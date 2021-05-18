Бизнес-аккаунт дня: казанская мебельная фабрика

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 69

На республиканском рынке мягкой мебели казанская фирма «ЕвроСтиль» с 2003 года. Почти за два десятилетия продукция фабрики стала узнаваемой не только в Татарстане, но и за его пределами. В 2016 году компания создала бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм», на который сегодня подписаны почти 11 тысяч пользователей соцсети. Советы по ведению бизнес-профиля в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты крупных SММ-агентств Поволжья.

Мебель — с учетом трендов и стилей

«Мы привыкли быстро реагировать на изменение трендов в мире мягкой мебели и дизайна, отслеживаем новые направления, посещая выставки, семинары и презентации, что позволяет быть востребованными у тех, кому нужны диваны, кресла, стулья или кровати», — рассказывает директор и учредитель фабрики «ЕвроСтиль» Ирина Исаева.

Коллектив фирмы, хоть и небольшой, успешно справляется как с индивидуальными проектами, так и с крупными заказами от общественных заведений. Мебель здесь изготавливают на немецком оборудовании по своим эскизам или по дизайну заказчиков.

Аналитический разбор бизнес-профиля мебельной фабрики выполнила команда SММ-агентства Social Lift (г. Ульяновск), которое специализируется на экспертизах в области маркетинга в социальных сетях и уже 8 лет работает на рынке digital-агентств.

Отразить в описании преимущества

Хотим похвалить владельца аккаунта за правильно оформленный аватар, простое название аккаунта, которое можно легко запомнить.



Название аккаунта. Оно простое и его легко найти в поиске, но рекомендую избегать специальных символов и различных знаков. Например, divankzn. Ваше название легко запомнить, поэтому, если более короткие варианты заняты, рекомендую оставить divan_kazan.

Имя аккаунта. Когда человек ищет, где купить мебель, чаще всего он пишет в поисковую строку «Мебель Казань». При таком запросе ваш аккаунт не высвечивается. Советуем в имени указать «Мебель Казань» или же «Мебельная фабрика Казань». Вы указали название вашего бренда в аватарке, его хорошо видно.

Архивы сторис. Рекомендую сократить количество архивов до 5-7 штук. Желательно оставить основную информацию: например, отзывы, график, акции, основной ваш ассортимент (диваны, кресла, кровати). Сторис должны иметь актуальную информацию. Например, если у вас в сторис опубликована акция, которая была год назад и уже неактуальна, то желательно ее удалить.

Поскольку архивы сторис активно обращают на себя внимание, то рекомендую сделать обложки актуальных в едином стиле: так профиль будет выглядеть более гармонично. Пример ниже:



Примеры таких обложек вы можете найти в Pinterest, а создать ее сможете в приложении Canva. Варианты удачныx оформлений по конкурсу:

Подписки/подписчики. Важно обращать внимание на соотношение подписчиков и подписок. Чем больше разница в пользу подписчиков, тем лучше. В вашем аккаунте 11% — это отличный показатель.



БИО. В вашем БИО указано, какую именно мебель вы изготавливаете. Эту информацию лучше отразить в актуальных и в taplink. Этот этап оформления аккаунта очень важен, лучше отразите в описании ваши преимущества, чем вы отличаетесь от конкурентов. Также можно привлечь внимание действующей акцией или скидкой.

Ниже приведены удачные оформления БИО:



Необычное описание, привлекающее предложение «Пройди тест и получи проект кухни».



В этом аккаунте, например, очень привлекают быстрые сроки и наличие скидок.



В этом аккаунте акцент делается на гипоаллергенные диваны и ручную сборку — все это привлекает внимание. Также советуем добавить в БИО taplink или его аналоги. Там вы можете отразить важную информацию: сайт, контакты, о себе, акции, каталог.

Ниже приведены примеры удачного оформления taplink:

Раздел отметки. Многие покупатели обращают внимание на отметки, так как через этот раздел можно найти реальные отзывы, посмотреть, какое впечатление вы производите на других. В вашем аккаунте всего лишь одна отметка, это может снизить уровень доверия со стороны потенциального клиента. Как повысить число отметок? Отмечайте иногда сами себя, просите друзей и знакомых, коллег. Если отметки будут немного заполнены, то клиенты отнесутся к вам более серьезно. Но стоит учесть, что нужно обязательно удалять спам из отметок.

Хотим похвалить за наличие эмодзи — это хороший структурный подход.



Новый раздел в Instagram «Путеводители, или гайды» В Instagram появился очень удобный раздел, где вы можете создать подборку из уже размещенных постов с возможностью добавить описание, визуальное оформление. Вы можете объединить какие-то определенные товары, например, создать гайд «диваны», и будет небольшой отсортированный каталог. Также можно создать экспертный гайд: например, вы в качестве эксперта будете рассказывать в серии постов, как правильно ухаживать за мебелью, и сможете эту информацию структурировать. Можно создать и отдельную ветку с отзывами. Ниже приведен пример нового раздела Instagram «Путеводители, или гайды»:

Сделать ленту более разнообразной



IGTV не используется, но мы рекомендуем вам начать это делать. Данный раздел поможет вам рассказать о своей продукции/услугах в видеоформате. Можете записать серию, где вы подробно рассказываете о товаре, коллекции. Делайте обзоры вашей продукции. Пример IGTV приведен ниже:



Контент. Сейчас у вас контент состоит только из ассортимента товара. Стоит немного преобразить ленту вашего профиля и сделать ее более разнообразной. Например, вы можете снять процесс производства, опубликовать какой-нибудь полезный пост. Так ваша лента преобразится и станет менее нагружена. Хочу похвалить за качественные, четкие фотографии.

Пример разбавленной ленты:



Как фотографировать мебель. У аккаунта не все изображения соответствуют требованиям соцсети и часто выходят с полями. Чтобы получать удобный для публикации контент, рекомендуем проводить фотосессии. Хотим посоветовать при их проведении соблюдать ровные линии, ровный горизонт. Так фотография будет выглядеть более пропорционально и геометрически правильно. Чтобы было проще фотографировать, на телефоне в настройках можно включить сетку, по ней легко настраивать ровные линии.

Аккаунт требует вовлеченности подписчиков



Аналитика контента. Для вас мы провели углубленный анализ контента с февраля по май. Хочется отметить отсутствие динамики, поэтому нужно следить за тем, чтобы количество подписчиков увеличивалось.



Вовлеченность — это количество пользователей Instagram, которые лайкают, комментируют или как-то иначе взаимодействуют с вашим контентом. У вас она в 5 раз ниже, чем у похожих страниц. Это говорит о том, что взаимодействия со стороны подписчиков очень мало. Одной из причин может быть невысокое качество базы подписчиков с точки зрения целевой аудитории.



Также используется лишь один формат публикаций — изображения и карусель. Рекомендуем использовать и другие форматы — видео и IGTV. Добавление видео в постинг сделает ваш аккаунт более узнаваемым, посетители вашей страницы будут дольше задерживаться у вас в аккаунте, увеличится время просмотра поста и, соответственно, поднимутся охваты и вовлеченность.

Продвижение аккаунта не ведется, что отражается в низкой вовлеченности и динамике роста подписчиков. Очень мало целевых запросов и ответов на комментарии. Чтобы повысить вовлеченность, продажи, узнаваемость, необходимо комплексно развивать аккаунт: настраивать таргетированную рекламу, проводить работу с блогерами, устраивать конкурсные акции, активно взаимодействовать с аудиторией, повышать качество обратной связи, выводя человека на диалог.