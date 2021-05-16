«Сейчас нет ни мужа, ни жены»: можно ли сохранить семейные ценности, не зная корней
В Татарстане завершился фестиваль родословных, который поощряет собирать архивную информацию о своих предках и знать свои корни
Победителем Республиканского конкурса родословных и семейной памяти «Без тарихта эзлебез» («Эхо веков в истории семьи») в этом году стала татаро-башкирская родословная семьи Миннебаевых из Балтасинского района Татарстана. 69-летняя хранительница генеалогического древа Гульсум Миннебаева сберегла сведения о 22 поколениях своей семьи — ее корни прослеживаются в XVII веке. Между тем большинство граждан не знают истории своей семьи дальше третьего поколения. «Сегодня в мире происходят процессы глобализации, и вообще растворяется понятие семьи — нет ни мужа, ни жены, а появляется родитель №1 и родитель №2», — заметил Рустам Минниханов, призвав хранить семейные архивы и знать свои корни.
Травяной чай в шкатулках и чувашское угощение йăва
Вчера в Татарском государственном академическом театре им. Камала завершился фестиваль родословной «Без тарихта эзлебез», что в переводе с татарского означает «Эхо веков в истории семьи». В заключительный этап республиканского конкурса вышли шесть семей, которые собрали документальные данные о членах своей семьи дальше третьего поколения и составили генеалогическое древо. Это:
- семья потомственных аграриев Мутагировых из села Абдрахманово Альметьевского района,
- семья Масалимовых из Актанышского района,
- семья потомственных нефтяников Морозовых из Нурлатского района,
- семья аграриев Миннебаевых из Балтасинского района,
- семья Юсуповых из Тетюшского района,
- семья инженеров Вахитовых из Казани.
В финале конкурсанты представили на сцене театра музыкальные композиции, посвященные истории своей семьи.
А перед этим в фойе театра команды выставили на суд жюри национальные блюда: эчпочмак, баурсак, чак-чак и другие кулинарные творения, посвященные дружбе народов. Семья Мутагировых в дополнение к этому подарила членам жюри деревянные шкатулки с травяным чаем, собранным в окрестностях села.
— Почему чай? Объясню, — охотно рассказал представитель семьи. — В этом году у нас прошла реконструкция сельского клуба. Все думают, что сельский клуб — это бесконечная дискотека и запах библиотеки. А у нас не так. В нашем сельском клубе занимаются пением, есть тренажерный зал для пожилых людей. И после каждого занятия можно пойти в буфет и попить целебного чая. И это не случайно. Ведь глава сельского поселения Равиль Мутагиров — продолжатель рода из 11 поколений. Сейчас в селе есть спорткомплекс, строится ледовый дворец, пишется книга о селе.
А родословная Мутагировых начинается с Кулмухаммета, который родился в 1652 году.
Межнациональная семья Морозовых — Васильевых показала чувашское угощение — йăва (колобки). Хранительница древа Елена Васильева рассказала, что лакомство всегда готовилось на свадьбу и Масленицу, чтобы обеспечить семейное плодородие.
Богатый стол с национальными блюдами, вареньем из ягод накрыла семья Миннебаевых из Балтасинского района.
С этого, собственно, и начался конкурс — жюри оценивало кулинарные способности команд, их знание национальных традиций и умение пригласить к столу. В жюри входили представители Госархива, ЗАГСа, КФУ, Казанского института культуры и даже Казанской епархии, которые при осмотре тут же выставляли баллы по нескольким критериям.
Семейное беспамятство — это не вина, а беда народа
Затем в течение часа-полутора проходил музыкальный батл между семьями. В их выступлениях отражались национальные традиции татарских, русских и чувашских семей. Объединяло их одно — в истории каждой семьи отражались эпохальные события страны — революция 1917 года, коллективизация, Великая Отечественная война...
Вообще, в семейной памяти народа сохранилось множество драматических политических событий, которые привели к невольной утрате связи с прошлым. Достаточно сказать, что в годы Гражданской войны в семьях не принято было говорить о том, кто перешел на сторону белых, а в годы сталинских репрессий люди были вынуждены молчать о тех, кого признавали врагом народа.
Государственная машина невольно «стирала» семейную память поколений. И лишь сейчас возвращается интерес к корням, к родословной. По данным социологических исследований, 48% опрошенных хотели бы знать больше об истории своей семьи, кто-то из них хотел бы использовать архивы.
