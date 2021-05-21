Казань идет на понижение этажности

Власти города «зарубили» 40% проектов из-за неоправданной высотности и плотности жилья

Фото: Максим Платонов

Власти Казани начали ужесточать требования к высотности и плотности жилых проектов, которые не согласуются с требованиями комфортности жилой среды и нормативами ПЗО. Управление архитектуры и градостроительства города слегка «подрезало» этажность ЖК «Открытие»: вместо трех 23-этажных домов ГК «РентСити» будет строить комплекс-купе переменной этажности от 10 до 20 этажей. Гендиректор компании Ильдар Вафин заверил, что жилая площадь в результате корректировки не сократилась и составила 31 тысяч кв. метров, хотя еще в декабре называлась цифра в 44 тысяч кв. м. Интересно, что единых правил определения высотности нет, и последнее слово остается за руководством республики.

Срезать до 10 этажей?

Казань настроена отказываться от повсеместного строительства небоскребов в 23 этажа и выше, отходя от традиционного столичного тренда на высотные жилые дома. Средняя этажность казанских новостроек в идеале не должна превышать комфортные 10 этажей, иначе жилой комплекс превращается в «человейник», заявила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина во время круглого стола «Тенденции на рынке строящегося жилья: возможности для застройщиков и банков», организованного ФК «Открытие».

Здесь накануне собрались крупные застройщики и девелоперы, представители органов власти Татарстана и Казани, чтобы обсудить последние изменения в градостроительной политике города. Основным кейсом для дискуссии явился проект ГК «РентСити» по застройке бывшей промышленной территории на улице Аделя Кутуя, на котором и был применен новый принцип определения высотности и плотности участков для размещения многоэтажных домов.

ФК «Банк Открытие» финансирует проект через кредитную линию застройщику на 2,9 млрд рублей. Основными спикерами круглого стола стали заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев, управляющий банком «Открытие» в РТ Дамир Габдулхаков, начальник отдела кредитования недвижимости банка «Открытие» Юрий Кривошеев, заместитель генерального директора по финансам АО «Управляющая компания «Унистрой» Руслан Капанов.

По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, в прошлом году было отправлено на доработку почти 40% поданных проектов

Отклонено 40% архитектурных проектов

Управление архитектуры и градостроительства Казани, через которое проходит согласование каждого проекта застройки, отклоняет ансамбли из «башен» в 23—25 этажей и возвращает их на глубокую переработку. По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, в прошлом году было отправлено на доработку почти 40% поданных проектов.

— Комфортная высота — 7—10 этажей. Почему? До 5 этажей человек видит ребенка, который играет внизу во дворе. Поэтому нормированная высота для многоэтажного жилого дома — 75 метров, а вместе с техническими этажами может быть 80 метров. Сейчас все придерживаются этой высоты, — рассказала она на конференции с застройщиками.

«На доработку отправляются проекты с низким качеством», — отметила она, не уточняя характер претензий. «Просто бич — хотят рядом поставить «Магнит» и «Пятерочку», а вокруг нет места ни посидеть, ни покушать, ни отдохнуть» — попеняла она девелоперам. По признанию главного архитектора Казани, новичков всегда приходится убеждать сделать по-другому, чтобы была комфортная среда проживания.

Согласование пройдет быстро, если сделан качественный проект. Многофункциональный разнообразный и с хорошей средой. «Тогда мы и сами стараемся ускорить процесс», — объяснила она.

Исходя из этого регламента подвергся радикальной корректировке проект казанского застройщика. ГК «РентСити» выкупило в прошлом году бывшую промышленную территорию «Кулонэнергомаша», которая принадлежала главе группы «Кулон» и одному из богатейших депутатов Госсовета Альберту Фахрутдинову. Гендиректор «РентСити» Ильдар Вафин рассказал, что изначально проект предусматривал строительство трех жилых домов высотой в 23 этажа общей площадью 30,5 тысячи кв. м, а после корректировки был переработан в многосекционный дом-купе (всего восемь секций полукругом) с переменной этажностью от 10 до 20 этажей. Проект застройки был назван в честь банка «Открытие», который разработал индивидуальную схему его финансирования.

Ильдар Вафин рассказал, что изначально проект предусматривал строительство трех жилых домов высотой в 23 этажа общей площадью 30,5 тысячи кв. м, а после корректировки был переработан в многосекционный дом-купе

Полезная площадь не сократилась?

— Мы считали экономику проекта после понижения этажности, — рассказывал Ильдар Вафин. — Вроде бы придется ввести дополнительные секции — а это дополнительные объемы закладки фундамента, устройства кровли, лифты. Все, что ведет к удорожанию сметной стоимости проекта. Но за счет изменения набора квартир (вместо крупногабаритных появились студии на 25 метров и полнометражные трехкомнатные квартиры) этого вроде нет, — сказал он.

