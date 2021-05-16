«Ночь музеев» — ресурс для сообществ или головная боль музейщика?

Почему музеи Казани не проводят совместный фестиваль

Фото: Роман Хасаев

Для кого проводится «Ночь музеев» и может ли она стать катализатором для городских сообществ — это выясняло «Реальное время», сделав марш-бросок по городу в субботу.

Ночью надо спать, а не по музеям ходить?

Во-первых, для большинства музеев праздник — это уже точно не «ночь». Кажется, единственный музей, который работает хотя бы до полуночи, — это Дом татарской книги. Его директор Айдар Шайхин с улыбкой замечает: «Видимо, мы считаемся популярными». Недавно здесь проходила «Библионочь» — сил в нее было вложено немало. Давно известно, что на «Ночь музеев» сотрудникам не выделяют дополнительных ресурсов. По сути, им, среди которых немало великовозрастных любителей своего дела, необходимо вложить силы, собрать разнообразную программу для привлечения — кого? Завсегдатаев? Туристов? Молодежи?

Задаваясь подобными вопросами, мы начинаем путь с Галереи современного искусства. Когда-то она считалась, наряду с Музеем Горького, самой «андерграундной» на маршруте — здесь творили художники вроде Дамира Бозика и звучала музыка для медитации — аж до самого утра, к вящему неудовольствию персонала.

Фото: Ринат Назметдинов

Мы попадаем на выступление двух художниц, участвовавших в выставке «Здравствуйте, Юрий Гагарин». Neji201 демонстрирует кадры, где она пытается разместить свою картину в чужой экспозиции в Вене, а Лилия Косолапова рассказывает, как из кандидата химических наук превратилась в художницу, интересующуюся такими техниками, как трафарет и коллаграфия (и проводящую мастер-классы по ним). Правда, об артист-токе надо откуда-то узнавать. Мы узнали из Сети. А так — ничто не говорит о том, что в самой дальней комнате ГСИ происходит событие.

В ГМИИ звучит виолончель Камиля Мухаметдинова (вообще, консерваторских преподавателей и студентов в «ночи» можно встретить немало). Его игре внимают несколько зрителей, но гораздо любопытней просто ходить по залам, смотреть на то, как рисовали раньше во Фландрии, и озираться в ответ на замечания смотрительниц. Между тем несколько зрительниц постарше интересуются, в том же ли зале пройдет лекция доктора исторических наук, профессора кафедры искусствоведения, живописи и графики КазГИК Константина Руденко «Лихачевы и тайны казанского масонства».

Словом, акустика в Музее изобразительных искусств замечательная. Таким же образом можно позже послушать и молодых поэтов. Самая любопытная часть — только для избранных. Журналист Эдуард Хайруллин водит тех, кто успел зарегистрироваться, по усадьбе Сандецкого, в которой музей расположен: показывает туалеты, солярий, лестницы, покойницкую, чердак. Подробности, впрочем, можно узнать и в его недавнем видео.

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В ГСИ и ГМИИ вход был бесплатный (так что, к примеру, можно было посмотреть на всегда интересные фото Евгения Канаева). Кстати, так же — в Музее Боратынского, до которого ноги наших корреспондентов не дошли.

А ведь там можно было оценить «Поэтический театр Алексея Гомазкова» со множеством гостей, концерт Юлии Зиганшиной, тестирование музейной платформы дополненной реальности «Артефакт» и некую акустическую экскурсию «Шорохи и звуки» — о том, как звучал дом Боратынских более ста лет назад.

В Национальном музее стоимость билета не снижена — 350 рублей. В программе — концерт школьников, выступление La Primavera, ожившие персонажи, изучение планет в игровой форме, печать по ткани с помощью набойных досок. Мы попадаем на дефиле «Ильдан-Лика» — девушки (среди которых вроде есть парень) вышагивают по тому отделу музея, в котором представлены достижения татарстанского хозяйства, — сначала в татарских костюмах, потом в нарядах из коллекции «Сафари», потом в платьях с открытыми плечами. В перерыве к публике из нескольких десятков человек обращается психолог с уроком от Леонардо да Винчи, а потом ведущий внезапно начинает петь. Звучит громко, но в остальных частях музея не слышно.

Фото: Ринат Назметдинов

В «Алафузова» событие лишь формально причисляют к «Ночи музеев». Строго говоря, здесь и не музей. Тут проходит фестиваль «Среда обитания» от новоявленной программы развития креативных индустрий РТ в молодежной среде RE'ACTOR. Здесь можно было посмотреть «одну из частей эко-митапа «На районе» с участием официальных лиц Казани, представителей управления Сената Берлина по окружающей среде, транспорту и защите климата». В одном из залов обнаруживаются знакомые активисты и деятели — «Мега», движение «ЭкоЛогично Казань», инклюзивный театр «Э-моция», «Проектная группа 8», занимавшаяся соучастным планированием парков Татарстана и многим другим. Они, в частности, разговаривают о долгосрочных инвестициях в среду, правда, беседа постепенно переходит к раздельному сбору мусора, а один из спикеров предлагает «выбросить слово «выбросить». К вечеру от бесед переходят к диджеям, стендапу, концерту с участием Just Brass, а к ночи — и вовсе к сету московского DJ List. Не музейно, но любопытно для субботы.

В Кремле бродят немногочисленные туристы. Отец семейства требует, чтобы сыновья сфотографировались на фоне фирменной растяжки «Ночи музеев». Дети понуро соглашаются. Программа у заповедника обширная настолько, что в ней легко запутаться. Что бесплатно, что за деньги, что стоит посмотреть? Скажем, во дворе Музея истории государственности татарского народа и РТ возникает выставка «Время и деньги» — от Национального банка, а в центре «Эрмитаж-Казань» показывают фильм «Памятники искусства Дуньхуана. Пещеры тысячи Будд». И это не считая чайных церемоний, аквагрима, игры «Падающая башня», презентаций AR/VR-квеста по залу «Космос и Вселенная» и так далее. Многие из этих событий — за отдельную плату. Вход в музеи — по 100 рублей.

Фото: Илья Репин

Музеи — народу?

Словом, «Ночь музеев», если смотреть на обилие событий, кажется, стабильно проходит из года в год (правда, не особо заметно, чтобы в ней в 2021-м участвовали частники). А проблемы остаются те же. До сих пор нельзя просто зайти на один сайт — и увидеть все мероприятия с конкретными описаниями и ценами. Музеи вешают афиши у себя на страницах — но кто их увидит, кроме тех, кто и так стабильно их посещает? Нет какой-то единой истории, связывающей события в один маршрут, нет деления по интересам. Непонятна и мотивация музейщиков, кроме указания сверху.

Кажется, неплохим решением было бы предоставление в этот день площадок городским сообществам, которые могли бы с сотрудниками поработать вместе, но для этого нужно, чтобы это было полезно и самим учреждениям, чтобы само событие курировалось, чтобы у него были медиаторы и спонсоры. Сейчас, кажется, успех зависит от того, насколько много у конкретного музея друзей или насколько смелым окажется какой-нибудь андерграундный деятель, чтобы постучаться в дверь к руководству.

А тем временем тот же «Казанский Кремль» занял первое место в рейтинге посещаемости музеев России за 2020 год, составленном изданием The Art Newspaper Russia. Это более 1,8 млн человек (по сравнению с 2019 годом — меньше на 37%).