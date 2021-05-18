Арбитражный управляющий не дожил до продажи КЗСК

Петр Науменко, оспоривший за год 90% сделок с недвижимостью группы экс-главы банка СПУРТ, скоропостижно скончался

Фото: Ринат Назметдинов

Пятилетняя эпопея банкротства финансово-промышленной группы экс-главы правления банка «Спурт» Евгении Даутовой подходит к концу. Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий Петр Науменко, назначенный на этот пост ровно год назад, практически завершил судебные тяжбы по изъятию имущества КЗСК у группы компаний, неформально связанных с Евгенией Даутовой. «Внешэкономбанк» ожидает, что осенью этого года имущественный комплекс, куда были возвращены несколько выведенных производственных активов предприятия, будет выставлен на торги. Правда, до начала торгов конкурсный управляющий не дожил — 61-летний Петр Науменко скоропостижно скончался в конце апреля, не успев передать отвоеванные активы в конкурсную массу КЗСК.

КЗСК набрал вес

«Внешэкономбанк» ожидает выставления на торги имущества обанкроченного «Казанского завода синтетического каучука» осенью этого года, сообщили «Реальному времени» в госкорпорации.



— Основная масса сделок АО «Казанский завод синтетического каучука» по отчуждению имущества на сегодняшний день признана недействительной, имущество возвращено должнику и включено в конкурсную массу, — пояснили в пресс-службе ВЭБ в ответе на запрос издания.



Действительно, КЗСК в качестве истца завершил 39 арбитражных дел на общую сумму в 7,5 млрд рублей, следует из картотеки татарстанского арбитража. По словам источника, знакомого с ходом процесса, расторгнуто около 80—90% сделок, заключенных КЗСК с группой компаний, неформально связанных с банком «Спурт» Евгении Даутовой. Правда, инвентаризационная оценка возвращенных активов пока не проводилась, поэтому трудно сказать, каков их вес в конкурсной массе КЗСК. К тому же сами сделки были заключены задолго до банкротства КЗСК — в 2015 году , поэтому нельзя сказать, что их нарочно «спрятали» перед началом процедуры финансового оздоровления.



«Внешэкономбанк» ожидает выставления на торги имущества обанкроченного «Казанского завода синтетического каучука» осенью этого года. Фото: вэб.рф

По словам представителя ВЭБ, сейчас продолжаются судебные процессы по другим сделкам. По данным системы «СПАРК-интерфакс», в настоящее время рассматривается пять арбитражных дел на общую сумму 87,4 млн рублей.

— После формирования конкурсной массы должника, в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, будет организована оценка по определению рыночной стоимости имущества должника, — пояснили в госкорпорации. — После чего на утверждение кредиторам будет представлено положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника. Таким образом, прогнозные сроки выхода на торги — октябрь — ноябрь 2021 года.



Добавим, что дедлайн для завершения конкурсного производства установлен на 27 августа 2021 года (татарстанский арбитраж продлил его в феврале еще на полгода в виду необходимости завершения судебных разбирательств по взысканию имущества). Теоретически этот срок снова может быть продлен, но уже не больше чем до конца этого года.



Конкурсный управляющий КЗСК Петр Науменко, назначенный год назад для продолжения судебного разбирательства по возвращению в собственность КЗСК выведенных активов, не успел перевести активы в конкурсную массу КЗСК. Как стало известно «Реальному времени», накануне формирования инвентаризационной описи всего имущества завода управляющий скоропостижно скончался.

Исполнительный директор ассоциации МСРО «Содействие» Игорь Никитин подтвердил «Реальному времени» факт его кончины:

— Петр Павлович умер 21 апреля этого года. Ему был 61 год, — сообщил он, не называя причину смерти.



Имя кандидата не раскрывается, в материалах татарстанского арбитража представителем конкурсного управляющего значится А.С. Сероштанова. Фото: Максим Платонов

23 апреля он был исключен из реестра арбитражных управляющих МСРО «Содействие». Однако формально Петр Науменко продолжает оставаться конкурсным управляющим КЗСК.



— Сразу после его смерти КЗСК направил в арбитражный суд заявление об освобождении его с должности конкурсного управляющего, — пояснил Игорь Никитин.

Ожидается, что на предстоящем заседании одновременно с этим будет назначен новый управляющий КЗСК. Имя кандидата не раскрывается, в материалах татарстанского арбитража представителем конкурсного управляющего значится А.С. Сероштанова. Дата судебного заседания не назначена.

Науменко был утвержден конкурсным управляющим КЗСК 4 мая 2020 года. Его назначение произошло после неожиданной отставки внешнего управляющего Ольги Рущицкой, при которой КЗСК вместо санации отправился на путь конкурсного производства. Весной прошлого года собрание кредиторов КЗСК большинством голосов отвергло план внешнего управления, и завод было решено продавать с молотка.

