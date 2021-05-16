«Сейчас нет ни мужа, ни жены»: можно ли сохранить семейные ценности, не зная корней

В Татарстане завершился фестиваль родословных, который поощряет собирать архивную информацию о своих предках и знать свои корни

Победителем Республиканского конкурса родословных и семейной памяти «Без тарихта эзлебез» («Эхо веков в истории семьи») в этом году стала татаро-башкирская родословная семьи Миннебаевых из Балтасинского района Татарстана. 69-летняя хранительница генеалогического древа Гульсум Миннебаева сберегла сведения о 22 поколениях своей семьи — ее корни прослеживаются в XVII веке. Между тем большинство граждан не знают истории своей семьи дальше третьего поколения. «Сегодня в мире происходят процессы глобализации, и вообще растворяется понятие семьи — нет ни мужа, ни жены, а появляется родитель №1 и родитель №2», — заметил Рустам Минниханов, призвав хранить семейные архивы и знать свои корни.

Травяной чай в шкатулках и чувашское угощение йăва

Вчера в Татарском государственном академическом театре им. Камала завершился фестиваль родословной «Без тарихта эзлебез», что в переводе с татарского означает «Эхо веков в истории семьи». В заключительный этап республиканского конкурса вышли шесть семей, которые собрали документальные данные о членах своей семьи дальше третьего поколения и составили генеалогическое древо. Это:

семья потомственных аграриев Мутагировых из села Абдрахманово Альметьевского района,

семья Масалимовых из Актанышского района,

семья потомственных нефтяников Морозовых из Нурлатского района,

семья аграриев Миннебаевых из Балтасинского района,

семья Юсуповых из Тетюшского района,

семья инженеров Вахитовых из Казани.



В финале конкурсанты представили на сцене театра музыкальные композиции, посвященные истории своей семьи.

А перед этим в фойе театра команды выставили на суд жюри национальные блюда: эчпочмак, баурсак, чак-чак и другие кулинарные творения, посвященные дружбе народов. Семья Мутагировых в дополнение к этому подарила членам жюри деревянные шкатулки с травяным чаем, собранным в окрестностях села.

— Почему чай? Объясню, — охотно рассказал представитель семьи. — В этом году у нас прошла реконструкция сельского клуба. Все думают, что сельский клуб — это бесконечная дискотека и запах библиотеки. А у нас не так. В нашем сельском клубе занимаются пением, есть тренажерный зал для пожилых людей. И после каждого занятия можно пойти в буфет и попить целебного чая. И это не случайно. Ведь глава сельского поселения Равиль Мутагиров — продолжатель рода из 11 поколений. Сейчас в селе есть спорткомплекс, строится ледовый дворец, пишется книга о селе.

А родословная Мутагировых начинается с Кулмухаммета, который родился в 1652 году.

Межнациональная семья Морозовых — Васильевых показала чувашское угощение — йăва (колобки). Хранительница древа Елена Васильева рассказала, что лакомство всегда готовилось на свадьбу и Масленицу, чтобы обеспечить семейное плодородие.

Богатый стол с национальными блюдами, вареньем из ягод накрыла семья Миннебаевых из Балтасинского района.

С этого, собственно, и начался конкурс — жюри оценивало кулинарные способности команд, их знание национальных традиций и умение пригласить к столу. В жюри входили представители Госархива, ЗАГСа, КФУ, Казанского института культуры и даже Казанской епархии, которые при осмотре тут же выставляли баллы по нескольким критериям.

Семейное беспамятство — это не вина, а беда народа

Затем в течение часа-полутора проходил музыкальный батл между семьями. В их выступлениях отражались национальные традиции татарских, русских и чувашских семей. Объединяло их одно — в истории каждой семьи отражались эпохальные события страны — революция 1917 года, коллективизация, Великая Отечественная война...

Вообще, в семейной памяти народа сохранилось множество драматических политических событий, которые привели к невольной утрате связи с прошлым. Достаточно сказать, что в годы Гражданской войны в семьях не принято было говорить о том, кто перешел на сторону белых, а в годы сталинских репрессий люди были вынуждены молчать о тех, кого признавали врагом народа.

Государственная машина невольно «стирала» семейную память поколений. И лишь сейчас возвращается интерес к корням, к родословной. По данным социологических исследований, 48% опрошенных хотели бы знать больше об истории своей семьи, кто-то из них хотел бы использовать архивы.

