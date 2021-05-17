В самой нервозной игре сезона «Рубин» спасает место в Лиге конференций: четыре главных итога матча с «Ротором»

Казань возвращается в еврокубки спустя шесть лет

Все козыри на руках были у «Рубина» перед заключительным туром сезона. Нужно было просто набрать очки в матче с одним из аутсайдеров, волгоградским «Ротором». Однако на «Ак Барс Арене» вышла крайне нервозная игра, с россыпью упущенных моментов и с драматичной развязкой. О том, как казанцы спасли свое место в еврокубках, Деспотович стал лучшим бомбардиром команды за последние 12 лет, а фанатский интерес к футболу просыпается — в итогах 30 тура для «Рубина» от «Реального времени».

Расклады перед матчем были на стороне «Рубина», но все равно перенервничали

С моральной токи зрения для игроков казанского клуба этот матч был предельно простым — нужно было просто набирать очки самим. Наиболее выгодное положение на четвертой позиции среди всех претендентов на место в Лиге конференций позволяло команде Слуцкого уповать только на свои силы. Игрокам «Рубина» не было необходимости оглядываться на то, как сыграют соперники.

Хотя, можно было, конечно, поглядывать на проходивший в это время матч в Черкизово, где «Локомотив» проводил свой заключительный матч «Уралом». Ведь при удачном раскладе там — а именно при осечке «железнодорожников» и собственной победе — «Рубин» завоевывал бы третьи в своей истории бронзовые медали российской Премьер-лиги. Понятно, что рассчитать на подвиг екатеринбуржцев в Москве было несколько наивно, так что играть лишь «от себя» — вот главная и простейшая задача, какую мог дать своим подопечным Леонид Слуцкий.

С моральной токи зрения для игроков казанского клуба этот мат был предельно простым — нужно было просто набирать очки самим. Фото rubin-kazan.ru

По игре оказалось, что казанцы все-таки перенервничали. Много лишних движений, спешка при переходе из обороны в наступление, а отсюда — неподготовленные атаки. Более того, игра рукой Карла Старфельта — ничто иное, как нервный срыв. Иначе объяснить намеренно поднятую руку к мячу в собственной штрафной прямо на глазах у судьи нельзя.

— У нас было большое напряжение из-за ответственности за результат, из-за борьбы за еврокубки, нам нужно было выигрывать. Но и одного очка нам хватило для выхода в еврокубки. Было видно, что сыграли не лучшую нашу игру сегодня, но хорошо, что попали в Европу. Мы этого заслуживали весь год, — сказал герой матча Деспотович после игры.

К счастью, игра завершилась удачно для Казани, хоть и пришлось понервничать в концовке — ничья позволила «Рубину» остаться на своей четвертой строчке и выйти в еврокубки впервые после 2015 года. Тогда, напомним, казанцы заняли место «Динамо», исключенное из евросезона за нарушение финансового фэйр-плэй.

Зрительский интерес и фанатская среда просыпаются. Ждать возвращения ажиотажа «нулевых»?

«Есть чудо вечное на свете, и это чудо — наши дети». С таким баннером, растянутым на фан-секторе начинался матч при гробовой тишине минуты молчания и именами погибших жертв казанского стрелка в гимназии №175. Стоит сказать, что все восемь игр последнего тура РПЛ начались с подобных акций.

Вообще стоит отметить, что с возвращением казанского клуба в борьбу за высокие места болельщики тоже серьезно активизировались. В течение вчерашнего матча фан-сектор демонстрировал аж три рукодельных баннера. В середине игры ультрас разворачивали растяжку в честь Леонида Слуцкого, а после игры появилась красно-зеленая надпись с благодарностью за сезон.

Сравнить такую активность с той, какая была в лучшие годы казанских ультрас, когда на Центральном стадионе заполнялись три сектора на южной трибуне, развевалось множество флагов и двуручных штандартов, а перед каждой игрой сектор готовил большой перфоманс с «аргентинкой», летящей на беговые дорожки, и большими рисованными баннерами, нельзя. Но видно, что сектор тоже почувствовал вкус побед. Возможно и количество тоже вновь начнет расти.

Более того, стали лучше заполняться и центральные трибуны с болельщиками. На вчерашней игре с «Ротором» было 12 433 зрителей. И это в игре с аутсайдером. Такая посещаемость — довольно солидная для футбольной Казани последних лет. Возможно, это начало возрождения интереса к футболу, какой был в Казани на стыке «нулевых» и «десятых». Следующий сезон покажет.

