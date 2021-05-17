Бизнес-аккаунт дня: салон декора и цветов сестер из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 68

Важные события редко обходятся без цветов. Впрочем, букеты дарят и просто так, без повода. Два года назад две жительницы Казани и сестры Елена и Екатерина открыли студию декора и цветов «Sisters». Девушки оформили бизнес-профиль в сети «Инстаграм», у которого 8,5 тысяч подписчиков. Советы по его оформлению и развитию в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.

Авторские букеты и особенный декор

Пять лет назад декораторы и флористы — сестры Елена и Екатерина решили объединить свои творческие таланты и занялись оформлением, созданием декораций для офисов, салонов, домов и квартир, фотозон для различных событий. В январе 2019 они открыли свой салон, где составляют для заказчиков букеты из живых цветов и композиции из сухостоя, проводят мастер-классы и различные творческие встречи. С недавнего времени девушки занялись новым направлением — оформляют цветами и композициями из них свадебные торжества.

Аналитический разбор бизнес-профиля цветочного магазина сегодня провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко.

Лента — не цветами едина

Ниша флористики — конкурентная и сложная для продвижения. Поэтому важно сделать аккаунт максимально простым, понятным, но эстетичным.

Перейдём к разбору. Highlights: их много, они понятные — это здорово. Можно привести их к единому визуальному оформлению в нейтральных, спокойных оттенках, но это необязательно. Соберите часто задаваемые вопросы и закрепите их в актуальное, чтобы снизить поток сообщений в директ и удовлетворить любопытство аудитории. Было бы здорово показывать больше закулисья — процессы сбора букетов и ваших мастеров.

Мне понравился highlights «Букеты до 2000» — аналогичным образом можно собрать и букеты до 1500/3000/5000.

Самые важные и полезные истории в актуальном должны быть впереди: стоимость/как нас найти/вопрос-ответ/услуги/цветочная подписка. При оформлении историй адаптируйте фотографии под размер 9:16, не оставляя пустых рамок.

Визуальное оформление: в цветочных проектах визуал играет большую роль, потому что покупки цветов совершаются эмоционально. Чередуйте дальние и ближние планы, составляйте референсы перед съёмками, подумайте над креативными и нестандартными фотографиями. Можно попробовать почерпнуть идеи из следующих аккаунтов:

@annaremarchuk

@olgaprinku здесь есть необычные и интересные снимки

@mooncanyon

Лента — не цветами едина. Добавляйте снимки оформления вашими букетами в ресторанах, снимки с работой мастера, раскладки, видеоролики. В общем, полёт фантазии здесь большой.

Тексты — полезные и грамотные

Тексты: цветочным аккаунтам полотна текста не нужны, но даже небольшие тексты должны быть полезными и грамотными.

Общие рекомендации по текстам:

подписывайте стоимость букетов, которые есть на фотографии

рассказывайте о том, как ухаживать за цветами. Я сама покупаю цветы и мой максимум — это поставить их в прохладную воду и иногда менять её. Что-то слышала о том, что в воду нужно класть сахар, может быть это миф? Соберите подобные мифы у читателей и расскажите, как нужно делать.

делите тексты на абзацы. Одна мысль — один абзац.

используйте тире в постах, а не дефисы. Это дефис «-», а это тире «—».

ставьте пробел перед смайлами и используйте 2-3 штучки на пост.

проверяйте текст на наличие воды и ошибок, сделать это можно в сервисах glvrd.ru или text.ru

Продвижение: без него здесь никуда. Можно раз в месяц-два проводить розыгрыш, например, розыгрыш подписки. Конкурсные механики — отличный инструмент для повышения лояльности и продвижения. И настраивать таргетированную рекламу и промо-посты: первый вариант из Facebook, а второй — из самого аккаунта. Желаю удачи!