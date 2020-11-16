Список персон

Габдулхаков Дамир Кашибулхакович

Финансы, Банки

Общая информация

Родился 1 декабря 1971 в Казани.

Образование

Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «радиотехника».

Трудовая деятельность

Карьеру в банковской сфере начал в «АК Барс» банке.
2011-2014 гг. — директор регионального операционного офиса банка ВТБ24 в Татарстане.
2017-2018 гг. — директор по развитию бизнеса Волжской региональной дирекции ПАО «БИНБАНК».

С 5 июня 2018 г. — управляющий банком «Открытие» в РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, ул. Декабристов, 8
  • Телефон: (800) 700-78-77

Дата последнего обновления: 16.11.2020


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