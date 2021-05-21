Эльмира Джафарова: «Моя мечта — раскачать предпринимательское сообщество Татарстана»

Клуб предпринимателей «Ак Барс Лабс» провел в Казани митап, посвященный современным маркетплейсам

Фото: предоставлено «Ак Барс Лабс»

В Казани открылся клуб предпринимателей «Ак Барс Лабс», в рамках которого прошел первый бизнес-форум, посвященный маркетплейсам. Тема вызвала живой отклик у татарстанских предпринимателей. О том, почему число продавцов на электронных торговых площадках регулярно растет и так ли безоблачна работа с онлайн-ретейлерами, — в материале «Реального времени».

Новый клуб предпринимателей

В мире бизнеса изменения неизбежны, и коммерсантам необходимо постоянно развиваться и учиться новому. Именно поэтому Ак Барс Банк создал закрытый клуб предпринимателей «Ак Барс Лабс», участники которого могут получить поддержку от экспертов Ак Барс Банка, найти новых партнеров и клиентов, записаться на специализированные онлайн-курсы, вести живой диалог друг с другом. Первая встреча клуба состоялась уже 20 мая. Темой митапа, прошедшего в казанском отеле Luciano, стали маркетплейсы. Лекции для представителей бизнеса провели эксперты в области e-commerce. Среди спикеров были старший менеджер Aliexpress в России Екатерина Филенко, CEO Outpac Леонид Борисов, основатель KazanExpress Линар Хуснуллин, а также создатель интернет-магазинов «Футужама» и The Cave Максим Димитров.

— Моя мечта — раскачать предпринимательское сообщество Татарстана, — заявила в приветствии идеолог клуба «Ак Барс Лабс» Эльмира Джафарова. — Не знаю, насколько это получится, но я бы очень хотела общими усилиями этого добиться.

По мнению Джафаровой, многие бизнес-клубы допускают одни и те же ошибки: дублируют контент YouTube, не готовы давать четкие и адекватные комментарии к проблемам участников, привлекают случайных, незаинтересованных в предпринимательстве людей.

— Я постаралась от всего этого избавиться, — заявила спикер. — И предусмотрела именно те форматы, которые помогут бизнес-сообществу найти нужные ответы.

Директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин пояснил, что создание бизнес-клуба и выбор маркетплейсов в качестве первой темы для встречи — итог обсуждений банка с бизнесом.

— Мы провели большое количество глубинных исследований и встреч с клиентами, бизнес-завтраков практически во всех районах республики. Все это, чтобы наши инструменты и возможности соответствовали ожиданиям всех предпринимателей независимо от сферы деятельности и географии.

Электронная коммерция выделена в Ак Барс Банке отдельным полноценным направлением, сейчас мы готовим набор инструментов для предпринимателей, интересующихся онлайн-торговлей, и работаем с ведущими торговыми площадками, — добавил Лесохин

По словам организаторов, на участие в бизнес–форуме зарегистрировались более полутора сотен татарстанских предпринимателей. Среди слушателей были казанцы, а также жители Зеленодольска и Альметьевска. Во время конференции обсуждались такие темы, как «Развитие маркетплейса с нуля», «Как заработать на e-commerce?» и «Почему платформы электронной коммерции — не единственный путь к большим продажам».

Офлайн — новый люкс

— Рынок онлайн-торговли растет с каждым годом, прошлый год стал катализатором, когда многие клиенты стали заказывать онлайн те товары, которые раньше они просто не привыкли заказывать. В целом для большого количества предпринимателей, которые уже работают с маркетплейсами, — это основной или единственный канал продаж, — рассказала Екатерина Филенко.

Сегодня число казанских предпринимателей, пользующихся площадкой, регулярно растет. За пять месяцев этого года их количество выросло на 61% и достигло более 1100. Кроме того, на AliExpress работает более 110 самозанятых из Казани. Предприниматели татарстанской столицы продают на AliExpress около 70 тыс. товаров, сообщила старший менеджер компании в России.

Взгляд на маркетплейсы изнутри представил основатель и руководитель KazanExpress Линар Хуснуллин.

— Сегодня 90% продаж в мире происходит через маркетплейсы, мономагазинов практически не осталось — это считанные проценты в доле мировой торговли. Я предвидел это еще в 2017 году, — отметил Линар Хуснуллин

По его словам, сегодня у KazanExpress есть ряд преимуществ перед другими онлайн-площадками. В числе которых бесплатное хранение товаров, быстрая выдача заказов, а также низкий процент возвратов.

