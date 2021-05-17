Бизнес-аккаунт дня: салон декора и цветов сестер из Казани
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 68
Важные события редко обходятся без цветов. Впрочем, букеты дарят и просто так, без повода. Два года назад две жительницы Казани и сестры Елена и Екатерина открыли студию декора и цветов «Sisters». Девушки оформили бизнес-профиль в сети «Инстаграм», у которого 8,5 тысяч подписчиков. Советы по его оформлению и развитию в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих СММ-агентств Поволжья.
Авторские букеты и особенный декор
Пять лет назад декораторы и флористы — сестры Елена и Екатерина решили объединить свои творческие таланты и занялись оформлением, созданием декораций для офисов, салонов, домов и квартир, фотозон для различных событий. В январе 2019 они открыли свой салон, где составляют для заказчиков букеты из живых цветов и композиции из сухостоя, проводят мастер-классы и различные творческие встречи. С недавнего времени девушки занялись новым направлением — оформляют цветами и композициями из них свадебные торжества.
Аналитический разбор бизнес-профиля цветочного магазина сегодня провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко.
Лента — не цветами едина
Ниша флористики — конкурентная и сложная для продвижения. Поэтому важно сделать аккаунт максимально простым, понятным, но эстетичным.
Перейдём к разбору. Highlights: их много, они понятные — это здорово. Можно привести их к единому визуальному оформлению в нейтральных, спокойных оттенках, но это необязательно. Соберите часто задаваемые вопросы и закрепите их в актуальное, чтобы снизить поток сообщений в директ и удовлетворить любопытство аудитории. Было бы здорово показывать больше закулисья — процессы сбора букетов и ваших мастеров.
Мне понравился highlights «Букеты до 2000» — аналогичным образом можно собрать и букеты до 1500/3000/5000.
Самые важные и полезные истории в актуальном должны быть впереди: стоимость/как нас найти/вопрос-ответ/услуги/цветочная подписка. При оформлении историй адаптируйте фотографии под размер 9:16, не оставляя пустых рамок.
Визуальное оформление: в цветочных проектах визуал играет большую роль, потому что покупки цветов совершаются эмоционально. Чередуйте дальние и ближние планы, составляйте референсы перед съёмками, подумайте над креативными и нестандартными фотографиями. Можно попробовать почерпнуть идеи из следующих аккаунтов:
@annaremarchuk
@olgaprinku здесь есть необычные и интересные снимки
@mooncanyon
Лента — не цветами едина. Добавляйте снимки оформления вашими букетами в ресторанах, снимки с работой мастера, раскладки, видеоролики. В общем, полёт фантазии здесь большой.
Тексты — полезные и грамотные
Тексты: цветочным аккаунтам полотна текста не нужны, но даже небольшие тексты должны быть полезными и грамотными.
Общие рекомендации по текстам:
- подписывайте стоимость букетов, которые есть на фотографии
- рассказывайте о том, как ухаживать за цветами. Я сама покупаю цветы и мой максимум — это поставить их в прохладную воду и иногда менять её. Что-то слышала о том, что в воду нужно класть сахар, может быть это миф? Соберите подобные мифы у читателей и расскажите, как нужно делать.
- делите тексты на абзацы. Одна мысль — один абзац.
- используйте тире в постах, а не дефисы. Это дефис «-», а это тире «—».
- ставьте пробел перед смайлами и используйте 2-3 штучки на пост.
- проверяйте текст на наличие воды и ошибок, сделать это можно в сервисах glvrd.ru или text.ru
Продвижение: без него здесь никуда. Можно раз в месяц-два проводить розыгрыш, например, розыгрыш подписки. Конкурсные механики — отличный инструмент для повышения лояльности и продвижения. И настраивать таргетированную рекламу и промо-посты: первый вариант из Facebook, а второй — из самого аккаунта. Желаю удачи!
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