На вчерашней игре с «Ротором» было 12 433 зрителей. И это в игре с аутсайдером. Фото: rubin-kazan.ru

С игры забить так и не удалось — следствие нервозности. Но у «Рубина» есть Деспотович

С игры в «качели», без центра поля начали игру команды с первых минут. Уже на четвертой минуте сербский форвард Деспотович красиво переправлял головой точный навес из-за пределов и тот даже влетал в сетку гостевых ворот. Правда, боковые судьи показали — офсайд.

Уже через три минуты едва не забил уже «Ротор», когда казанцы стали пожарить у своих ворот на 8 минуте — Дарко Йевтич зачем то начал возиться с мячом в своей штрафной площади, потерял его а Дюпин выбегал в борьбу, и оставлял ворота пустыми. В последний момент удавалось накрыть удар Ильи Жигулева.

Зато на 21 минуте швейцарец сам вырывал мяч в центре поля у соперника, отдавал Деспотовичу, а сам забегал в штрафную — пробил в дальний угол, рядом со штангой.

Было очевидно, что «Рубин» сам пытается как можно скорее забить и успокоиться, но все это выливалось в то, что волгоградцы почувствовали кровь и сами пошли вперед. Казанцы открывались и давали играть гостям на своей половине поля. При этом сами казанцы не сказать, чтобы очень быстро переходили из обороны в атаку. Даже когда игроки «Рубина» перехватывали мяч близ центрального круга, и можно было брать преимуществом в числе, но все было либо «в пенку», либо защитники «Ротора» успевали нагнать казанцев.

Джодже Деспотович забивает14-й мяч в сезоне и становится лучшим бомбардиром команды. Фото: rubin-kazan.ru

Уже в этот момент стали закрадываться подозрения, что дожать в этот день «Рубин» соперника дожать так и не смогут — тот самый день, когда команда создает множество моментов, постоянно угрожает воротам соперника, но мяч просто не хочет идти в ворота.

— Не получалось забить больше, хотя имели огромное количество моментов, огромное количество ударов. Обычно из этих позиций — сколько моментов имели Бакаев, Макаров — они обычно выжимают гораздо больше. Но я думаю, что высокий уровень ответственности, жара, напряжение, все это сказалось. Поэтому по идее матч, который должен был для нас складываться легко, судя по рисунку, по ходу, по моментам, получилось, что мы его спасали уже в компенсированное время, — сетовал Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Во втором тайме казанцы успокоились, создавать уже так не спешили, сделав упор на более подготовленные атаки. С игры мяч в воротах «Ротора» так и не побывал. Благо волгоградец Серей Макаров в похожей ситуации, как и у ворот «Рубина», сыграл рукой в своей штрафной и «Рубин» спасся уже в добавленное время — 1:1.

Джодже Деспотович забивает 14-й мяч в сезоне и становится лучшим бомбардиром команды. До 16 мячей Домингеса в 2009 году не хватило всего 2 гола.

Олега Шатова нужно отпускать

Надо сказать, что проседание игры в развитии атак — результат не слишком удачной игры Олега Шатова, который больше терял, чем создавал. Даже когда ему доверили разыграть штрафной удар у самых подступов к штрафной площади «Ротора», тот просто запульнул мяч куда то в сторону верхнего яруса «Ак Барс Арены».

Вообще Олег Шатов так и не стал тем самым «винтиком», который усилил бы игру «Рубина» и сделал его сильнее. Полузащитник переходил в казанскую команду, чтоб добавить фундаментальности в центре, сделать доставку мяча в чужую штрафную изобретательнее. Вряд ли «Рубин» сможет сделать качественный шаг вперед, если оставить футболиста и давать ему ту роль, какую Олег получает.

Нужно искать для полузащитника новую команду, а на его место наигрывать легионеров. Возвращение Мицуки Сайто может оказаться очень кстати.

Лишь на 74 минуте наставник «Рубина» решился-таки произвести замену, выпустив Костюкова вместо Шатова. А за пять минут до конца основного времени Иван Игнатьев заменил «проштрафившегося» Старфельта. В игре серьезно не хватило Филипа Уремовича и Хвана Ин Бома. Не говоря о Кварацхелии. Эти потери могли стоить «Рубину» еврокубков, но все закончилось так, как закончилось.

Эрик Добролюбов