В преддверии предпродажной подготовки Ольга Рущицкая провела аудит активов КЗСК. 26 февраля 2020 года ею была утверждена инвентаризационная опись имущества КЗСК. Балансовая стоимость выявленных активов составила 2,8 млрд рублей, тогда как требования кредиторов в тот момент составляли 5,2 млрд рублей, из них на основного кредитора — ВЭБ — приходилось 3,7 млрд рублей. После этого внешний управляющий КЗСК Ольга Рущицкая заявила, что имущество должника покрывает требования кредиторов только на треть.



— Практически все недвижимое имущество, находящееся на территории КЗСК, перешло в собственность третьих лиц, — указала она в своем отчете, фактически обвинив своих предшественников в выводе активов.

Спустя месяц после утверждения инвентаризационной описи конкурсным управляющим был назначен Петр Науменко, который, как считается, стал компромиссной фигурой на фоне разногласий.

Представитель Науменко Николай Зубрилин воздержался от подробных комментариев, прислал сообщение со ссылкой на полную судебную практику управляющего. Осталось неизвестным самое интересное: на какую сумму может быть пополнена конкурсная масса КЗСК в результате завершения судебных изъятий.

КЗСК отобрал имущество у 13 компаний Евгении Даутовой



Как стало известно «Реальному времени», в этом году притязания Науменко были осуществлены в отношении 10—13 компаний, бенефициаром которой выступает экс-банкир и промышленник Евгения Даутова. Иски об аннулировании сделок были предъявлены к ООО «Райсад», ООО «Сагал», ООО «Аргент-К», ООО «Рагус» и прочим фирмам, которые «выкупали» имущество через кредиты банка «Спурт». На их балансе было обнаружено новое выведенное имущество КЗСК. Среди них — множество земельных участков по улице Лебедева, производственные и административные корпуса предприятия. Как уже рассказывало «Реальное время», в собственность КЗСК было возвращено здание заводоуправления и вместе с ним несколько земельных участков, которые принадлежали ООО «Сагал», чуть раньше — железнодорожные пути, принадлежавшие ООО «Арника». После краха КЗСК вся цепочка транзитных компаний была обанкрочена, к управлению их активами пришли независимые арбитражные управляющие. Одним словом, кольцо «присосок» вокруг завода было разорвано.

Банкротство КЗСК началось одновременно с проблемами банка «Спурт» 3 года назад. Предприятие выступило поручителем по кредиту ВЭБ для финансирования строительства нового завода-двойника «КЗСК-Силикон», который должен был первым в России начать производство кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки. Однако из-за удорожания проекта ВЭБ прекратил финансирование КЗСК-Силикон, а его поручитель КЗСК остался с долгом в 3,6 млрд рублей. Процедура банкротства КЗСК началась в 2018 году, которая должна продлиться до 29 февраля 2020 года.

В собственность КЗСК было возвращено здание заводоуправления и вместе с ними несколько земельных участков, которые принадлежали ООО «Сагал», чуть раньше — железнодорожные пути, принадлежавшие ООО «Арника». Фото: Ринат Назметдинов

Однако экономическая ситуация вышла из под контроля, а завод попал в конкурсное производство с последующей продажей на торгах. Прежний управляющий Ольга Рущицкая указывала, что активы выведены из КЗСК и средств не хватает на покрытие требования кредиторов. Новый управляющий попросил дополнительное время для их возврата в собственность КЗСК. Кстати, в этом году кредиторы недостроенного «КЗСК-Силикон» согласовали начальную цену торгов в 1,3 млрд рублей. Из-за разногласий с АСВ по поводу залогового имущества планируется выйти на торги осенью.

«Райсад» не успел продать цеха, закредитованные на 200 млн

Принципиальное значение для КЗСК имело возвращение активов с баланса компании «Райсад», в собственности которой находился цех кислородной установки, здание с наполнительной рампой, склад азота и кислорода (гецгальдерная) и несколько земельных участков.



Как рассказала конкурсный управляющий ООО «Райсад» Наталья Турбина (ее полномочия истекли в феврале этого года вместе с окончанием процедуры банкротства), еще в 2015 году фирма получила кредит в банке «Спурт» для выкупа цеха у КЗСК. После этого завод взял этот цех в аренду у «Райсада», выплачивая ему арендные платежи. За счет них «Райсад» погашал долг перед банком «Спурт». В этой схеме принимали участие ООО «Аргент-К» и еще несколько юридических лиц, через которые транзитом проходило имущество. Суд пришел к выводу, что «под видом оплаты за счет транзитного оборота денежных средств внутри группы» осуществлялся вывод имущества завода «на подконтрольное лицо с передачей в ипотеку банку».

