первая телеграмма и начало истории «Евровидения»

Дата 24 мая 1844 года вошла в историю как день, когда была отправлена первая в мире телеграмма. Для этого использовали изобретение американца Сэмюэла Морзе, получившего название в честь своего «отца» — телеграф Морзе. Телеграмму отправляли в торжественной обстановке на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженность которой — 64 км. «Дивны дела твои, Господи!» — гласило первое телеграфное сообщение. Однако за авторские права на изобретение Морзе пришлось побороться, их признали лишь в 1954 году.

24 мая 1953 года в возрасте 70 лет из жизни ушел один из самых знаменитых умов эпохи Возрождения — польский и немецкий астроном, математик, механик и экономист Николай Коперник. Причиной его смерти стал инсульт. До сих пор достоверно неизвестно, успел ли автор гелиоцентрической системы мира увидеть первый напечатанный экземпляр своего главного труда «Об обращениях небесных сфер». Останки Коперника обнаружили лишь в 2005 году. Их принадлежность ученому удалось установить благодаря его волосам, найденным в его книгах. 22 мая 2010 года останки ученого захоронили в кафедральном соборе Фромборка.

Коперник. Беседа с Богом. Картина Яна Матейко, 1872. Илл. wikipedia.org

65 лет назад, 24 мая 1956 года, в швейцарском городе Лугано провели первый в истории песенный конкурс «Евровидение». С тех пор он проходит ежегодно, и лишь в 2020 году из-за пандемии коронавируса он был отменен и проведен в формате онлайн-концерта. Концепция конкурса была одобрена за несколько лет до мероприятия Европейским Вещательным Союзом. В первом «Евровидении» приняли участие конкурсные номера из Бельгии, Голландии, Италии, Люксембураг, Франции, ФРГ и Швейцарии, представительница которой, Лиз Ассиа с песней «Refrain», стала победительницей. В этом году конкурс прошел в Роттердаме (Нидерданды).