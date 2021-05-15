«Мне нужно медитировать в одиночестве, а в армии это невозможно»

Как можно альтернативно отдать долг Родине и где это могут сделать татарстанские призывники.

15 мая отмечается Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. В России эту дату можно считать днем альтернативной гражданской службы. Разбираемся, как можно законно отдать долг Родине, не надевая кирзовых сапог, где это могут сделать татарстанские призывники. Спойлер: убежденных пацифистов с удовольствием ждут на позициях буфетчиков, матросов, театральных рабочих сцены и даже... оленеводов.

Или пафицист, или верующий, или представитель малых народов

Альтернативная гражданская служба — особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. Альтернативнослужащий, в отличие от солдата, имеет право в это время получать образование — по заочной или вечерней форме.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская объясняет «Реальному времени», что в России право не служить в армии есть у каждого гражданина, имеющего верования или убеждения, несовместимые с несением военной службы — например, если он осуждает войну или любые другие насильственные действия или же ему это запрещает религия. А еще альтернативную службу может выбрать призывник, который относится к малочисленным народам (например, ханты, ненцы, коряки и т. д.). По закону, при выборе места альтернативной гражданской службы (АГС)учитывают образование человека, его специальность, опыт работы, медицинские противопоказания и семейное положение.

Омбудсмен говорит, что вопросы, связанные с прохождением военной службы, всегда находятся на особом контроле:

— Такие вопросы мы стараемся решать безотлагательно, в первоочередном порядке. Отдельно можно выделить обращения, касающиеся замены военной службы по призыву альтернативной военной службой — за текущий год к нам поступило пять таких обращений (за 2020-й — всего два обращения по альтернативной службе, за 2019 — шесть обращений).

Сария Сабурская объясняет, что в России право не служить в армии есть у каждого гражданина, имеющего верования или убеждения, несовместимые с несением военной службы. Фото: Максим Платонов

При этом, как уточнили в пресс-службе омбудсмена РТ, среди таких обращений не было ни одной жалобы на отказ в праве на прохождение альтернативной службы. В основном «альтернативщики» обращаются с просьбой разъяснить их права и порядок обращения в военкомат. Поступающие в адрес Уполномоченного по правам человека в РТ ходатайства с сопроводительным письмом направляются военному комиссару.



Как отметила наша собеседница, срок такой службы в Российской Федерации может быть разным:

21 месяц — для граждан, проходящих АГС в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также органам исполнительной власти субъектов РФ;

18 месяцев — для граждан, проходящих АГС в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.

Заявление о замене традиционной армейской службы на альтернативную подается не менее чем за полгода до начала вашего призыва. Если молодой человек должен получить повестку весной, дата отправки заявления должна быть не позднее 1 октября, если осенью — не позднее 1 апреля.

В заявлении нужно изложить мотивы, по которым вы не можете идти в армию, разъясняет Сабурская. Обязательно нужно приложить к нему характеристику с работы или учебы, подтверждающую ваши аргументы.

Документы рассматриваются в течение месяца со дня их получения. Затем на основании приведенных в заявлении аргументов и заключения врачей призывная комиссия принимает решение о направлении на АГС.

Заявление о замене традиционной армейской службы на альтернативную подается не менее чем за полгода до начала призыва. Фото: Олег Тихонов

Сколько альтернативщиков в Татарстане?

По данным военного комиссариата Татарстана, весной 2021 года направлению на альтернативную гражданскую службу подлежит более 30 человек. Для сравнения — весной 2018 года альтернативщиков в республике было меньше — 18 человек.

Военный комиссар РТ Сергей Погодин заверяет, что в Татарстане не чинят препятствий молодым людям, желающим пройти альтернативную гражданскую службу. Ведь в основном это тяжелые и непрестижные виды работ, на которые трудно найти персонал, в том числе и из-за невысокой зарплаты.



В перечне профессий, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, есть и буфетчик, и зверовод, и матрос, и парикмахер, и даже няня или оленевод (!).

А среди должностей служащих — акушерка, врач, спортсмен-инструктор, учитель, юрисконсульт, артист оркестра и даже театра кукол.

Государственные организации, вакансии в которых «простаивают» годами, подают заявки в Минтруд РФ. Он аккумулирует их в отдельный список, определяет квоты и распределяет кандидатов. Больше всего заявок подает «Почта России», много в списке и социальных учреждений. В прошлом году, как писало «Реальное время», Татарский государственный академический театр имени Г. Камала попал в приказ Минтруда РФ впервые. Здесь, как нам сообщили в театре, работает один альтернативщик — на должности машиниста сцены. А в этом году в татарстанском перечне — сплошь учреждения социального обслуживания населения.

Сергей Погодин заверяет, что в Татарстане не чинят препятствий молодым людям, желающим пройти альтернативную гражданскую службу. Фото: Максим Платонов

Не убиваем животных — не можем убивать и людей

Руководитель Региональной правозащитной общественной организации родителей призывников Татарстана «За сыновей» Герман Алеткин подтвердил, что на альтернативную службу в каждый призыв направляется порядка 30 татарстанцев. По стране же количество направляемых на АГС молодых людей стабилизировалось на уровне 300—400 человек за призыв.