22 поколения Миннебаевых и Масалимовых

69-летняя хранительница генеалогического древа Гульсум Миннебаева рассказала, что их родословная насчитывает 22 поколения. На сцену вышла семья из 11 человек. В руках они несли аншлаги, на которых изображены все ветви древа семьи. По словам Гульсум Миннебаевой, древо семьи такое развесистое — сейчас живы 2 тысячи потомков «первого звена» этой цепочки! Из них 914 человек живут в Татарстане, а 1121 человек — в Башкортостане.

Гульсум-ханум рассказывает, что отсчет генеалогического древа идет с XVI века, есть упоминание об ее предке в книге Шигабутдина Марджани «Мустафадел акбар». В этом списке есть и славные фамилии: казанские купцы Юнусовы, Зиганша Усманов, Габдрахман Ишмуратов, Юсуповы, которые более 100 лет были муллами в селе Карелино. Из этого рода происходил и Юнус-Ахун, который застал покорение Казанского ханства Иваном Грозным.

Семья Масалимовых ведет свою родословную и вовсе с 1280 года, со времен Булгарии и Буляр-хана. Об этом свидетельствует сходство передаваемой из поколения в поколение родословной семьи Масалимовых с родословной, приведенной в книге «Дафтар-и-Чингиз-наме», относящейся к XVII веку.

— У нашего деда Масалима сохранилась большая родословная, которая передавалась из поколения в поколение, и она была таких размеров, что читали ее, разложив на полу, как ковер. В 1930-е годы в деревню приехала экспедиция, намеревавшаяся увезти ее с собой. Несмотря на возражения нашего деда Масалима, представители экспедиции с помощью милиции принудительно забрали этот документ, свидетельство нашей многовековой истории. Масалим записал родословную по памяти арабскими буквами. Впоследствии он передал ее сыну Гаптелбарыю, который переписал ее, уже по-татарски. Позже сыновья Гаптелбарыя Марсель и Олег дополнили, сделав ее в форме дерева, и сохранили в качестве реликвии родословную своих предков, — рассказывалось в постановке.

Семья Мутагировых представлена сейчас девятым, десятым и одиннадцатым поколениями. Над изучением родословной работали внуки Рамиль и Равиль Мутагировы, которые, обратившись в архивы Оренбурга, Казани и Санкт-Петербурга, нашли старинные материалы о семье. На колоссальную работу ушло 2 года.



Как выбирают имя в русских семьях

В выступлениях показывали и обычаи семьи. С крика новорожденного началась музыкальная постановка семьи Морозовых из Нурлатского района. Хранительница очага Елена Васильева-Морозова объясняет, как выбирают малышу имя. Как только дитя проснулось, называют поочередно несколько имен — Таня, Маша, Настя, пока ребенок кричит. Как только девочка замолкает — тем именем и звать будут дочь. А потом ее заворачивают в пеленку того из членов семьи, кто родился самым здоровым. Когда повзрослевшая девушка выходит замуж, ей дарят платье, в котором венчалась ее бабушка, и украшения.

— Русские, татары, чуваши — любая нация должна знать свою историю. Праздник родословной — это такой позитивный пример. Сейчас в мире идет глобализация, где вообще растворяется понятие семьи, где нет понятия ни мужа, ни жены. Есть родитель №1 и родитель №2, — заметил с иронией президент Татарстана, выступая на празднике.

По его словам, сейчас важно бережно относиться к традициям, нашей истории. «Этим мы и сильны», — убежден Минниханов.

В итоге лучшими были признаны работы семьи Миннибаевых (1-е место), Мусалимовых (2-е место) и Мутагировых (3-е место). Победителям вручили денежные призы в размере 150 тысяч, 130 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Впервые конкурс родословной запустил Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу в 2019 году. Мероприятие направлено на сохранение и развитие традиций родословных, укрепление семейных связей и преемственности поколений, привлечение интереса широкой общественности к истории Татарстана и отдельной семьи.

В 2021-м праздник родословной переименовали в фестиваль родословной «Эхо веков в истории семьи — Без тарихта эзлебез». Добавим, что метрики своих близких до 1917 года можно найти в органах ЗАГСа. А в архиве хранятся российские метрические книги и ревизские сказки Казанской губернии начиная с 1724 года, мусульманские — с 1865 года. Именно по ним и создают генеалогическое древо.