Конкурсный управляющий Наталья Турбина не смогла назвать сумму кредита, взятого компанией «Райсад» для выкупа цеха кислородной установки и других производственных корпусов. Однако в картотеке сведений о банкротстве есть сообщение о подаче банком «Спурт» в лице его конкурсного управляющего АСВ требования в реестр кредиторов «Райсад» почти на 200 млн рублей «как требование, обеспеченное залогом имущества». В нем говорится о семи кредитных договорах (№14126, 14132, 15206, 15211, 15229, 15236, 1679) на 197,9 млн рублей. К моменту крушения КЗСК казанский «Райсад», попавший следом под колесо банкротства, успел выплатить по этой схеме треть долга перед банком «Спурт». Остаток по кредиту составил 138,3 млн рублей.

К моменту крушения КЗСК казанский «Райсад», попавший следом под колесо банкротства, успел выплатить по этой схеме треть долга перед банком «Спурт». Фото: rt.rbc.ru

При проверке обоснованности требований банка схема выкупа цеха кислородной установки была признана ущербной и недействительной, поэтому АСВ потеряло эту сумму из-за действий КЗСК, считает Наталья Турбина. Однако конкурсный управляющий КЗСК не может перевести отыгранное имущество в конкурсную массу завода. По ее словам, формально активы находятся в залоге у банка, находящего под управлением АСВ, что и препятствует автоматическому переводу. Спор еще не решен, отметила она.

Еще до вынесения судебного решения об аннулировании сделки конкурсный управляющий «Райсада» дважды пыталась продать активы, чтобы пополнить копилку АСВ.



— Но они тормозили с проведением оценки, а затем и с утверждением положения о продаже. АСВ остерегалось подписывать документы на продажу, — рассказала Турбина.



В результате управляющий самостоятельно добилась утверждения документов через арбитражный суд, но ее усилия оказались напрасными. Ни один из пяти выставленных лотов не был продан. По словам Натальи Турбиной, потенциальные покупатели интересовались одним из участков под будущую застройку, он стоял обособленно от основного производства, плюс у него была невысокая цена в 12,5 млн рублей: «Но смущала долевая собственность, инвесторы решили не рисковать». В феврале конкурсное производство «Райсада» было прекращено, так как после аннулирования сделки на ее балансе ничего не осталось.

«Рагус» не попал в конкурсную массу

Схожая история разыгралась вокруг ООО «Рагус», в собственности которого находился цех латекса и несколько прилегающих к нему земельных участков. По словам конкурсного управляющего Алины Анисимовой, активы не проданы и дожидаются перевода в конкурсную массу КЗСК. Она сообщила, что конкурсный управляющий Петр Науменко не предпринимал усилий, хотя препятствий к этому не было:



— После вынесения определения в апелляции можно было начинать юридические действия по регистрации активов, но почему-то застопорилась работа, — отметила она.



По словам конкурсного управляющего Алины Анисимовой, активы не проданы и дожидаются перевода в конкурсную массу КЗСК. Фото: Ринат Назметдинов

В конкурсную массу должны быть включены корпус 505 цех 14, корпус 505а производство латекса, здание гаража и четыре земельных участка. Общая стоимость оценивается в 90 млн рублей, сообщила Анисимова. Она связывает задержку с разногласиями с АСВ, поскольку эти активы находились в залоге у банка «Спурт». Представитель управляющего Николай Зубрилин оставил эту тему без комментариев.

Иначе говоря, отвоеванные активы КЗСК продолжают лежать мертвым грузом на балансе обанкроченных фирм «Райсад», «Рагус», «Сагал» и других. По мнению конкурсных управляющих, причиной тому является то, что они находятся под залогом банка «Спурт», который находится под управлением АСВ. 20 сентября должно завершится и банкротство банка «Спурт», в залоге которого находятся не только значительная часть активов КЗСК, но и «КЗСК-Силикон». Судя по тому, что первым придется «уйти» банку «Спурт», то разногласия между АСВ и ВЭБ по поводу реализации залогового имущества будут разрешены в пользу последнего.



В настоящее время конкурсная масса банка сформирована имуществом на 2 млрд рублей, тогда как требования кредиторов составляют 9,7 млрд рублей, говорится в материалах арбитража. Таким образом, АСВ придется как-то настаивать на том, чтобы доход от реализации залогового имущества КЗСК попал в корзину банка, а не предприятия. Потенциальным приобретателем активов КЗСК считается подмосковная группа «Промтех», которая взяла в аренду имущество ОАО «КЗСК» и передала в принадлежащее ему АО «КЗСК». Связаться с его гендиректором Алексеем Контуровым не удалось.