А вот информация о том, каков процент тех, которым в возможности прохождения АГС отказывают, нигде не фигурирует:

— Кто-то судится, кто-то просто соглашается на срочную службу, кого-то убалтывают, морочат голову. Есть люди, которые упорно утверждают, что служба по контракту — это и есть альтернативная служба, — рассказывает правозащитник. — Многие в нашей стране уверены, что у нас предусмотрена обязательная военная служба, что все должны служить. Хотя это не так, у нас давным-давно призыв добровольный. Человек может сам выбрать, пойти ему на военную или альтернативную службу. Или же он может просто уехать за границу. Или воспользоваться отсрочкой. И так далее — вариантов много.

По словам нашего собеседника, далеко не только лишь религиозные убеждения побуждают призывников выбрать АГС. Хотя нередко за помощью в отстаивании своих прав обращаются и баптисты, и представители других религиозных течений.

— Ко мне в основном обращаются люди, которые зачастую не могут четко сформулировать свои убеждения. Совместно мы вырабатываем стратегию. Можно сказать, что это просто пацифисты. Наша Конституция в этом не ограничивает никак. Если человек может связно изложить свои убеждения, этого уже достаточно. С точки зрения закона, гражданин не обязан убеждать призывную комиссию. Любые убеждения человека, которые противоречат службе в армии, можно оформить как мотив для прохождения альтернативной службы, — утверждает он.

Алеткин вспоминает случай, когда к нему обратился призывник, практикующий медитации:

— Человек пришел и сказал, что ему нужно медитировать в одиночестве. А в армии сделать это невозможно. Я помог ему составить заявление — правда не знаю, чем история закончилась. Есть вегетарианцы, которые утверждают, что не убивают животных — значит, не могут убивать и людей.

Любые убеждения человека, которые противоречат службе в армии, можно оформить как мотив для прохождения альтернативной службы, — утверждает Герман Алеткин. Фото: Олег Тихонов

«Альтернативщика не могут уволить, он может качать свои права до упора»

Алеткин перечисляет: в Татарстане альтернативщики, как правило, могут служить в различных социальных учреждениях — домах-интернатах, психиатрических клиниках, но в основном проходят альтернативную службу на «Татарстан Почтасы».

А в прошлый призыв в перечне впервые появился театр Камала, но сейчас снова исчез из него. По словам собеседника, зачастую в военкомате призывника пугают альтернативной службой в Чечне или работой санитаром в психиатрической клинике. Но дальше запугиваний дело не идет, и все это не имеет ничего общего с действительностью. Потому что квалификации призывника обычно бывает недостаточно, чтобы работать с больными — и даже до того, чтобы выносить утки в домах престарелых обычно не доходит. Ведь это неплохо оплачиваемая должность, и за нее обычно конкурируют жители маленьких поселений. В итоге альтернативщики обычно попадают в такие социальные учреждения, но занимаются там уборкой территории или служат разнорабочими. Но в Москве в период пандемии COVID-19 ребята даже работали в красных зонах госпиталей, утверждает наш собеседник.

— В отличие от армии, где повара могут отправить служить водителем, на альтернативной службе, если человек перед распределением поработал на почте и у него в трудовой стоит запись «почтальон», то его можно направить только на почту, — говорит собеседник. — И более четко прописываются семейные обстоятельства. В отличие от военных, когда при наличии беременной жены можно отправить на службу в Астрахань, здесь при наличии тяжелых семейных обстоятельств обычно оставляют по месту жительства или где-то рядом.

По оценке собеседника, порядка 60 процентов альтернативщиков остаются в своем регионе. Есть и те, кто сам хочет поехать работать в другие регионы. Если же человека все же посылают в другой город, то ему оплачивается и дорога, и проживание в общежитии.

В Татарстане альтернативщики, как правило, могут служить в различных социальных учреждениях — домах-интернатах, психиатрических клиниках, но в основном проходят альтернативную службу на «Татарстан Почтасы». Фото: Максим Платонов

На альтернативной службе предусмотрено 375 рабочих дней, потому что альтернативщмку полагаются два отпуска, выходные, праздничные дни. Обычно «пацифистов» берут на малооплачиваемые места с минимальной зарплатой — в районе 12 тысяч рублей:

— Я обычно говорю: «Ребята, вы пошли на альтернативную службу не зарабатывать. Так что просто отработайте и потом решите, как чего».

Еще один плюс — «альтернативщика» не могут уволить, он может качать свои права до упора.

— Получился неожиданный эффект. Такой случай у нас был довольно давно на Пороховом заводе. Рабочие подходили к «альтернативщикам» втихаря и жали им руку. Потому что они выбивали дополнительные права и доплаты. Альтернативщики не боялись увольнения, а рабочие — боялись, — рассказывает правозащитник.