22 поколения Миннебаевых и Масалимовых
69-летняя хранительница генеалогического древа Гульсум Миннебаева рассказала, что их родословная насчитывает 22 поколения. На сцену вышла семья из 11 человек. В руках они несли аншлаги, на которых изображены все ветви древа семьи. По словам Гульсум Миннебаевой, древо семьи такое развесистое — сейчас живы 2 тысячи потомков «первого звена» этой цепочки! Из них 914 человек живут в Татарстане, а 1121 человек — в Башкортостане.
Гульсум-ханум рассказывает, что отсчет генеалогического древа идет с XVI века, есть упоминание об ее предке в книге Шигабутдина Марджани «Мустафадел акбар». В этом списке есть и славные фамилии: казанские купцы Юнусовы, Зиганша Усманов, Габдрахман Ишмуратов, Юсуповы, которые более 100 лет были муллами в селе Карелино. Из этого рода происходил и Юнус-Ахун, который застал покорение Казанского ханства Иваном Грозным.
Семья Масалимовых ведет свою родословную и вовсе с 1280 года, со времен Булгарии и Буляр-хана. Об этом свидетельствует сходство передаваемой из поколения в поколение родословной семьи Масалимовых с родословной, приведенной в книге «Дафтар-и-Чингиз-наме», относящейся к XVII веку.
— У нашего деда Масалима сохранилась большая родословная, которая передавалась из поколения в поколение, и она была таких размеров, что читали ее, разложив на полу, как ковер. В 1930-е годы в деревню приехала экспедиция, намеревавшаяся увезти ее с собой. Несмотря на возражения нашего деда Масалима, представители экспедиции с помощью милиции принудительно забрали этот документ, свидетельство нашей многовековой истории. Масалим записал родословную по памяти арабскими буквами. Впоследствии он передал ее сыну Гаптелбарыю, который переписал ее, уже по-татарски. Позже сыновья Гаптелбарыя Марсель и Олег дополнили, сделав ее в форме дерева, и сохранили в качестве реликвии родословную своих предков, — рассказывалось в постановке.
Семья Мутагировых представлена сейчас девятым, десятым и одиннадцатым поколениями. Над изучением родословной работали внуки Рамиль и Равиль Мутагировы, которые, обратившись в архивы Оренбурга, Казани и Санкт-Петербурга, нашли старинные материалы о семье. На колоссальную работу ушло 2 года.
Как выбирают имя в русских семьях
В выступлениях показывали и обычаи семьи. С крика новорожденного началась музыкальная постановка семьи Морозовых из Нурлатского района. Хранительница очага Елена Васильева-Морозова объясняет, как выбирают малышу имя. Как только дитя проснулось, называют поочередно несколько имен — Таня, Маша, Настя, пока ребенок кричит. Как только девочка замолкает — тем именем и звать будут дочь. А потом ее заворачивают в пеленку того из членов семьи, кто родился самым здоровым. Когда повзрослевшая девушка выходит замуж, ей дарят платье, в котором венчалась ее бабушка, и украшения.
— Русские, татары, чуваши — любая нация должна знать свою историю. Праздник родословной — это такой позитивный пример. Сейчас в мире идет глобализация, где вообще растворяется понятие семьи, где нет понятия ни мужа, ни жены. Есть родитель №1 и родитель №2, — заметил с иронией президент Татарстана, выступая на празднике.
По его словам, сейчас важно бережно относиться к традициям, нашей истории. «Этим мы и сильны», — убежден Минниханов.
В итоге лучшими были признаны работы семьи Миннибаевых (1-е место), Мусалимовых (2-е место) и Мутагировых (3-е место). Победителям вручили денежные призы в размере 150 тысяч, 130 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.
Впервые конкурс родословной запустил Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу в 2019 году. Мероприятие направлено на сохранение и развитие традиций родословных, укрепление семейных связей и преемственности поколений, привлечение интереса широкой общественности к истории Татарстана и отдельной семьи.
В 2021-м праздник родословной переименовали в фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Без тарихта эзлебез». Добавим, что метрики своих близких до 1917 года можно найти в органах ЗАГСа. А в архиве хранятся российские метрические книги и ревизские сказки Казанской губернии начиная с 1724 года, мусульманские — с 1865 года. Именно по ним и создают генеалогическое древо.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым