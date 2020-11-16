Габдулхаков Дамир Кашибулхакович
Общая информация
Родился 1 декабря 1971 в Казани.
Образование
Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «радиотехника».
Трудовая деятельность
Карьеру в банковской сфере начал в «АК Барс» банке.
2011-2014 гг. — директор регионального операционного офиса банка ВТБ24 в Татарстане.
2017-2018 гг. — директор по развитию бизнеса Волжской региональной дирекции ПАО «БИНБАНК».
С 5 июня 2018 г. — управляющий банком «Открытие» в РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, ул. Декабристов, 8
- Телефон: (800) 700-78-77
Дата последнего обновления: 16.11.2020