Другой взгляд на маркетплейсы представил CEO Outpac Леонид Борисов. По его мнению, маркетплейс — это не единственный путь к продажам и подходит не каждому бизнесу.

— Офлайн — новый люкс, когда все становится доступно, что-то крутое стоит вне этого. В офлайн-магазине клиент может получить качественный сервис, потрогать товары, провести время и пообщаться с сотрудниками, — рассказал Леонид Борисов.

В числе минусов при работе с маркетплейсами он назвал необходимость принимать его правила игры, вероятность пропажи товаров, задержку выплат, постоянные скидки на площадке, которые вынуждают продавца снижать цену на товары, частые обновления и баги на онлайн-платформе, а также проблему с возвратом товаров и другие.

Подвел итог встречи и поделился личным опытом основатель интернет-магазинов «Футужама» и TheCave Максим Димитров. Он рассказал, что видит плюсы работы с маркетплейсами в легком старте и быстром доступе к многомиллионной аудитории, надежности и полном фулфилменте товара.

Главный минус же заключается в том, что продажи на маркетплейсах — это не ваши продажи, клиенты покупают не у вас, а на онлайн-площадке, а значит, у вас нет их прямых контактов. В числе минусов он также упомянул высокий риск копирования товара.

После каждой лекции эксперты отвечали на вопросы зала. А во время фуршета можно было пообщаться со спикерами лично. Предприниматели не стеснялись задавать вопросы и активно делились контактами.

Предприниматели не стеснялись задавать вопросы и активно делились контактами

E-commerce в России еще только начинается

— То, что тема маркетплейсов поднимается, — это очень хорошо, вовремя, — уверен предприниматель Азат Шакуров. — Я сам работаю в этой сфере. И торгую, и помогаю селлерам выходить на маркетплейсы в том числе.

По мнению Шакурова, все ниши в онлайн-бизнесе никогда не будут заняты. Если человек творческий, не боится работы, то обязательно найдет свое место.

— Многое зависит от проникновения e-commerce в Россию. Чем больше людей знают об электронной коммерции, тем больше ею пользуются. Чем больше покупателей, тем выше прибыль у продавцов.

Селлер Валерия Ладанова уверена, что в наши дни не существует такого понятия, как «товар, который лучше всего продается»:

— Сотни предпринимателей реализуют один и тот же продукт, и при этом всем хватает места. Многое зависит от продвижения, от карточки товара. Насколько красиво и круто они ее сделают. Не менее важно правильно продвигаться по площадке.

Прежде всего товар должен быть качественным. Не стоит забывать о соблюдении условий хранения и сроков годности. Привлекательная упаковка также является большим плюсом.

Предприниматель Егор Першин полагает, что подобные митапы принесут огромную пользу татарстанским предпринимателям.

— Появятся новые знакомства, новые партнеры. Нужно делиться опытом. Мы, например, открыли магазин на KazanExpress. Предлагаем аксессуары для телефонов. Можно сказать, находимся на этапе тренировок. А благодаря этой встрече сможем продвинуться вперед.

— Я и с Wildberries начала сотрудничать, и розницей занимаюсь — продаю нижнее белье, — рассказала предприниматель Дания. — Когда увидела приглашение на встречу, подумала: «О, классно! Можно попробовать». Нужно уходить онлайн. У других получается работать на маркетплейсах, значит, все получится и у меня.

Дания уверена, что сидя дома просто не успеешь за всеми переменами, которые происходят в сфере онлайн-коммерции. Для того чтобы держать руку на пульсе, нужно общаться с коллегами, делиться знаниями и наработками.

— Мы реализуем на KazanExpress и одежду, и электронику, и сувениры, а недавно открыли собственное мини-производство кружек, — поделился с нами бизнесмен Наиль Минабутдинов. — Сейчас расширяемся — окончательно переходим в онлайн-режим.

По мнению предпринимателя, эпоха e-commerce в России еще только начинается. Многие магазины переместятся в интернет:

— За офлайн-магазинами гораздо сложнее следить, нужны сотрудники — продавцы, управляющие. Устаешь ездить, следить. Случаются кражи, ухудшается сервис. В онлайне, конечно, конкуренция выше, однако гораздо проще держать все под контролем.