По его словам, корректировки привели и к повышению комфортности класса жилья, так как у жильцов появится закрытый двор. «Полезной жилой площади проект не потерял. Первоначально было 30 524 кв. м, а стало 31 тысяча кв. м», — заверил он коллег-застройщиков.

Правда, в результате пересмотра стоимости проекта объем кредитной линии может измениться в меньшую сторону, уточнил он позднее в телефонном разговоре с «Реальным временем».

В настоящее время «РентСити» завершает строительство ЖК «Паруса» общей площадью 52 тысячи кв. м. В прошлом году компания вела активные поиски «интересных земельных участков» для продолжения строительства. «Рассматривалось несколько участков: на территории Речного порта Казани, в Осиново, в Высокогорском районе Татарстана. Очень много было предложений, но в итоге остановились на площадке Аделя Кутуя», — напомнил он, добавив, что по рекомендациям Управления архитектуры и градостроительства изменили облик проекта. Между тем, по данным «Реального времени», на первом этапе проектирования предполагалось строительство пяти жилых домов общей площадью почти 44 тысячи кв. метров. В них должны были ввести 976 квартир комфорт-класса.

Главный архитектор Казани добавила, что понижение этажности позволило создать условия для застройки тыловой части этой территории, чтобы «не пострадали соседи»

Дайте 3 дня, и мы попробуем изменить

— Как вы мягко сказали, получили рекомендации, — пожурила в ответ Ильсияр Тухватуллина. — Мы с вами ругались!

Она напомнила, что потребовалось время, чтобы уговорить застройщика на изменение конфигурации проекта. «Я сказала, что так не будет! На что мне сказали, все показатели согласованы и сроки «горят». Хорошо, дайте 3 дня, и вместе с этой командой попробуем изменить проект в рамках ТЭО, насколько это возможно. Банк понимал, что нужно это небольшое время нам дать. И вот что из этого получилось», — торжествовала главный архитектор.

Главный архитектор Казани добавила, что понижение этажности позволило создать условия для застройки тыловой части этой территории, чтобы «не пострадали соседи». «Часто мы не думаем о том, каким образом в будущем будут работать соседние территории, так как высотные строения отбрасывают тени на прилегающие территории».

Но единых правил определения высоты похоже нет. «В каждом конкретном случае предельно допустимая высота жилого дома зависит от градостроительной ситуации. Чтобы выяснить, какая там должна появиться высота, архитектор-градостроитель делает аналитику окружающей застройки. Смотрим с каждой точки — как смотрится проект. С нескольких точек — как раскрывается комплекс, от этого зависит силуэт. Если в этих точках сделаем ошибку, то уже никогда не исправим», — считает Ильсияр Тухватуллина.

По словам Дамира Габдулхакова, всего за два последних года банком «Открытие» установлен кредитный лимит в 18,5 млрд рублей на кредитование строительного сектора региона

Небоскребы на особых видовых участках

Впрочем, она допускает возможность строительства небоскребов в Казани, но только на градостроительнозначимых территориях. «Это могут быть места при въезде в город, на пересечениях больших магистралей. Здесь высота может быть и выше», — пояснила она в ответ на вопрос «Реального времени».

ФК Банк «Открытие» вместе с застройщиком несколько раз пересматривал проект застройки, согласившись с итоговым результатом, так как каждый проект важен. По словам управляющего банком в РТ Дамира Габдулхакова, всего за два последних года банком «Открытие» установлен кредитный лимит в 18,5 млрд рублей на кредитование строительного сектора региона. В рамках данного лимита будет построен 41 дом на 6 782 квартиры. «Мы понимаем всю важность задачи по увеличению объемов строительства для обеспечения доступности жилья. Для ее решения банк «Открытие» выстроил свою работу таким образом, чтобы максимально оперативно отрабатывать запросы застройщиков и заявки граждан», — отметил Дамир Габдулхаков. За 2020 год банк «Открытие» выдал жителям Татарстана 1 604 ипотечных кредита на общую сумму 4,2 млрд рублей, а за I квартал 2021 года выдано еще 448 кредитов на 1,2 млрд рублей.

Всего в регионе, по словам заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшата Гимаева, по итогам 2020 года было реализовано строительных проектов на сумму около 370 млрд рублей, 74% возводимого в Татарстане жилья реализуется по новым правилам долевого строительства (с размещением средств дольщиков на эскроу-счетах). «Банки занимают активную гражданскую позицию, благодаря этому мы ведем строительство новых проектов. Рост выдач ипотек на первичном рынке составил 57% по сравнению с прошлым годом, на вторичном рынке — 63%», — отметил Ильшат Гимаев.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Луиза Игнатьева, фото: Максим Платонов